Капитана ЦСКА дисквалифицировали за кокаин. Вот почему его не было три месяца

Только сейчас внезапно выяснилось.

В четверг на сайте РУСАДА появилось объявление о том, что капитан ЦСКА Никита Курбанов успешно отбыл трехмесячную дисквалификацию за употребление кокаина. Уже 21 января он может играть с «Уралмашем».

Что случилось?

Объявление на сайте РУСАДА опускает практически все подробности.

В нем всего лишь говорится:

«Комиссия по предварительному рассмотрению случаев нарушений антидопинговых правил РАА «РУСАДА» приняла решение дисквалифицировать спортсмена Курбанова Никиту (вид спорта – баскетбол) на 3 месяца за нарушение, предусмотренное п. 4.1 Общероссийских антидопинговых правил, начиная с даты вынесения решения, а именно с 10 января 2024 года, с зачетом отбытого срока временного отстранения, а именно с 20 октября 2023 года».

Отсюда можно лишь предположить, что нарушение Никиты Курбанова попало под пункт 12.2.4.1 Общероссийских антидопинговых правил, а именно: « Если спортсмен сможет доказать, что употребление или использование произошло во внесоревновательный период и не влияло на спортивные результаты, срок дисквалификации должен составлять три месяца ».

По всей видимости, это и произошло: Курбанова схватили на самом старте сезона, что, видимо, подразумевает употребление в межсезонье.

И все же остаются вопросы:

❓ почему о причинах дисквалификации не было объявлено сразу;

❓ почему дисциплинарное заседание по данному вопросу состоялось только 10 января;

❓ почему при этом срок дисквалификации отсчитывается с 20 октября;

❓ насколько тут применима статья 228 УК РФ, грозящая как минимум штрафом в размере 40 тысяч рублей за незаконное приобретение наркотических веществ;

❓ почему обо всем становится известно за два дня до того, как Курбанов может возобновить спортивную карьеру.

Наркотиками в российском баскетболе никого не удивишь.

В марте 2022 года на три месяца за употребление кокаина дисквалифицировали баскетболистку сборной России и МБА Нину Глонти, в июне 2022 года тот же срок, но уже за марихуану получил защитник сборной России «Зенита» Дмитрий Кулагин.

В чем необычность истории?

В том, как красиво сработал ЦСКА.

В конце октября клуб объявил о том, что Курбанов приостанавливает карьеру по личным причинам.

Ничего не говорилось напрямую, но создавалось впечатление, будто имеют место некие трагические обстоятельства в семье. И лишние вопросы будут неуместным нарушением этики.

«Клуб и баскетболист не будут давать никаких дополнительных комментариев. Просим с уважением отнестись к личной жизни Никиты», – гласило короткое объявление.

Коллеги Курбанова, в частности, президент РФБ Андрей Кириленко, который не мог не знать о настоящих причинах отсутствия, также выражали полнейшее недоумение и полнейшее же сочувствие: «Конечно, для меня стало неожиданностью его решение приостановить карьеру, мне до сих пор неизвестно, что у него случилось».

Единая лига ВТБ, само собой, тоже ни о чем не знала – всего лишь полностью и досконально соблюдала пожелания РУСАДА: сегодня там также объявили, что 20 января Курбанов уже может возобновить выступления.

Соответственно благодаря такой слаженной работе руководства ЦСКА, лиги ВТБ, РФБ, «баскетбольной общественности» и молчанию РУСАДА все эти три месяца не возникало никаких подозрений, с чем может быть связана эта приостановка карьеры.

Собственно, той же аккуратной линии ЦСКА придерживается и сейчас. По сути, между строк заявления президента Андрея Ватутина читается, что Курбанов возвращается на площадку если не на этой неделе, то в ближайшем будущем. На деле же проговаривается, что непонятливая РУСАДА три месяца пыталась родить окончательный вердикт и держала таких авторитетных людей в совершенном неведении.

«ЦСКА всегда был и будет противником использования запрещенных веществ, осуждал все виды их применения. Ради любых целей. Кого бы это ни касалось. Мы оказали РУСАДА полное содействие в расследовании. До получения окончательного вердикта мы не имели права комментировать ситуацию и обсуждать возможные действия клуба. Сегодня мы, как и все, увидели официальный документ, и нам необходимо время, чтобы обсудить ситуацию внутри клуба, со спонсорами и учредителями, и потом принять взвешенное решение о будущем Никиты Курбанова в ЦСКА.

