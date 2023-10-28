У Гави – 21 желтая за год. Почему так много?

Причина в грубости?

Гави – ключевой элемент предстоящего класико. Пока травмированы Педри и Френки де Йонг, именно от него зависит, что предложит «Барса».

«Возможно, прозвучит странно, но мы просто не можем убрать его с поля, – признался Хави после игры с «Бетисом». – Гави сильно влияет на нас во всех аспектах, хотя я бы не называл это зависимостью. Он просто невероятно важен.

Я постоянно это повторяю: Гави – фундаментальный игрок, он играет с поразительной страстью. Гави – сердце «Барсы», наш мотор. То, как он заставляет нас двигаться еще интенсивнее, поражает даже меня. Настойчивый парень».

Испанец хорош, хотя многие активно пинают его за грязную манеру игры:

«Помню, как смотрел матч «Барсы» с «Эльче». Гави заменили, а толпа освистала его и выкрикивала оскорбления. Они жаловались. А на что? Интенсивность? Агрессивность? Талант? – рассказывал Луис Гарсия, легенда «Ливерпуля».

Удивительно, что мы так к нему относимся. Его ценят во всем мире, но так критикуют в родной стране».

После весеннего класико The Athletic писал, что в «Реале» считают поведение Гави неспортивным. Еще в 2021-м медиа El Mundo назвало его «мясником» – против «Валенсии» получил карточку уже на 20-й минуте. Он настолько грубый?

Гави и правда часто фолит. Но совсем не грубо

Всего за 2023-й у Гави накопилась 21 желтая карточка. Никто в «Барсе» не нарушает правила чаще, но почти всегда нарушения – тактические.

● В этом сезоне Гави в среднем совершает 3,06 фола за матч: четвертый в Ла Лиге, впереди только Хуан Латаса из «Хетафе» (4,52), лидер «Райо Вальекано» Оскар Трехо (3,66) и Иван Алехо из «Кадиса» (3,10).

● Большинство желтых – за срывы потенциально опасной атаки, когда Гави тянет соперников за футболки. За это его наказали четыре раза: в игре с «Сельтой», «Порту» и «Атлетиком».

● С «Порту» Гави фолил два раза, так что получил красную. Это второе удаление в его карьере: первое было еще в сентябре 2021-го, играл за сборную Испании U-18.

● Гави очень любит спорить с арбитрами: например, с «Кадисом» в Ла Лиге ему дали предупреждение уже после свистка на перерыв – зачем-то выяснял отношения с судьей Алехандро Муньисом.

● Самое главное: у Гави лишь одна желтая за грубый фол – в январе полетел в подкате на игрока «Жироны», однако больше за испанцем такого не наблюдалось.

«Гави – мой лучший друг, но я не предвзят. Да, он крайне импульсивен, в нем есть дух соперничества, но он отличный парень. Гави отдает всего себя на тренировках. Это его стиль жизни. Вы не представляете, насколько он помешан. На поле Гави думает только о том, как выложиться на максимум. В нем нет злобы», – считает Фермин Лопес, новый талант из «Ла Масии».

Сам Гави ничего не отрицает: «Это правда, я играю грубо, так стараюсь оставаться как можно более конкурентоспособным. Я всегда отношусь к сопернику с уважением. Меня учили быть скромным».

Фолы – часть стиля Гави. Но мама в ужасе

Интересно, что в «Реале» Гави выделяет такого же бойца: «Мне нравится Тчуамени как футболист. Думаю, что это лучший игрок в «Реале».

Несмотря на риск в каждом матче, Гави пропустил всего два матча: из-за ковида в 2021-м. А вот из-за дисквалификаций у испанца семь пропусков.

Но маме все равно страшно. «Мама больше не смотрит мои матчи. Честно говоря, она всегда напугана, – смеется испанец. – Перед каждым матчем она говорит: «Будь осторожен, не ввязывайся ни в какие драки». Я всегда стараюсь ее успокаивать, но это часть игры».

Хотя как успокоиться, когда сын летит в подкаты головой.

Иногда кажется, что у него нет инстинкта самосохранения.

Джокер Гави – Себальос: сцеплялись в 2 класико подряд

Хави не переживает: «Меня не беспокоит, что он много фолит, это стиль игры, который приносит много пользы «Барсе». Возможно, ему стоит работать над дисциплиной, хотя меня все устраивает. Никогда не видел слишком жесткого нарушения правил от Гави – он просто делает все, чтобы мы выигрывали».

Кажется, Хави не очень внимательно смотрел – весной Гави явно охотился на Дани Себальоса. В январе «Барса» и «Мадрид» играли в Суперкубке Испании, а Гави повздорил с Себальосом: хавбек «Реала» дернул парня за волосы, испанец оттолкнул партнера по сборной. Подключился даже Винисиус, но громкой стычки не было.

Гави отомстил уже в весеннем полуфинале Кубка Испании. Себальос наступил на ногу Левандовскому, Гави увидел и въехал в Дани корпусом. После матча Дани сгорел: «Думаю, это очевидная красная карточка. Может, судья не удалил его, потому что я быстро поднялся».

«Мы поговорили в сборной, – потом успокаивал Себальос. – Нам не посчастливилось встретиться ранее, но сейчас все в порядке. Вы знаете, какие мы, южане. Мы горячие и не всегда контролируем эмоции. Это норма.

Все, что происходит на поле, остается там. Я буду играть за него, а он будет играть за меня. Эту историю нужно оставить в стороне».

Сейчас мама Гави может спать чуть спокойней: Себальос пропустит класико из-за мышечных проблем.

Похоже, теперь очередь Тчуамени.

Фото: East News/AP Photo/Joan Mateu, AP Photo/Francisco Ubilla, AP Photo/Joan Monfort, Pablo Garcia Sacristan / ANADOLU AGENCY / Anadolu via AFP; DAISUKE Nakashima/AFLO, IMAGO/Global Look Press