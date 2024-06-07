«Бостон» заставил Дончича играть в одиночку. И размазал «Даллас»

«Селтикс» повели в финальной серии, завершив первый матч на своей площадке с разгромным счетом – 107:89. Несмотря на провальный отрезок в третьей четверти, когда «Бостон» расслабился, упустил преимущество «+29» и был вынужден начинать сначала, хозяева полностью воплотили игровой план.

● главным фактором стала защита против Дончича. «Бостон» неизменно разменивался против пик-н-роллов и вынудил словенца обыгрывать их в одиночку. Тот завершил только с одной передачей при 4 потерях.

Это первый матч в сезоне, когда Дончич отдал меньше 3 передач за встречу.

Дончич пытался удерживать свою команду на плаву, но это было невозможно: без трехочковых из угла, без парашютов на центровых ему приходилось брать на себя сложные броски. У него 30 очков и 10 подборов, это первый дабл-дабл с 30 очками после Тима Данкана в дебютном матче финала, но плохой процент – 12 из 26 с игры.

При этом Дончич завершил с «-10» по показателю плюс-минус. Это минимум, если учесть, что без него «Бостон» легко разматывал «Даллас».

● «Селтикс» вообще доминировали по передачам – 23-9. Атакующая модель «Мэверикс» была полностью разрушена, даже в третьей четверти, которую они оставили за собой со счетом 24:23, они не отдали ни одной передачи.

● Все партнеры Дончича слишком зависимы от него, поэтому их провал объясним. А вот Кайри Ирвинг пропал сам. Да, с ним здорово поработал Дрю Холидэй и другие, но основной помощник словенца и сам много суетился, нервничал, промахивался из открытых позиций, совершал пробежки, попал мячом себе в ногу. У него 6 из 19, 3 потери.

Ирвинг проиграл 11 последних матчей «Бостону» после того как, как оттоптался на лепреконе.

● «Бостон» сделал 9 блоков и качественно закрыл свою трехсекундную. Три из них сделал Кристапс Порзингис, но план на устранение парашютов на «больших» вся команда выполнила успешно.

Еще три блока на счету Джейлена Брауна, который феноменально страховал.

● Лучшие игроки этого матча в составе «Селтикс» – как раз Браун и Порзингис.

Первый проделал феноменальную работу и один на один против Дончича, и в подстраховке на своей половине, а на чужой – создавал возможности для нападения за счет проходов против медлительного Дончича. Браун оказался самым результативным игроком «Бостона» – 7 из 12 с игры, 6 из 11 с линии.

Порзингис провел только 20 минут, но его сенсационный выход изменил все. Латыш набрал 15 очков в первой четверти, а завершил с 20 очками, 8 из 13 с игры, 2 из 4 из-за дуги. Его появление застало «Даллас» врасплох: Порзи не только растягивал защиту, выманивая на дугу Лайвли, но и много атаковал сам – бросал лихие трехочковые в быстрых атаках, получал неравные размены рядом с трехсекундной.

● Джейсон Тейтум выступил отвратительно, хотя и не смог ничего испортить: он реализовал только 6 из 16 и допустил 6 потерь, только дважды вышел на линию.

● «Селтикс» выбросили 42 трехочковых и реализовали 16 из них (это как раз 38%, их процент по сезону). Они заставили «Даллас» отказаться от тактики заполнения трехсекундной, которая и вывела их в финал.

● Это была 37 игра сезона, когда «Бостон» побеждал с разницей больше 15 очков. Такое удавалось только восьми командам в истории.

18 очков – это пятая разница в счете среди самых крупных для первых матчей в истории финальных серий.