Никита – наш товарищ. Ему сейчас непросто. Он сделал ошибку, подвел клуб, партнеров по команде и болельщиков, это урок для всех баскетболистов и спортсменов в целом, мы его осуждаем, и за сделанное он получил заслуженное наказание. Но при этом отмечу, что Никита всю свою впечатляющую карьеру был и остается образцом отношения к делу. Партнеры по ЦСКА разных лет, в том числе звезды Евролиги и сборной России, всегда отмечали его рабочую этику, профессионализм, желание прилагать все силы для победы, умение жертвовать личными амбициями ради успеха команды, отличную коммуникабельность. Все до единого тренеры ЦСКА были в восторге от работы с Курбановым.

Никита – человек, на которого можно положиться в самые сложные минуты. Это наша легенда. Не сомневаюсь, что произошедшее для Никиты станет дополнительной мотивацией стать лучше и исправить репутацию. На площадке или вне ее – это в данный момент неважно. Уверен, что его имя со временем будет снова ассоциироваться с профессиональным отношением к делу и большими успехами».

Отдельно стоит выделить риторику «Никита – наш товарищ. Ему сейчас непросто. Он сделал ошибку, подвел клуб, партнеров по команде и болельщиков… мы его осуждаем»…

Очень уместно звучит в наше время, когда штампы 30-х годов успешно реставрируются, а публичные покаяния становятся нормой.

Единственное, что выбивается из общего ряда – зачем вообще нужно было уточнять, что речь идет о кокаине, веществе, имеющем однозначные ассоциации. Достаточно было бы общих слов о некоей абстрактной запрещенной субстанции.

Вот здесь руководство ЦСКА все же недокрутило.

ЦСКА не сильно прочувствовал отсутствие капитана: армейцы идут на первом месте с показателями 18-3 и волнуются лишь из-за подозрительной неспособности обыграть «Локомотив». Однако отказываться от все еще одного из самых надежных игроков с российским паспортом никто не будет. Да и вся карьера Курбанова до вот этого интересного случая вполне вписывала его в один ряд с другими российскими баскетболистами, почти всегда едва ли не безупречными на паркете и за его пределами.

(Хотя после этой истории никому уже никогда не поверишь).

Как там в бездуховной НБА?

В НБА не проверяют игроков на запрещенные вещества в межсезонье, поэтому там нет такого удобного пункта про «внесоревновательный период» и «отсутствие влияния на спортивные результаты».

Американская лига уже давно отказалась от проверки на марихуану, которая больше не считается запрещенной.

Употребление же кокаина каждый раз оборачивается двухлетней дисквалификацией. Самый известный такой случай последнего времени – это отстранение форварда Тайрика Эванса. Игрок «Пэйсерс» попал под антидопинговую программу в мае 2019-го, добился восстановления в правах в феврале 2022 года, но в лигу так и не смог вернуться.

Жесткость НБА в данном вопросе обусловлена тем, что наркотики, особенно кокаин, получили повсеместное распространение в лиге в конце 70-х-начале 80-х. Известно, что белый порошок употребляли даже многие суперзвезды: Дэвид Томпсон, Джордж Гервин, Майкл Рэй Ричардсон, Спенсер Хэйвуд. С приходом на пост комиссионеру Дэвида Стерна лига инициировала кампанию по изгнанию провинившихся из лиги, в результате чего преждевременно завершились карьеры Митчелла Уиггинса и Льюиса Ллойда, Криса Уошберна, Роя Тарпли, Ричарда Дюмаса и Эдди Джонсона. НБА прибегала к отстранению на два года за первый проступок и к пожизненной дисквалификации после трех нарушений.

В десятых-двадцатых годах XXI века дисквалификации за наркотики в НБА уже крайне редки. Последний из отчаянных Ламар Одом признавался, что кокаин присутствовал с ним на протяжении всей карьеры, но он ни разу не попадался антидопинговым агентствам, хотя отбыл несколько небольших отстранений за марихуану.

Фото: РИА Новости/Алексей Филиппов; vk.com/cskabasket; Elena Mayorova/Global Look Press/Global Look Press