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  4. «Реал» улучшил предложение по контракту Винисиуса, чтобы оно лучше отражало «важность игрока для клуба» (The Athletic)

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«Реал» улучшил предложение по контракту Винисиуса, чтобы оно лучше отражало «важность игрока для клуба» (The Athletic)
«Реал» улучшил предложенный Винисиусу контракт.

«Реал» сделал Винисиусу Жуниору новое предложение по контракту.

Как сообщает The Athletic, на сегодняшней встрече генеральный директор мадридского клуба Хосе Анхель Санчес и главный скаут Хуни Калафат предложили стороне бразильца улучшенное соглашение, которое «отражает важность игрока для команды и проекта». Решение о продлении остается за футболистом.

Интерес к Винисиусу, чей нынешний контракт с «Реалом» рассчитан до 2027 года, проявляет «Арсенал». 

«Реал» предлагает Винисиусу до 24 млн евро в год с учетом бонусов – меньше, чем получает Мбаппе. «Арсенал» готов удовлетворить запросы бразильца (Cadena SER)

«Реал» и Винисиус добились значительного прогресса в переговорах по контракту, но еще не договорились

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Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: The Athletic
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logoпремьер-лига Англия
logoВинисиус Жуниор

Комментарии

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Пожизненная подписка на Реал Тв
ОтветPeter Parker
Пожизненная подписка на Реал Тв
Не, годовой запас бананов
ОтветPeter Parker
Пожизненная подписка на Реал Тв
Подписка спотифай вернулась бумерангом к фанатам реала
Добил Винисиус…. Стареет Перес
ОтветJoy_divizion
Добил Винисиус…. Стареет Перес
Либо у Винисиуса есть видео страшных грехов Переса, либо не знаю. Чела выгонявшего Рамоса, Рауля, Роналду и Касильяса нагибает бегунок
ОтветJoy_divizion
Добил Винисиус…. Стареет Перес
Добил или долбил? Непонятно почему Перес нянчится с ним.
а кака грозно звучало недавно - клуб сообщил окружению футболиста, что последнее предложение о новом контракте является окончательным.Нового повышения зарплаты и новых раундов переговоров не будет.
но всё-таки последовало последнее китайское предложение)
ОтветВинни-Грет
а кака грозно звучало недавно - клуб сообщил окружению футболиста, что последнее предложение о новом контракте является окончательным.Нового повышения зарплаты и новых раундов переговоров не будет. но всё-таки последовало последнее китайское предложение)
Которое было настолько унизительным, что Винни не Грет стёр страничку. просто вырвал все сообщения
ОтветКура - Лисица
Которое было настолько унизительным, что Винни не Грет стёр страничку. просто вырвал все сообщения
тутта, ты от аксельков то не отрывайся, куда тебя занесло, унизительная ты наша
а какая разница что повысили если зп всё равно меньше, чем у Мбаппе. в то время как сам вини считает, что должен получать не меньше.
Бесплатное мороженое в клубном кафе в любом количестве и воздушные шарики с символикой клуба
Винисиус — пустой. Нет Крооса и Модрича — нет Винисиуса
Сколько уже можно вокруг него хороводы водить?
Тот случай, когда одновременно болеешь за клуб и чтобы этот невероятно важный для проекта человек отказался и остался в прошлом.
Щас скажет, что это сделали без уважения в глазах
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