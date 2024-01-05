Умер тренер «Голден Стэйт» – «сербский Баркли». Это он создал Николу Йокича

НБА пошла на беспрецедентный перенос матча.

Чтобы игру НБА перенесли, должно случиться что-то исключительное: снегопад, из-за которого зрители или участники не могут добраться до арены, задымление или проблемы с электричеством на стадионе, пандемия, массовые беспорядки или расстрел в школе с десятками жертв, убийство президента США или активиста уровня Мартина Лютера Кинга. Менее глобальных причин недостаточно: во время плей-офф-2003, например, главный тренер «Лейкерс» Фил Джексон перенес операцию на сердце, и команде пришлось справляться без него.

Впервые матч перенесли из-за чьей-то смерти четыре года назад: встреча между «Лейкерс» и «Клипперс» не состоялась из-за шокирующей гибели Кобе Брайанта, который был лицом лиги больше 15 лет и вообще самым ярким и влиятельным баскетболистом XXI века.

И потому, когда НБА – из-за «серьезных проблем со здоровьем» – объявила о переносе матча «Юта» – «Голден Стэйт», было понятно, что происходит нечто экстраординарное. Накануне «Уорриорс» прилетели в Солт-Лейк-Сити, там во время командного ужина произошел сердечный приступ у помощника главного тренера «Голден Стэйт» Деяна Милоевича.

За несколько часов до матча 46-летний специалист скончался в местной больнице. Его кончина стала шоком не только для «Голден Стэйт».

«Мы абсолютно потрясены внезапной кончиной Деяна. Это шокирующий и трагический удар для всех, кто имеет отношение к «Уорриорс», и невероятно трудное время для его семьи, друзей и всех нас, кто имел невероятное удовольствие работать с ним.

Помимо того, что Деян был потрясающим баскетбольным тренером, он был одним из самых позитивных и прекрасных людей, которых я когда-либо знал, человеком, который своей страстью и энергией приносил радость и свет в каждый день.

Мы скорбим вместе с его женой Наташей и их детьми Николой и Машей. Их утрата невосполнима», – говорится в заявлении главного тренера «Уорриорс» Стива Керра.

С детства Милоевича называли «сербским Баркли»

Милоевич был не только легендой «Партизана». В Сербии его называли «Мистер MVP», потому что он на протяжении трех сезонов подряд (с 2004-го по 2006-й) оставлял за собой этот приз, становился лучшим бомбардиром Адриатической лиги и делал свою команду чемпионом.

Его международная карьера не сложилась: «Партизан» был слишком слабым, чтобы не болтаться внизу таблицы в Евролиге, а за сборную Югославии – из-за нескольких неудачных травм – он сыграл только на чемпионате Европы в 2001-м. В середине нулевых он отказался от перехода в московское «Динамо» и приехал в Испанию уже поздновато, когда его начинали мучить самые разные повреждения. Обычно говорят о проблемных коленях, но сам Милоевич уточнял, что у него разваливалось вообще все.

Зато в Сербии Милоевича обожали. Главным образом за бойцовский характер, благодаря которому он отдавался полностью игре и не сдавался до последней секунды, и неординарную манеру: при росте 201 сантиметр и весе 110 килограммов он выходил на месте четвертого номера и удивлял оппонентов богатством арсенала в «краске».

Удивительно, но Милоевич оставил за собой три едва ли не самых запоминающихся матча в баскетбольной истории Сербии XXI века.

В 1991 году в возрасте 14 лет он набрал 141 очко в матче юниорских команд «Ташмайдана» и «Белграда» (это по-прежнему рекорд).

В 2004 году Милоевич, выйдя после отравления, выдал один из самых эффективных матчей в истории Евролиги – 55 баллов, 35 очков, 14 подборов, 3 передач и 5 перехватов при всего 5 промахах с игры против «Олимпиакоса».

Тогда же он установил рекорд Адриатической лиги – 59 баллов эффективности, когда сделал 35 очков (15 из 19), 18 подборов, 4 передачи и 2 перехвата против «Ловчена».

Милоевич всегда вспоминал игроцкую карьеру с неизменным юмором.

«Не помню, кто стал меня называть «сербским Баркли». Но понятно почему: у нас был примерно одинаковый рост, а мы играли на месте «больших». Это произошло, когда я еще был юниором, после матча с «Партизаном», когда мы стали чемпионами Сербии. Я тогда много набрал очков, много сделал подборов, и с этого момента все и началось».

«Перед матчем с Германией Пешич перепутал номера и выпустил меня в стартовой пятерке. В раздевалке совершенно точно шла речь о том, что должен выйти Томашевич, но он перепутал, кто из нас номер 13, а кто – 14. И вот вышел я, неплохо отзащищался от Дирка Новицки. А после игры Пешич сказал, что это был отличный тактический ход. До сего дня он отрицает, что просто ошибся, говорит, что такова была его задумка».

