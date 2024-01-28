Пять проблем обороны «Барсы», добивших Хави

Хави провалился, но у него были причины: экспресс-мысли Владимира Грабчака.

Хави объявил об уходе из «Барсы» в конце сезона. Говорит, что так будет лучше для команды.

Что же сломалось? Как минимум несколько причин: фиксирует Владимир Грабчак.

Жестокий график не дает жизни

За неполный январь «Барса» провела уже восемь матчей, следующая игра против «Осасуны» станет девятой за месяц. До этого было максимум пять – в сентябре. До «Вильярреала» было семь подряд выездных матчей, в том числе перелет на две суперкубковые игры в Саудовскую Аравию.

Такой режим не дает восстанавливаться и доводит до травм из-за перенагрузок. Сейчас недоступны семеро: Гави, Алексис Бальде, Серджи Роберто, Маркос Алонсо, Иньиго Мартинес, Марк-Андре тер Стеген и Рафинья. И это при том, что в основной команде на сезон зарегистрированы всего 20 игроков.

Полно проблем в обороне: Араухо сдал, приходится выпускать 17-летних

Рональд Араухо был надежен, но после слухов о «Баварии» качество совсем не то. За весь январь он пропустил только кубковый матч против «Унионистас», ему дважды ставили оценку ниже 6,0 на Sofascore (5,6 за матч с «Вильярреалом» и 5,9 за «Реал»). В прошлый раз такой низкий балл он получал в своем дебютном матче в 2019-м, когда вышел на замену во втором тайме матча с «Севильей» и получил прямую красную через 14 минут.

У Андреаса Кристенсена после финала Суперкубка появился дискомфорт из-за нагрузок, дальше он ни разу не смог отыграть полный матч. Из-за этого Хави приходится выпускать в обороне молодого Пау Кубарси, ему исполнилось 17 лет только 21 января. Травмированы Иньиго Мартинес, Алехандро Бальде и Маркос Алонсо. Жоау Канселу отсутствовал с 4 января.

Из-за таких кадровых проблем Хави снова отправил Жюля Кунде на правый фланг, а слева выпускает Эктора Форта – ему тоже 17, и вообще он правый защитник.

В 2024-м у команды уже 19 пропущенных – худший результат среди всех команд топ-5 лиг. Еще и часто первыми: 14 раз, почти в половине матчей. А ведь в прошлом сезоне оборона каталонцев была лучшей в Европе.

Нет опорника: Ромеу не тянет, альтернативы не дают качества

После ухода Серхио Бускетса «Барселона» так и не решила проблему с опорным полузащитником. На качественную подмену не хватило денег, а бюджетный Ориоль Ромеу ожидаемо не смог вытянуть уровень.

Из-за этого Хави часто использует схему с Френки де Йонгом и Илкаем Гюндоганом: они вынуждены поочередно закрывать опорную зону, но нужного качества тоже не дают, потому что сильно вовлечены в атакующие действия и оставляют сзади слишком много пространства.

Многое сломала травма Гави. Он был самым цепким в полузащите «Барсы»: в среднем 3,2 отбора за игру – лучший показатель в команде, для сравнения у Френки де Йонга – всего 2,4.

Вратарь Пенья не спасает. Особенно ужасен на выходах

Отсутствие Марка-Андре тер Стегена тоже очень сильно бьет по качеству обороны. В прошлом сезоне он был лучшим вратарем Ла Лиги, а сейчас вынужденно играет Иньяки Пенья.

Бросаются в глаза его ужасные действия на выходах, но даже базовая статистика подтверждает, что Пенья не очень хорош и на линии. В этом сезоне совершает в среднем по 2,5 сэйва за матч, такой же показатель и у тер Стегена – 2,6. Однако Пенья спасает от 56% процентов ударов, а вот у Марка этот же показатель – 71%.

С немцем оборона чувствует себя увереннее и меньше ошибается. По статистике xG c Тер Стегеном «Барса» пропустила на 1,34 гола меньше, чем должна была, а вот с Пеньей наоборот – больше на 3,05.

Хави потерял контроль

В таких обстоятельствах Хави перестал контролировать ситуацию. Травмы не позволяют подбирать оптимальный состав, вратарь не дает надежности, а быстрые пропущенные вынуждают «Барсу» раскрываться и атаковать большим числом, оставляя сопернику простор для быстрых атак.

Дальше календарь будет не таким интенсивным, а возвращение Марка-Андре тер Стегена добавит уверенности. Есть впечатление, что «Барселона» способна переломить ситуацию.

Фото: Gettyimages.ru/Alex Caparros, David Ramos, Fran Santiago; IMAGO/Sergio Ruiz / PRESSINPHOTO, IMAGO/S. Ros/Global Look Press