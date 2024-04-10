Кто управляет «Барсой». Вся вертикаль от Лапорты до главы академии из Запорожья

Как устроен суперклуб?

«Это лучший президент, какой только мог быть», – свежая фраза Рики Пуча, бывшего футболиста «Барсы», который сейчас выступает в МЛС и хорошо знаком с Жоаном Лапортой.

Лапорта – противоречивая фигура: сейчас фамилия ассоциируется с финансовыми проблемами, но Жоан не только дергает фантомные рычаги, чтобы отвечать на вопрос «Ну как там с деньгами?»

Президент полностью пересобрал руководство «Барселоны».

Как сейчас выглядит власть? И кто за что отвечает?

Жоан Лапорта, президент

В должности: с 2003-го по 2010-й; с 2021-го

Откуда взялся? Юрист по образованию и выпускник Университета Барселоны, одного из старейших в Испании. Магистр корпоративного права и налоговой экспертизы частного Университета аббата Олибы, основанного элитарной католической ассоциацией.

Чем занимался? Партнер-основатель юридической фирмы Laporta & Arbos, профессор права. Был личным советником японского дипломата в Каталонии. Официальный представитель Коллегии адвокатов Барселоны. До 2011-го был главой политической коалиции «Каталонская солидарность за независимость», покинул ее по личным мотивам.

Начинал в «Барсе» еще до захода на первый срок: в 1997-м выдвинул вотум недоверия президенту Хосепу Луису Нуньесу от движения «Синий слон». Попытка провалилась. Нуньес ушел лишь через три года и оставил своего преемника – Жоана Гаспара.

Одно из прозвищ Лапорты – «мальчик из поколения PowerPoint», все из-за излишней страсти к громким обещаниям вроде подписания Дэвида Бекхэма. В 2015-м это сказалось: Жоан впервые пытался идти на второй срок, но проиграл Жозепу Бартомеу из-за желания «пересобрать клуб». Выбрали стабильность с Луисом Энрике и трио Месси-Суарес-Неймар.

Сейчас совмещает должности президента и генерального директора. Это личная инициатива Жоана.

Рафаэль Юсте, вице-президент

В должности: с 2008-го по 2010-й, с 2021-го

Откуда взялся? Основатель компании AQIPA Iberia, дочерней GMBH Austria, одного из главных игроков на рынке периферийных устройств и компьютерных программ. Еще продает предметы освещения.

Чем занимался? Консультант по вопросам международного бизнеса. С 1983-го Юсте ведет деятельность в Евросоюзе, США, Канаде, Азии, Южной Америке, а также в некоторых странах Африки.

Начинал одним из директоров «Барсы» (с 2005-го по 2008-й), зашел в первый срок правления Лапорты. Рафаэль и Жоан дружат с шести лет, долго вели дела вместе и даже владели каталонским клубом «Реус», который в 2020-м пришлось расформировать из-за долгов.

Многие считают, что именно Юсте, а не президент, в 2008-м настоял на назначении тренером Пепа Гвардиолы. Рафаэль стал одним из инициатором размещения логотипа UNICEF на игровых футболках, хотя Лапорта отнесся к идее скептически. Юсте сильно влияет на Жоана.

Елена Форт, вице-президент

В должности: с 2021-го

Откуда взялась? Юрист, тоже окончила Университет Барселоны. Была депутатом каталонского парламента, остается членом коллегии адвокатов Барселоны. Есть своя адвокатская контора. Состоит в партии «Вместе за Каталонию».

Начинала в совете директоров «Барсы» (2008 – 2010), а сейчас занимается институциональными вопросами. Форт – главный руководитель Espai Barca, проекта по реконструкции «Камп Ноу».

У Елены сложная история с Лапортой: приходила в клуб по инициативе Жоана, он же познакомил с будущем мужем Жорди Сирерой. Несмотря на теплые отношения, Форт в 2011-м подала коллективный иск на ушедшее руководство Лапорты из-за убытков, но через три года дело закрыли. Помирились.

