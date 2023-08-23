9 комментариев

Очередной рычаг.

«Барселона» продолжает решать экономические загадки. Новый подход – сокращение привилегий в знаменитой каталонской «Ла Масии».

Детей пересаживают с такси на автобусы. Денег нет

Часть воспитанников живет прямо в интернате, тот же Гави уехал только недавно, но большинство из ребят добираются до академии из разных регионов Каталонии.

Поэтому с 1998-го «Барса» пользуется такси. Один из самых известных клиентов – Сеск Фабрегас, он наматывал 65 км по дороге из Ареньс-де-Мар. Выходило дорого, родители не хотели столько платить – и клуб сам снял машину.

Акция продлилась 25 лет. Многие родители выбирали «Барсы» из-за щедрого сервиса – детей можно было посадить в машину и отправить на тренировку, обратно тоже возвращали на такси.

«Барсу» обслуживали около 30 автомобилей и 40 водителей. Так передвигались 80% игроков.

Теперь клуб вводит систему автобусов. Прямо как в американских фильмах, только не желто-черный, а сине-гранатовый. Детей будут забирать из определенных точек:

• Жирона: Тордера, Матаро и Бадалона;

• Вик: Гранольерс, Паретс-дель-Вальес и Монкада-и-Рейшах;

• Лерида : Игуалада и Абрера;

• Таррагона: Калафель, Ситжес и Кастельдефельс;

• Манреса: Терраса и Сант-Кугат.

Конечно, родители недовольны. Diario Sport цитирует отца одного из ребят, теперь он думает забрать сына: «Такси было одним из главных факторов при выборе футбольной школы. Но теперь мы столкнемся с проблемами по доставке до мест, от которых ходит автобус».

«Барса» даже попросила родителей согласовать маршруты: «Сожалеем о любых трудностях, которые могут возникнуть в результате изменения. Мы просим вашего полного сотрудничества в адаптации к новой операции».

«Барса» отменила обеды для второй команды

По информации Relevo, в клуб отказались от услуг сторонней компании, готовившей питание для резервной команды.

Раньше игроки «Барсы Б», которую тренирует Рафаэль Маркес, могли после тренировки остаться на завтрак или обед. Это было необязательно, но клуб предоставлял такую услугу.

Теперь отказались и от это. В клубе считают, что это неоправданные расходы, ведь не все футболисты оставались. Relevo добавляет, что сам Маркес просил игроков после утренней тренировки уходили есть домой – так они могли расслабиться перед следующими занятиями.

Неужели с деньгами настолько плохо?

Похоже.

Несмотря на недавний рычаг, принесший 120 млн евро за счет продажи 29,5% акций Barça Vision, и 50 млн от трансфера Усмана Дембеле в «ПСЖ», клуб до сих пор не зарегистрировал Иньиго Мартинеса и Маркоса Алонсо.

Вне заявки остаются Иньяки Пенья и Клеман Лангле, француза хотят продать. «Заранее знали, по какому сценарию пойдет это лето. Все будет нормально», – не паникует Хави.

Но тренеру нравится далеко не все: например, Лапорта настаивает на продаже Маркоса Алонсо, Хави – против. Тренер считает, что Маркос сможет подменять Рональда Араухо, но его регистрация займет 9 млн в фонде заработной платы. Алонсо же мечтает остаться.

«Барса» не хочет так рисковать в преддверии дорогого прихода Жоау Канселу.

Да, с «Ман Сити» почти договорились.

Фото: Gettyimages.ru/David Ramos, David Ramos, Jasper Juinen