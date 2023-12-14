«Родионов знал про болячки каждого». Моня, Пашутин и Анциферов вспоминают патриарха «Автодора»

Несколько дней назад ушел из жизни легендарный президент саратовского «Автодора» – Владимир Родионов. Известный баскетбольный журналист Владимир Можайцев рассказывает, каким его запомнит баскетбольная Россия.

С шашкой на танк

Он был всегда. И в лихие 90-е, и в изобильные для российского баскетбола нулевые, и в сложные годы нашего времени – Родионов оставался на виду и на слуху. Вне зависимости от объема финансирования и места в турнирной таблице его «Автодор» никого не оставлял равнодушным. Иногда смешил и являлся источником мемов. Но чаще – восхищал и вынуждал восклицать: «Как? Как Родионов это делает?»

Мы все – во всяком случае, я так точно – искренне радуемся небывалому уровню конкуренции в текущем сезоне Единой лиги ВТБ. За исключением матчей с участием «Минска», интрига и сенсация возможна в абсолютно любой игре. Одна из главных причин этого – сокращение пропасти в качестве составов топ-клубов и всех остальных. Когда ведущие команды России боролись за «Финал четырех» и победу в Евролиге, а Кубок Европы походя и небрежно отбирали у старосветских конкурентов, как монпансье у первоклашки – противостоять им во внутреннем чемпионате было архисложно. Середняки и аутсайдеры заранее уподоблялись котикам с лапками – и эти самые лапки поднимали вверх.

А «Автодор» – боролся и искал, находил и не сдавался. Уникальная команда первой половины сезона-2021/22, возглавляемая Эмилом Райковичем – наверное, один из самых ярких примеров (в баскетбольной истории не только российской, но и мировой) того, что в баскетболе деньги решают не все. Бюджет саратовцев был (как и остается сейчас, как и являлся все последние годы) – самым маленьким в лиге среди российских клубов. А команда, собранная из ноунеймов, уверенно возглавляла турнирную таблицу и перекусывала лидеров новогодним Щелкунчиком . И – имела все шансы побушевать в плей-офф, если бы ее состав не был раздернут на молекулы еще до наступления матчей навылет.

А сезон-2014/15? «Химки» обыграны с разницей «+25», УНИКС – «+18», гостевая победа над ЦСКА с роскошной результативностью (107:104)…

Конечно, в истории Единой лиги хватало ярких команд-Золушек. Сразу вспоминается и старт на десять тыщ как на пятьсот в исполнении МБА в прошлом сезоне, и триумфальное серебро «Нижнего Новгорода».

Но у «Автодора» вот это самое – с шашкой на танк – это не просто случайное стечение обстоятельств, состава и календаря. Это философия и жизненное кредо его руководителя. Помню, один из моих футбольных коллег по «Спорт-Экспрессу» образца славных нулевых ввел в обиход выражение, емко и точно характеризующее задачи многих клубов – «попасть в одиннадцатку». А что? Бюджетные или спонсорские деньги освоены, прописка в самой главной лиге сохранена, даже можно кивнуть руководителям в сторону тех, кто оказался ниже ватерлинии 11 места – «как мы их, а?»

Но битва за одиннадцатку – это точно не про Родионова. Весь его путь – это карабканье на золотой Эверест. С оборванными ногтями, обмороженными щеками, пустеющим кошельком и прочими прелестями таких походо в.

И пускай в XXI веке с приходом в ЦСКА «Норникеля», расцветом «Урал-Грейта», мощным финансовым укреплением УНИКСа и «Химок» – эта мечта выглядела утопией. Родионов не сдавался и продолжал креативить и искать нестандартные пути к вершине. Когда совсем уж перестало складываться с финансированием в родном «Автодоре» – сходу сделал из петербургского «Динамо» один самых привлекательных проектов в Европе.

Всего за год выиграл Евролигу ФИБА и заодно навсегда законнектил баскетбольную Россию и главного во всех смыслах тренера нашей национальной сборной в ее новейшей истории – Дэвида Блатта. Не случись того приглашения не слишком еще известного на тот момент специалиста – и, вполне возможно, не было бы триумфа на Евробаскете-2007, не было бы пьедестала на лондонской Олимпиаде, не было бы бронзы континентального первенства 2011 года.

…Да, жонглирование тренерами в «Автодоре» – вечный предмет иронии баскетбольной общественности. Но на самом деле – все просто. Родионову не нужны тренеры, которые хотят биться за одиннадцатку. И как только он видит у очередного кандидата симптомы этой гангрены, не стесняется браться за скальпель.