Антонио Эскудеро, вице-президент

В должности: с 2021-го

Откуда взялся? Был президентом «Жироны» с 1998-го по 2001-й, когда клуб выступал в региональных лигах. В молодости работал арбитром на матчах Примеры, но ушел ради бизнеса.

Сейчас отвечает за социальные вопросы «Барсы». Директор компании Grup Escudero, которая контролирует сеть супермаркетов. Владеет еженедельником Hora Nova, несколькими гостиницами и торговым центром в Жироне. Одна из главных фигур каталонского туризма.

Хули Гуйу, вице-президент

В должности: с 2021-го

Откуда взялся? Закончил юридический факультет Колумбийского университета в США. Президент музыкального лейбла Clipper’s Group, директор известных фестивалей Cap Roig, Suite Festival и Room Festival.

Сейчас Хули отвечает за маркетинг: занимается продажей формы, открытием новых магазинов и функционированием клубного музея. Один из инициаторов спонсорской сделки с музыкальным лейблом Spotify.

Энрик Масип, технический секретарь

В должности: с 2021-го

Откуда взялся? Экс-капитан гандбольной «Барсы», играл с 1990-го по 2004-й. Еще десять лет трудился в системе: сначала руководил отделом продвижения «Фонда Барселоны», а с 2006-го стал техническим директором гандбольной секции.

Чем занимался? В 2013-м президент Сандро Росель снял Масипа с должности из-за слишком теплых отношений с Лапортой. Энрик работал в банковской сфере, а в 2021-м поддержал Жоана на выборах и стал его советником. Вскоре дорос до технического секретаря.

Сейчас Масип – правая рука Лапорты: переговоры о трансферах, арендах и продлении контрактов проходят в связке с Энриком. Он посещает мероприятия вместе с Жоаном и следит за здоровьем президента.

Андрей Щепкин, директор академии

В должности: с 2023-го

Откуда взялся? Щепкин родился в Запорожье, с детства занимался гандболом. Поиграл в высшем дивизионе СССР, а с развалом Союза поехал в Испанию. Вскоре оказался в «Барсе», там играл до конца карьеры в 2008-м. Потом Андрея назначили главой гандбольной академии.

Сейчас директор Ла Масии, во многом из-за связей с Энриком Масипом: дружат, вместе играли за гандбольную «Барсу». У Щепкина до этой должности не было опыта управленческой работы в футболе.

За второй заход Лапорты сменилось два директора академии: сначала сняли Хави Мартина, который занимался ремонтом устаревших помещений и продвигал улучшение питания для детей. Пришел Микель Пуч, экс-тренер Ла Масии, но полгода назад его понизили до координатора команды для игроков с инвалидностью.

Боян Кркич, координатор академии

В должности: с 2023-го

Откуда взялся? Воспитанник клуба, после завершения карьеры в 2022-м получил степень магистра спортивного менеджмента в институте Йохана Кройффа.

Сейчас контролирует развитие юных игроков, помогает справляться с психологическими проблемами, которые возникают при переходе на профессиональный уровень, должен упрощать адаптацию.

Кркич регулярно летает в Англию смотреть за Ансу Фати, мониторит прогресс молодого защитника Алекса Валле в «Леванте» и Хулиана Араухо в «Лас-Пальмасе». Слово Бояна будет важным при решениях их будущего.

Сестры Лапорты: директор по инклюзивности, глава фонда

Президент привлекает в управление родственников.

● Родная сестра Жоана – Майте Лапорта . Она руководит отделом инклюзивности и разнообразия. Отдел создан специально под нее. Майте пришла весной 2021-го. Для этого Лапорта-президент продавил изменения в этическом кодексе, которые запрещали работать в клубе родственникам президента вплоть до четвертого колена кровного родства. Теперь запрет действует только на родителей и детей президента.

