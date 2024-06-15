«Даллас» почти устроил исторический разгром: «Селтикс» отлетели с «-38»

Джо Маззулла убрал основу за три минуты до конца третьей четверти. В этом сезоне «Селтикс» в худшем случае набирали 91 очко за матч, в четвертой игре их хватило на 84. Кошмарное преимущество «-38» не так далеко от рекордной разницы в финальных сериях: «Чикаго» Джордана» привез «Юте» 42 очка в 1998 году. И в какой-то момент «Бостон» уступал 48 очков, чего в финалах не было по меньшей мере 50 лет .

Было много признаков того, что «Селтикс» подсознательно отложили закрытие финальной серии на домашний пятый матч:

Джош Грин забрал подбор в атаке в окружении четырех игроков «Бостона».

Дэниэл Гэффорд убежал от всех в быстром отрыве и перепрыгнул Джейсона Тейтума.

Дерек Лайвли получил пространство, чтобы разогнаться в позиционной атаке, принять мяч посередине зоны и поставить сверху.

Беззаботность «Селтикс» на протяжении всей игры подчеркивалась сверхнастроем «Мэвс», для которых было принципиально не допустить 0-4. Опять же, еще один домашний матч позволит владельцу «Бостона» заработать порядка 10 млн долларов.

Однако было и другое.

Впервые в серии «Далласу» удалось показать ту самую защиту, благодаря которой они попали в финал. «Мэвс» использовали и подобие зоны 2-3, и получили больше усилий от игроков, встречающих атакующих оппонентов и притормаживающих для того, чтобы помощь успевала – благодаря этому центровые Лайвли и Гэффорд вновь показали свою эффективность в противодействии проходам. К четвертой четверти «Селтикс» набрали лишь 18 очков из «краски» (у Дончича и Ирвинга к этому времени было 40 на двоих) и всякий раз натыкались на страхующих . Обслуживал игру легендарный Скотт Фостер, и многие обратили внимание на то, что этим самым страхующим позволялось действовать гораздо жестче (у «Бостона» только 13 штрафных в итоге).

Естественно, самым ярким компонентом защиты стал Лука Дончич, который ответил на активную критику своих оборонительных усилий, и когда противодействовал один на один Джейсону Тейтуму, и когда встречал его же под кольцом.

«Селтикс» дошли до того, что у них процент трехочковых практически не отличался от процента попадания с игры (36% и 34%), при этом они выбросили лишь на 4 трехочковых больше, чем «Даллас» (у которых аж 37). И это как раз показывает, что это именно «Мэвс» ответственны за такой результат: они полностью остановили проникновения под щит, за счет которых и работает атака «Бостона». Особенно тяжело было в те минуты, когда садился Эл Хорфорд и появлялся Ксавьер Тиллман . Джейлен Браун выступил невразумительно – 3 из 12 с игры, 2 потери, Джейсон Тейтум был немного лучше лишь в первой четверти – 4 из 10, 3 потери, Деррик Уайт сбоил с периметра – 2 из 8, Дрю Холидэй ошибался в чужой «краске» – 2 из 6. У «Бостона» не нашлось никого, кто мог бы вскрыть эту агрессивную оборону. А «Даллас» гораздо прагматичнее смещался на своей половине и выходил на подстраховку только тогда, когда это действительно требовалось.

Благодаря этому невозможно было догадаться, какая из команд уже проиграла финальную серию: настолько мощно смотрелся «Даллас», настолько беспомощными выглядели «Селтикс».

В те минуты, что имели значение, «Мэвс» сократили ротацию до 9 человек, убрав из нее Тима Хардуэя и Джейдена Харди, которые до этого становились проблемой на своей половине и ничего не давали впереди.

«Даллас», с одной стороны, разгрузил Дончича. Мяч в зону чаще доставляли другие, а словенец принимал его, чтобы уже решать ситуацию. Это одновременно позволяло ему экономить силы и давало больше возможностей для остальных. Дончич набрал 25 очков за первую половину, но при этом желающие себя проявить могли это сделать до того, как лидер возьмет дело в свои руки: там были не только проходы Кайри Ирвинга, но и постапы Даниэля Гэффорда, и резкие обыгрыши Деррика Джонса, и много полезного от Данте Экзама.

«Мэвс» завершили с 50% с игры и 40% из-за дуги, допустили лишь 8 потерь. Свой первый трехочковый в профессиональной карьере положил даже Дерек Лайвли.

С другой стороны, уровень заряженности от «Далласа» переходил и на нападение.

«Мэвс» старались бежать – 11:6 по очкам в быстром отрыве и самая быстрая атака в жизни Луки Дончича, преодолевшего почти всю площадку с дриблингом.

«Мэвс» доминировали на чужом щите. Если до этого у «Селтикс» получалось забирать свои отскоки, то на этот раз они позволили 13 на своей половине, что привело к 16 очкам второго шанса.

«Мэвс» отчаянно сражались. Наиболее показательным стало владение, когда Дончич упал и, уже лежа на паркете, отбросил мяч в угол, а там Ирвинг его спас и доставил обратно партнеру под кольцо.

Эл Хорфорд заметил после игры, что обычно всегда приходится вносить коррективы по ходу серии. И до этого момента «Бостон» этого вообще не делал, все и так получалось очень легко, в соответствие с планом.

Мечтать об историческом возвращении с 0-3 пока еще рано. Но «Даллас», как минимум, показал, почему именно они представляют Запад в финале – и по общему количеству набранных очков в серии обогнал «Селтикс».