« Мое тело не могло выдержать ту интенсивность, с которой я тренировался. Если бы я столько не впахивал, то мог бы продержаться подольше. Но я этого не хотел. Не хотел быть тем человеком, который остается в клубе благодаря прошлой славе . Поэтому я решил, что нужно остановиться. Само собой, это был огромный вклад с моей стороны в развитие «Партизана», потому что на мое место взяли Лоуренса Робертса, и в следующем же сезоне команда попала в «Финал четырех» Евролиги. В который раз я им помог».

Тренер, который воспитал несколько звезд

Через несколько лет после завершения карьеры Милоевич стал главным тренером клуба «Мега», проекта сербского суперагента Мишко Разнатовича по подготовке юных игроков к НБА. Изначально он приходил туда главным образом в роли старшего товарища/приятеля, а не воспитателя для молодых талантов, но очень быстро оказалось, что под руководством Милоевича «Мега» одновременно готовит будущих звезд и котируется в Адриатической лиге (он взял Кубок Корача, еще дважды играл в финале Кубка, доходил до финала Адриатической лиги).

За восемь лет работы «Мега» выпустила 11 игроков, которые были выбраны на драфте НБА: Никола Йокич, Василье Мицич, Неманья Дангубич, Тимоте Луваву-Кабарро, Ивица Зубац, Раде Загорац, Влатко Чанчар, Огнен Йарамаз, Альфа Каба, Гога Битадзе и Марко Симонович .

Естественно, основная специализация Милоевича – это работа с «большими».

Именно он превратил раздолбая Бобана Марьяновича в MVP Бобана Марьяновича, сохраняющего место в НБА.

«Позор, что Марьяновичу не дают игровое время, я не понимаю, почему так, – -то говорил он. – Он бы в каждом матче делал дабл-дабл, в любой команде НБА.

Первое, что я изменил у Бобана – это его положение. Теперь он получает мяч не спиной к кольцу, а боком. Когда вы 222-сантиметровый игрок и получаете мяч спиной к кольцу, то вас толкают в спину, и вы теряете равновесие. Я его повернул – в таком положении ему проще получать мяч, так он лучше видит площадку, так он лучше сохраняет баланс, его уже просто так не вытолкнешь от кольца.

Все мои игроки получают мяч именно так – от Марьяновича до Йокича.

Второе – я научил его играть без дриблинга. У него была странная привычка бить в пол, едва он получает мяч. Он убедил себя, что благодаря дриблингу он разгоняется и может прыгать выше. Я ему объяснил: «Твой прыжок от этого не зависит, тебе это вообще не нужно». Когда мы работали вместе, он часто терял в таких ситуациях мяч. Так же было и в играх.

Кроме того, мы много разговаривали. Нельзя добиться того, чего добился Бобан, не будучи таким человеком, как он – работоспособным, внимательным, скрупулезным, готовым слушать».

И, само собой, главное, благодаря чему он прославился в НБА – это работа с Николой Йокичем.

«Я побывал в залах по всему миру, но сразу же увидел, что Деян делает что-то уникальное, – рассказывал тогдашний президент «Денвера» Тим Коннелли. – Он не учил Николу так: «Стучи, стучи, стучи, разворачивайся через левое плечо». Он ему говорит: «Стучи, стучи, потом сделай рукой вот так и попробуй бросить левой рукой». Это нешаблонные упражнения. Он учит парней становиться уникальными игроками».

Милоевич описывал это таким образом.

«Когда мы тренировались, то всегда определяли победителей и проигравших. Я заставлял его соревноваться так часто, как это было возможно, чтобы Никола выдавал все, что у него есть.

Все постоянно говорят, что Никола в плохой форме. Но я им отвечаю: «Все зависит от того, что вы считаете хорошей формой». Никола гораздо сильнее, чем многие думают. А его тело… вы видите то, что вы хотите видеть. Его считают жирным, каким-то бесформенным парнем, который не может бегать. Что ж, если вы так думаете, то он вас легко обыграет.

Против него очень тяжело защищаться, потому что он играет необычным образом на непривычных скоростях. Он как Лука Дончич – сам выбирает комфортный для себя ритм. Он не отрывает ноги от паркета, а это означает, что защита просто не успевает среагировать на его бросок. Люди говорят: «Он не может прыгать». А должны они говорить: «Да вы только посмотрите на это. Когда вы не отрываете ноги от паркета, то выпускаете мяч гораздо быстрее, чем защитники могут среагировать ».