Ему были нужны такие, как Блатт. Для которых тоже не существовало медалей, кроме золотых, и мест, кроме первых.

Пару месяцев назад мы общались с Никитой Моргуновым, вспоминали минувшие дни и битвы, где вместе рубились они.

В числе прочего поговорили про Евробаскет-2007 и про турнирную ситуацию, когда нашей сборной в последнем туре группового турнира поражение от хорватов гарантировало хорошую турнирную сетку. А победа – сразу выводила в четвертьфинале на французов с грозными Тони Паркером, Николя Батюмом, Борисом Диао и другими звездами. Которым за месяц до этого на турнире в Париже наша сборная без намека на шансик пристроилась «-40».

Честно признаюсь – я тогда искренне «топил» за то, что упираться с хорватами не нужно. Но Блатт считал иначе и сказал команде примерно следующее: «Если мы хотим выиграть золото, нам должно быть все равно, кого и на какой стадии плей-офф побеждать». Господи, какое золото? Как можно было в принципе думать о нем с командой, которая на трех предыдущих чемпионатах Европы не смогла преодолеть четвертьфинальный барьер и пропустила мировое первенство-2006 и Олимпиаду-2004?

«Он был настоящим мужиком!»

…Родионов был очень близок к своему золоту. Его «Автодор» 90-х – с братьями Пашутиными, Мальцевым, Лукминасом, Эйникисом – ах, какая это была поэзия! Пока вся баскетбольная Европа выискивала свои шансы в мучительно-долгом позиционном нападении, эта великолепная пятерка без вратаря демонстрировала ту игру из будущего, которая была образцово представлена на недавно завершившемся чемпионате мира всеми ведущими сборными без исключения.

Окажись случайно Марти Макфлай в «Звездном» в 90-е – непременно захватил конспекты или VHS-кассету для Гордона Херберта. Кстати, наставник сборной Германии имеет в своем резюме помимо строчки «главный тренер команды-победительницы Кубка мира» еще и строчку «главный тренер «Автодор» (Саратов)».

Не свезло, не срослось у родиновской дружины тогда… Дважды «Автодор» побеждал в регулярке – но в финальной серии все-таки уступал красной армейской машине.

«Команда у нас тогда действительно подобралась классная, – говорит один из лучших защитников в истории российского баскетбола Захар Пашутин. – Воспоминания о тех временах – самые хорошие и теплые. Владимир Евстафьевич в меня поверил, и я в 18 лет оказался в «Автодоре». Я был самым молодым, но мне доверяли, давали игровое время и помогали раскрыться – за что я ему очень благодарен.

Но только неправильно говорить исключительно о той пятерке. И Андрей Сепелев, и Валера Конотопов, и другие сильные игроки всегда готовы были выйти со скамейки и помочь. Да, кто-то играл больше, кто-то меньше, но команда у нас была единая, цельная.

Конечно, обидно, что не удалось тогда обыграть ЦСКА в финале. В тот момент Саратов жил баскетболом. Нас, игроков, любили. Все население центра города знало состав «Автодора» в лицо. И мы, в свою очередь, полностью отдавались игре и старались победить в каждом матче. Ну и Владимир Евстафьевич, со своей стороны, прикладывал максимум усилий и очень хотел завоевать золотые медали.

Думаю, если вы попросите игроков ЦСКА того состава вспомнить наше противостояние, то они подтвердят – это был настоящие битвы! В кровь, в кость, максимально жестко играли и мы, и соперники. Конечно, мы относились друг к другу с уважением и даже дружили, но во время матчей баскетбольная площадка превращалась в ринг. Причем не важно, был ли это плей-офф или игра регулярки. Победить в таком матче было делом принципа. Думаю, наше противостояние в итоге стало украшением и важной вехой в истории российского баскетбола.

Ну а если говорить о Родионове как о человеке… Я к нему испытываю – очень сложно выговорить «испытывал» – гигантское уважение. Вообще не понимаю, как говорить о нем в прошедшем времени… Главное – Владимир Евстафьевич был настоящим мужиком, человеком с большой буквы. И в спорте, и в бизнесе – везде, чем бы он ни занимался – достиг очень многого. Факт того, что он мог содержать команду высочайшего уровня на свои деньги, говорит сам за себя .

У нас с ним сложились очень хорошие отношения. Постоянно помогал мне, пытался добавить уверенности в себе, говорил, чтобы я не стеснялся брать на себя инициативу на площадке. «Никого не бойся, никого не слушай, бери мяч и бросай!»

