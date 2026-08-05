«Реал» улучшил предложение по контракту Винисиуса, чтобы оно лучше отражало «важность игрока для клуба» (The Athletic)
«Реал» улучшил предложенный Винисиусу контракт.
«Реал» сделал Винисиусу Жуниору новое предложение по контракту.
Как сообщает The Athletic, на сегодняшней встрече генеральный директор мадридского клуба Хосе Анхель Санчес и главный скаут Хуни Калафат предложили стороне бразильца улучшенное соглашение, которое «отражает важность игрока для команды и проекта». Решение о продлении остается за футболистом.
Интерес к Винисиусу, чей нынешний контракт с «Реалом» рассчитан до 2027 года, проявляет «Арсенал».
«Реал» предлагает Винисиусу до 24 млн евро в год с учетом бонусов – меньше, чем получает Мбаппе. «Арсенал» готов удовлетворить запросы бразильца (Cadena SER)
«Реал» и Винисиус добились значительного прогресса в переговорах по контракту, но еще не договорились
Матье Вальбуэна
Данни
Кевин Кураньи
Кристиан Нобоа
Леандро Фернандес
Андрей Воронин
Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: The Athletic
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