Какой позор в Чикаго. На церемонии чествования освистали вдову Джерри Краузе, архитектора династии «Буллз» (и врага Джордана)

«Буллз» – единственная команда НБА, которая живет вчерашним днем. С настоящим у «Чикаго» не очень получается: в XXI веке, за исключением нескольких сезонов имени Деррика Роуза, они по большей части ходят в вечных середняках. И потому недостаток хоть каких-то достижений они компенсируют вечной ностальгией – регулярными чествованиями, торжественными встречами, немного искусственными поводами собрать вместе легенд и вспомнить те времена, когда в лиге не было никого, кто мог бы сравниться с «Чикаго».

Сегодня, во время матча с «Голден Стэйт», «Буллз» провели церемонию включения в Зал клубной славы легенд: Фила Джексона, Тони Кукоча, Артиса Гилмора, Текса Уинтера, Чета Уокера, Джерри Слоуна, Боба Лава, Дика Клейна и Джерри Краузе, а также в полном составе великую команду сезона-1996/96 (ту самую, что выиграла 72 матча).

С одной стороны, кое-что вышло неплохо: «Буллз» собрали ветеранов, некоторые из которых давно не приезжали в Чикаго (например, Люка Лонгли и Фила Джексона), а Эдди Веддер из Pearl Jam написал трогательный отзыв о своем друге Деннисе Родмане.

С другой, все пошло наперекосяк и закончилось катастрофой. На церемонию не приехали три основных человека из команды-96: Майкл Джордан, Скотти Пиппен и Деннис Родман, вместо этого они записали видео-ролики, в которых извинялись за отсутствие.

А в момент чествования бывшего генерального менеджера Джерри Краузе (его представляла вдова Тельма Краузе) трибуны принялись гудеть.

Душераздирающие кадры с ее реакцией – то, что в итоге останется после этого мероприятия.

Комментатор и бывший игрок «Буллз» Стэйси Кинг (выбранный на драфте Краузе) отреагировал мгновенно в прямом эфире: «Я очень расстроен в данный момент… Мы провели такую замечательную церемонию, собрали всех легенд вместе… Вот что я вам скажу: Чикаго – это спортивный город. Но то, что мы увидели сегодня, когда прозвучало имя Джерри Краузе и все начали освистывать его и его вдову, это худшее, что я только видел в жизни. Мне очень обидно за нее. Ее довели до слез .

Всем, кто освистывал ее на арене, должно быть стыдно. Это не похоже на Чикаго, это в стиле Нью-Йорка или Филадельфии. В Чикаго не так. Для нас такие вещи нехарактерны. Нравится ли вам Джерри Краузе или нет, но человек завоевал здесь шесть титулов. Он не бросал по кольцу и не подбирал, но именно благодаря ему на этой арене взяли шесть титулов. Есть множество команд, которые гордятся тем, что выиграли один. Это позор. Я разочарован теми людьми, которые так себя вели. Это очень грустно».

Краузе скончался в 2017 году.

В качестве генерального менеджера «Буллз» он построил величайшую династию в спорте новейшего времени.

Именно он откопал тренера Фила Джексона, который до «Чикаго» работал только в Пуэрто-Рико и КБА.

Именно он раскрыл Текса Уинтера, специалиста, придумавшего систему «треугольного нападения.

Именно он нашел и выменял на драфте Скотти Пиппена, выступавшего не в NCAA, а в менее престижной NAIA.

Именно он задрафтовал и привез в НБА Тони Кукоча.

Именно он продавил самый противоречивый обмен – отдал в Нью-Йорк лучшего друга Джордана Чарльза Оукли ради Билла Картрайта.

Именно он задумал непредсказуемый маневр – пригласить в «Чикаго» Денниса Родмана, который на тот момент воспринимался как изгой и деструктивная личность.

Джерри Краузе считался одним из лучших скаутов своей эпохи и стоял за всеми решениями, которые в конечном счете позволили «Буллз» сделать два беспрецедентных три-пита. Выменял Люка Лонгли, задрафтовал Хораса Гранта, привлек Рона Харпера и Стива Керра.

Дважды (в 1988-м и как раз 1996-м) он получал награду «Лучший управленец НБА».

Проблема в том, что у «Чикаго» не было достойного соперника. И потому главным злодеем-раздражителем для Джордана, Пиппена, Джексона и остальных стал их собственный генеральный менеджер.

Джордана он бесил с самого начала на личном уровне. Краузе выглядел неопрятно и получил от Воздушества прозвище «Крошки». В «Последнем танце» Джордан каждый раз встречал функционера заготовленными остротами, высмеивающими его внешний облик.

Пиппен обиделся на Краузе за то, что тот отказывался пересматривать условия его контракта. Он подписал многолетний договор и почувствовал себя ущемленным, когда зарплаты в лиге резко начали расти.

Джексон не давал Краузе общаться с командой, не пускал его на собрания и в раздевалку, и под конец отношения между близкими друзьями испортились. Краузе подозревал, что именно главный тренер ответственен за негативное изображение функционера в книге «Правила Джордана», Джексон в собственных книгах в подробностях описывал его нездоровую ревность/зависть.

В итоге этот негативный образ генерального менеджера был закреплен в «Последнем танце», самой популярной спортивной документалке, которая стала евангелием Майкла Джордана. Краузе умер до его создания, уже не мог донести собственную позицию и потому так и запомнился – нелепым смешным антагонистом, путающимся под ногами великих игроков и тренеров. Он регулярно спорил с Джорданом о том, кто важнее – звезды или руководство. Он не прогибался под требования Пиппена. Он отказался давать новый контракт Филу Джексону и сказал, что такого не произойдет, даже если тот выиграет 82 матча. Он брал на себя всю критику, направленную на прижимистого владельца клуба Джерри Рейнсдорфа.

«Последний танец» изобразил Краузе тем самым человеком, который и разрушил великую династию.

В каком-то смысле мероприятия удалось – память о спортивных событиях далекого прошлого оказалась важнее эмпатии в настоящем. Но вряд ли такова была задумка.

Фото: Gettyimages.ru/Jamie Sabau; facebook.com/chicagobulls; imago sportfotodienst via www.im/www.imago-images.de, DUOMO/PCN via www.imago-images.de/Global Look Press