К огромному сожалению, не удалось приехать на его юбилей несколько лет назад – работал с молодежной сборной России. Брат Женя был на том празднике, Андрей Мальцев, другие ребята... Жалею об этом. Очень бы хотелось с ним просто посидеть и поговорить обо всем».

«Ушла эпоха…»

Не хочется лишний раз повторять уже озвученную и банальную, но от того не менее верную мысль, что без вклада Родионова не было бы всех успехов сборной России «блаттовского» образца. Лидеры той команды – и Сергей Моня, и Виктор Хряпа, и Захар Пашутин – выходцы из системы Родионова. Который первым в баскетбольной России поставил на конвейер процедуру выращивания суперзвезд.

Впрочем, нет. Конвейер – точно не то слово. К каждому из десятков своих воспитанников Евстафьевич относился если не по-отечески, то уж точно с максимальным вниманием и заботой.

– Только-только приехал с похорон из Саратова, – говорит экс-капитан сборной России Сергей Моня. – Владимир Евстафьевич в гробу – это просто не укладывается в голове. Грустно, печально, тяжело. На похоронах было много людей, они говорили хорошие и правильные слова. Весь саратовский баскетбол держался на нем.

Он очень много дал молодым игрокам, многих сделал профессионалами, многих вывел в жизнь. Причем помогал не только в баскетбольном развитии, но и делился житейской и бытовой мудростью. И в принципе готов был решить любую, самую сложную, проблему и ситуацию. Думаю, любой из его воспитанников испытывал к нему исключительно теплые чувства и большое уважение.

Да, иногда он мог высказать свое мнение резко и эмоционально, не стеснялся резать правду-матку. Бывало, что и мне прилично прилетало. Тогда я это не совсем понимал, принимал близко к сердцу. Но потом становилось очевидным, что он все делал правильно и говорил это для твоей же пользы – подтолкнуть, завести слегка. Со смертью Владимира Евстафьевича из нашего баскетбола ушла целая эпоха.

Мы познакомились с Родионовым, когда мне было 14 лет. Он пришел на тренировку в детскую спортивную школу в Саратове, где я на тот момент занимался. И – забрал меня и еще четырех парней в систему «Автодора». Понятно, что я его уже на тот момент знал, поскольку постоянно ходил на матчи главной команды города.

Познакомились лично. Первое впечатление – что это очень серьезный человек. Ну и потом он приходил на тренировки резерва почти каждый день, смотрел за процессом. Часто со мной индивидуально общался, работал, подсказывал, как правильно действовать в той или иной ситуации на площадке. Бросок мне ставил…

Иногда вызывал к себе в кабинет. Обсуждали, в чем именно мне нужно прибавить, на что сделать акцент в работе. Ну и потом, когда я попал в основной состав, это продолжилось – постоянно подсказывал и помогал.

Владимир Евстафьевич был руководителем очень высокого уровня. Содержать команду, которая играет в главной лиге страны – дело затратное. Плюс – в системе «Автодора» было еще четыре команды. Но он, несмотря на свою занятость в бизнесе, все равно успевал постоянно держать руку на пульсе каждой из этих команд. А еще – множество людей в подчинении в офисе, и все это надо было контролировать. Но у него получалось, механизм работал четко и здорово .

Он много общался не только со мной, но и с другими молодыми игроками. Находил в своем сверхплотном графике время и почти каждое утро приезжал на тренировки второй и третьей команд. Говорил с наставниками, иногда вносил корректировки в тренировочный процесс.

– Как расстались? Владимир Евстафьевич не возражал против твоего перехода в ЦСКА?

– Нет. Он сам мне это предложил. Понимал, что мне надо делать следующий шаг в моем баскетбольном развитии. Мы тогда провели удачный сезон, у меня многое получалось.

При этом в тот момент у меня даже агента не было. Владимир Евстафьевич пригласил меня в кабинет, рассказал, что есть такое предложение, спросил, что я думаю. И сам высказал мнение, что мне надо ехать в Москву. Разложил по полочкам все плюсы и минусы. И совместно мы приняли решение – да, надо соглашаться на переход. Он мне помог с оформлением всех документов.

Разумеется, потом все эти годы поддерживали связь. Я каждое лето приезжал в Саратов – и старался зайти в офис, пообщаться. Каждый год звонил и поздравлял его с днем рождения, он у него 31 мая. Был…

– Помните, когда общались последний раз?

