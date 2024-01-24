Отыграли 5 очков за 6 секунд до сирены – так спасся ЦСКА. Лига ВТБ-то еще существует!
Смотрите, какое чудо.
Сюжет, который заставит нас погрузиться в детали Единой лиги ВТБ.
«Нижний Новгород» проводит очередную чистку состава от легионеров – на этой неделе клуб расстался со своим самым результативным игроком Брайоном Алленом и центровым Драганом Апичем. Однако на результатах это не сильно сказывается, даже наоборот: команда Лукича только что прервала 7-матчевую победную серию «Локомотива» и была близка к тому, чтобы проучить московский ЦСКА у него на паркете.
Гости реализовали аж 17 трехочковых из 35 (48%), повторив тем самым рекорд сезона. Феерили все: от Антона Понкрашова (3 из 5) до Андрея Воронцевича (3 из 4).
Благодаря дальним попаданиям и старательной игре на подборах (40 к 32, 17 отскоков на чужом щите против 6) «Нижний Новгород» уже практически победил.
Капитан команды Евгений Бабурин реализовал штрафные за 6 секунд до сирены и отодвинул дистанцию между командами на вроде бы недостижимые 5 очков.
Дальше случился «подарок», как деликатно выразился главный тренер «Нижнего Новгорода» Зоран Лукич.
Сначала его игроки легко пропустили под щит Мело Тримбла.
А затем все тот же Евгений Бабурин зачем-то отдал передачу на дугу, где из-за спины игрока выскочил Каспер Уэйр. Он совершил перехват и тут же отправил мяч в кольцо.
В овертайме «Нижний Новгород» настолько удивился сам себе, что уже не сопротивлялся – сил хватило на то, чтобы набрать лишь 4 очка. ЦСКА сделал то, что должен был, и гарантировал себе 1-е место по итогам регулярного чемпионата.
– Армейцы очень рады такой победе. Наверное, не ожидали такого сопротивления от «Нижнего Новгорода», – сказал после игры Зоран Лукич. – Слава богу, костяк команды возвращается после травм, главное, чтобы все были здоровыми. И тогда мы покажем много хороших игр.
Думаю, что мы сделали очень качественный подарок ЦСКА, новогодний подарок. В ключевой момент игроки запутали друг друга. Все было четко, но запутались и сделали подарок. ЦСКА этим воспользовался и выиграл.
– Что скажете о потере Бабурина?
Я не хочу обижаться на своего капитана. Как тренер я все понимаю. Он точно не хотел это сделать. Хвост стоит в трех метрах от него. А у центральной линии Ганя ему кричит: «Буба, Буба, Буба». Он реагирует на голос Ганькевича. И все.
Но мы увидели, как выглядит настоящая команда, настоящий коллектив. Осталось наладить кое-какие мелочи.
- Дата проведения
- 24 января, 19.30, «Мегаспорт»
Фото: Единая Лига ВТБ