И да, считается, что уникальность Йокича – то, что появилось во многом благодаря Милоевичу. Даже Мишко Разнатович не ожидал от своего клиента такого прогресса. Главный тренер «Меги» закрывал глаза на все ошибки и просто ждал.

«Он выдавал абсурднейшие передачи, которые выводили меня из себя, – рассказывал Милоевич. – Но я видел, что в нем есть что-то удивительное и позволял ему экспериментировать. Я хотел, чтобы он не зацикливался на ошибках, а учился на них, осознавал их, делал из них выводы. В НБА полно отличных игроков, но вряд ли есть те, кто так заботятся о своих одноклубниках, как он. Он всегда любил играть в пас больше, чем набирать очки. И его креативность делает его непохожим ни на кого. На свете мало людей, которые способны делать то, что делает он… Так зачем этому мешать? Он лучший разыгрывающий, которого я только видел. И я ужасно горжусь им.

Понятно, что чему-то мы его научили, но таким вещам нельзя научить. Это просто дар ».

Помог «Голден Стэйт» взять титул

После «Меги» Милоевич оказался в «Будучности». Он подхватил клуб в январе 2021 года, выиграл Черногорскую лигу и Кубок Черногории.

Однако 3-летний контракт был составлен таким образом, чтобы он мог в любой момент отъехать в НБА. Уже летом 2021 года Милоевич вошел в тренерский штаб Стива Керра. Он давно хотел перебраться в Америку – из-за сына Николы, начинающего баскетболиста, который в итоге поступил в американский университет.

Главная причина, по которой «Уорриорс» заинтересовались фигурой сербского специалиста – это Джеймс Уайзмен, выбранный на драфте того года под 2-м номером. Человек, способствовавший развитию такого количества центровых лиги (причем столь разных по манере центровых), должен был по задумке шлифовать из молодого семифутера очередную звезду. Он всегда предупреждал, что делает из Уайзмена не нового Йокича, а работает над уникальными умениями того, кого ему доверили.

В итоге с Уайзменом у Милоевича не сложилось. Он часто травмировался, не получал игровое время в составе династии, не подходил «Уорриорс» концептуально.

Однако таланты тренера все равно оценили по достоинству во время чемпионского сезона. Именно Милоевич превратил Кевона Луни то ли в Уилта Чермберлуни, то ли в Мозеса Мэлуни: по ходу чемпионской кампании-2022 Луни забирал 21,6% от всех доступных подборов и вошел в топ-50 лучших подбирающих в истории – с рейтингом выше, чем у Тима Данкана в 2008-м или Карима Абдул-Джаббара в 1977-м . «Луни превратился в элитного подбирающего, – говорил тогда Стив Керр. – И мне кажется, именно Деки, наш ассистент, который работает с нашими «большими», помог Луну в этом аспекте». Благодаря Луни «Уорриорс» стали одной из лучших подбирающих команд того плей-офф, а его выдающееся выступление помогло ему даже стать полноценной альтернативой Дрэймонду Грину, что было особенно показательно в финальной серии, начало которой грозный форвард провалил.

Милоевич, естественно, был человеком дабл-дабл в игровую молодость и рассказывал, что учился искусству подборов у самого Денниса Родмана. Собственно, как и Родман, серб объяснял своим ученикам, что отскоки – это не столько искусство, сколько чуть более сложная версия математики: он показывал им видео, давал аналитические раскладки и учил следить за траекторией и перемещаться вместе с мячом, пока остальные просто наблюдают.

«По траектории мяча можно предугадать, куда он придет, – объяснял Милоевич. – Ты можешь сместиться и занять правильную позицию, понимая, бросили ли они сильно или слабо. И, естественно, нужно пихаться и бороться за позицию, чтобы все получилось. Все считают, что подборы – это только старательность… Конечно, ничего нельзя сделать без усилий, но этого одного недостаточно. Подборы – это такой же навык, как и все остальное. Например, если ты с кем-то пихаешься, то они не смогут выпрыгнуть. Именно так ты можешь опередить тех, кто прыгает выше тебя ».

В 2022 году Милоевич стал вторым сербским тренером, который выиграл титул НБА.

Хотя, конечно, сегодня вся лига вспоминает его не столько за его вклад в развитии очень многих ее представителей.

«Мы все как семья, – сказал главный тренер «Сакраменто» и бывший напарник по «Голден Стэйт» Майк Браун. – У всех бывают позитивные и негативные моменты при общении с разными людьми. У него такого не было ни с кем. Он всегда был на позитиве. Для этого бизнеса это абсолютно уникальное умение, особенно если учесть, каким уважением он пользовался.

Он любил всех. И его любили в ответ».

Фото: Panoramic/Global Look Press; AP Photo/Darren Yamashita, Jeff Chiu