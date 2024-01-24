Отыграли 5 очков за 6 секунд до сирены – так спасся ЦСКА. Лига ВТБ-то еще существует!

Смотрите, какое чудо.

Сюжет, который заставит нас погрузиться в детали Единой лиги ВТБ.

«Нижний Новгород» проводит очередную чистку состава от легионеров – на этой неделе клуб расстался со своим самым результативным игроком Брайоном Алленом и центровым Драганом Апичем. Однако на результатах это не сильно сказывается, даже наоборот: команда Лукича только что прервала 7-матчевую победную серию «Локомотива» и была близка к тому, чтобы проучить московский ЦСКА у него на паркете.

Гости реализовали аж 17 трехочковых из 35 (48%), повторив тем самым рекорд сезона . Феерили все: от Антона Понкрашова (3 из 5) до Андрея Воронцевича (3 из 4).

Благодаря дальним попаданиям и старательной игре на подборах (40 к 32, 17 отскоков на чужом щите против 6) «Нижний Новгород» уже практически победил.

Капитан команды Евгений Бабурин реализовал штрафные за 6 секунд до сирены и отодвинул дистанцию между командами на вроде бы недостижимые 5 очков.

Дальше случился «подарок», как деликатно выразился главный тренер «Нижнего Новгорода» Зоран Лукич.

Сначала его игроки легко пропустили под щит Мело Тримбла.

А затем все тот же Евгений Бабурин зачем-то отдал передачу на дугу, где из-за спины игрока выскочил Каспер Уэйр. Он совершил перехват и тут же отправил мяч в кольцо.

В овертайме «Нижний Новгород» настолько удивился сам себе, что уже не сопротивлялся – сил хватило на то, чтобы набрать лишь 4 очка. ЦСКА сделал то, что должен был, и гарантировал себе 1-е место по итогам регулярного чемпионата.

– Армейцы очень рады такой победе. Наверное, не ожидали такого сопротивления от «Нижнего Новгорода», – сказал после игры Зоран Лукич. – Слава богу, костяк команды возвращается после травм, главное, чтобы все были здоровыми. И тогда мы покажем много хороших игр.

Думаю, что мы сделали очень качественный подарок ЦСКА, новогодний подарок. В ключевой момент игроки запутали друг друга. Все было четко, но запутались и сделали подарок. ЦСКА этим воспользовался и выиграл.

– Что скажете о потере Бабурина?

Я не хочу обижаться на своего капитана. Как тренер я все понимаю. Он точно не хотел это сделать. Хвост стоит в трех метрах от него. А у центральной линии Ганя ему кричит: «Буба, Буба, Буба». Он реагирует на голос Ганькевича . И все.

Но мы увидели, как выглядит настоящая команда, настоящий коллектив. Осталось наладить кое-какие мелочи.

Фото: Единая Лига ВТБ