– В конце августа. По голосу слышно было, что не очень хорошо себя чувствует, есть проблемы со здоровьем…

«Он мог просто пожать руку – и это было лучшей похвалой…»

Владимир Анциферов – особенный человек в системе «Автодора». Много лет работал с молодежью саратовского клуба. А главным тренером «Автодора» становился даже чаще, чем сам Родионов…

– В Саратов я попал в 95 году, – рассказывает Анциферов. – Меня и еще нескольких ребят пригласили с Украины. Прихожу на первую тренировку – а там вся команда играет в футбол. Ну, я тоже включился. На эту тренировку пришел Родионов. И говорит: «О, этот высокий нам точно нужен! Раз он в футбол нормально со своим ростом играет, с баскетболом точно будет порядок!»

Родионов очень внимательно ко мне отнесся, много занимался индивидуально. Иногда давал такие упражнения, что я еле выползал из зала. У меня в тот момент была одна проблема – не слишком высоко прыгал. И Владимир Евстафьевич постоянно пытался улучшить мне прыжок. Еще удивлялся все время: «Почему ты так мало играешь? Ты же спиной к кольцу очень здорово действуешь, это надо постоянно использовать!»

Надо понимать, что тогда «Автодор» был одной из двух лучших команд в стране. На позиции центра была большая конкуренция – и Гинтарас Эйникис, и Сергей Иванов. В итоге меня отдали в аренду в команду из Энгельса. А на следующий год Борис Соколовский получил приглашение из Самары и взял меня с собой.

Причем Родионов меня не очень хотел отпускать – но я уже дал обещание Борису Ильичу, это был, что называется, «мой тренер». Приезжаем играть в Саратов, Родионов меня перед матчем мне жмет руку и говорит: «Ну, ты мою команду особо не раскатывай!» И я в итоге выдал роскошный матч!

– Как стали тренером в «Автодоре»?

– Родионов звал меня тренировать еще в 2006 году, но мне на тот момент не хотелось заканчивать игровую карьеру. А через пару лет мы столкнулись в торговом центре, он снова позвал меня в Саратов – и я согласился. В «Автодоре» начал работать с 2008-го. Работал вторым тренером, помогал развиваться «большим». Потом возглавил команду ДЮБЛ, и мы в первом сезоне заняли второе место, а на следующий сезон стали чемпионами. Затем работал с первой командой, причем одно время был играющим тренером. Несколько раз ее возглавлял.

Конечно, не обходилось без забавных ситуаций. Вроде все хорошо получается, я тренирую, у нас победная серия из десяти матчей, кажется… Но Владимир Евстафьевич говорит: «Нет, нам улучшать такие-то и такие аспекты, команда не очень играет. Буду сам главным. Надо, чтобы все меня слушались!» Я ему: «Владимир Евстафьевич, да вас же и так все слушаются, вы же президент…» Понятно, что все эти моменты, когда ты то главный тренер, то ассистент – не слишком простые. Но я все равно с огромным удовольствием и теплом вспоминаю время работы с Родионовым.

Конечно, у нас часто случались творческие споры. Иногда и на повышенных тонах. Но при этом он относился к моей работе с большим уважением. Надо понимать: Владимир Евстафьевич – это человек, который невероятно погружен в процесс. Он не то что знал лично каждого из игроков всех молодежных и юношеских команд – но и знал про болячки каждого, какие у кого сильные и слабые стороны, какие проблемы в семье или в быту… Я в этом смысле как тренер очень многое у него перенял. Да не только это, много чего.

Для Родионова очень важно было, чтобы игроки проявляли характер. Вспоминаю, как он во мне воспитывал характер. Вызывал к себе в кабинет – но разговор сразу не начинал, выдерживал паузу, вел по телефону переговоры по бизнесу. Потом начинали общаться – и для него важно было, чтобы я смотрел ему в глаза, чтобы не стеснялся отстаивать свою точку зрения.

Еще Владимир Евстафьевич был очень требовательным – но эта требовательность начиналась с самого себя. Плюс – самоотдача. Это одно из главных его отличительных качеств, он полностью отдавался работе . Мог зайти в перерыве в раздевалке, спросить игроков за самоотдачу – и после этого все вылетали на паркет, как камень из пращи. А мог иногда просто пожать руку и сказать «молодец» – и это было лучшей похвалой…

***

Спите спокойно, Владимир Евстафьевич. С вами действительно ушла целая эпоха, но она все равно будет жить в ваших учениках, воспитанниках, людях, которые обязаны вам своими карьерами. Всю свою жизнь вы были человеком будущего, человеком вне времени. Таким вы и останетесь в наших сердцах.

Автор: Владимир Можайцев

Фото: vk.com/bcavtodor; vtb-league.com; РИА Новости/Максим Богодвид