● Двоюродная сестра Лапорты – Марта Сегу . Директор Barca Foundation, специального фонда помощи детям и подросткам, столкнувшихся с тяжелыми жизненными ситуациями. Сама «Барса» жертвует туда 0,7% годового дохода, игроки – 0,5% от своих зарплат. Марта работала там в первый срок Лапорты с 2008-го по 2010-й, ушла тогда вместе с Жоаном и теперь вернулась.

Главные в спортивном блоке: Деку – босс, но он не один

В структуре «Барсы» за каждый вид спорта отвечает отдельный директор.

Главный по футболу – Деку, он пришел летом 2023-го. Сменил Матеу Алемани, который покинул пост по собственному желанию. Деку уже отметился трансфером Рафиньи из «Лидса», чьи интересы представлял как агент: помог договориться с вингером по зарплате, хотя «Арсенал» и «Челси» предлагали более щедрые условия. Уже тогда Лапорта знал о желании спортивного директора Йорди Кройфа и главы футбольного департамента Матеу Алемани покинуть клуб и плавно готовил сменщика. Деку под руководством Алемани вникал в тонкости профессии, полгода работал в клубе неформально. Трансфер форварда Витора Роке из «Атлетико Паранаэнсе» – дебютная сделка спортивного директора Деку, хоть и под присмотром Алемани. Теперь Деку ищет нового тренера на место Хави. Да, Лапорта открестился: «Имя будущего тренера определяет спортивный директор. Я сосредоточен на том, чтобы на финальном отрезке наши дела шли хорошо».

Агент Жорже Мендеш – серый кардинал. Как он связан?

Мендеш – хороший друг Лапорты, влияние агента на «Барсу» выросло.

Жорже привел Жоау Канселу и Жоау Феликса, помогал избавиться от Франсишку Тринкау, Нелсона Семеду и Нико Гонсалеса. Мендеш пристроил Ансу Фати в «Брайтон», а еще подсуетился и подписал контракты с Алехандро Бальде и Ламином Ямалем, теперь и это его клиенты.

Приход Деку тоже связан с Мендешем. После игровой карьеры португалец хотел остаться в футболе, но не тренировать, так что стал агентом. Поначалу ориентировался на Мендеша как кумира в этом деле, они сдружились, в итоге именно Жорже помог Деку сделать первые шаги в агентской сфере. Мендеш выделил ему человека, который помогал с развитием агентства D20. Это один из главных проектов: например, когда-то нашли опорника Фабиньо, перевезли из «Флуминенсе» в «Риу Аве». Мендеш до сих пор представляет интересы Фабиньо. А еще забрал под крыло агентства клиентов Деку, когда тот стал спортивным директором «Барсы».

Агент наверняка включится в поиски нового тренера: например, пишут про Сержиу Консейсау, интересы которого как раз представляет Мендеш. Жорже – ключевой игрок в переговорах по Феликсу с «Атлетико», а еще представляет интересы «Барсы» по Жоау Канселу.

Лапорта чистит верха «Барсы». Постоянно

25 – столько руководителей покинуло «Барсу» за три года президентства Лапорты. 14 из них были назначены самим Жоаном. Всего за три года!

Последним ушел Эдуард Ромеу – бывший вице-президент по финансовым вопросам, который занимался почти всем, что связано с деньгами: рычаги, доходы, зарплаты, спонсорские контракты и стадион. Вероятно, именно Ромеу стал инициатором смены титульного спонсора.

Хотя Ромеу даже не входил в состав Лапорты на выборах 2021-го, вице-президентом по экономическим вопросам выбрали Жауме Хиро. Но он подал в отставку через пять дней после назначения.

На место Эдуарда не стали звать очередного человека, а распределили обязанности между финансовым отделом. Теперь за деньги «Барсы» отвечает глава Анхель Риудальбас, ранее управлявший инновационным центром клуба и занимавшийся проектом Суперлиги.

Фото: fcbarcelona.com ; sport.es /DAVID RAMÍREZ, JOAN REPRESA; Mutsu Kawamori/AFLO, Siu Wu/Siu Lau, Fabio Ferrari/Keystone Press Agency/Global Look Press