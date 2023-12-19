Эмили Ратаковски лишили бесплатных VIP-билетов в Мэдисон-Сквер-Гарден. Все из-за того, что она не верила в команду

Не будьте как Эмили.

24 ноября «Никс» провели самый запоминающийся для себя матч в этом регулярном чемпионате – на своей площадке они отыграли 21-очковое отставание, провели сумасшедшую четвертую четверть (29:11) и опрокинули «Хит» (команду, которая выбила их из прошлогоднего розыгрыша плей-офф). В последнем владении «Майами» отдал мяч Джимми Батлеру, и тот промахнулся из-за дуги.

100:98 в пользу «Никс». Тогда они выцарапали шанс на продолжение борьбы во внутрисезонном турнире.

В тот вечер случилось много всего примечательного. Иммануэл Куикли взбодрил «Никс» своим появлением и набрал 20 очков со скамейки (8 из 17). Ар Джей Барретт реализовал свой единственный трехочковый (из 5), чтобы вывести «Нью-Йорк» вперед. Джейлен Брансон привычно вел за собой в решающие минуты.

Однако руководство «Никс» обратило внимание на другое. В моменты эмоционального подъема «Никс», когда камеры выхватывали болельщиков, в том числе знаменитых болельщиков, в объективе появлялся лишь старина Джон Стюарт. Стюарт, конечно, легенда, красавчик, голос разума в поехавшем мире, да и переживал он за всех нью-йоркских селебрити разом, но этого показалось недостаточным.

Потому что вообще-то широкой аудитории та игра запомнилась благодаря пространному дефиле, которое устроили посетившие встречу супермодели Ирина Шэйк и Эмили Ратаковски – они снимались и в подтрибунном помещении, и на первых рядах, и на паркете.

Проведенное расследование выявило, что обе дамы покинули арену после третьей четверти, очевидно, посчитав, что игра (и их миссия по воодушевлению команды) закончена.

Неверие в «Нью-Йорк» Ратаковски припомнили. Вчера, когда она обратилась с просьбой предоставить бесплатные билеты на игру «Рейнджерс» в Мэдисон-Сквер-Гардене, ее уведомили, что ей, конечно, всегда рады, но теперь придется оплачивать удовольствие самой.

Ее возмущение было столь искренним и громким, что тут же разлетелось по всем изданиям мира.

«Эмили отказали в бесплатных билетах на игру «Рейнджерс». Сказали, что она может приобрести их в любое время, – рассказал некий никому не известный источник Page Six. – Эмили понятия не имела, что существует какая-то проблема: она и Ирина вынуждены были уйти, потому что дома ее ждал ребенок».

Забавная деталь состоит в том, что Ратаковски приходила на игру «Никс» уже после случившегося: она была на игре 28 ноября вместе с Питом Дэвидсоном. То есть жернова гнева у «Нью-Йорка» работают с приличной задержкой.

Ратаковски делала карьеру в кино (в конце нулевых она появилась в сериале «АйКарли» на Nickelodeon), но прославилась как модель после съемки топлес в двух клипах: «Blurred Lines» Робина Тика и «Love Somebody» Maroon 5. Благодаря этому она получила приглашение сняться в «Исчезнувшей» Дэвида Финчера, «128 ударов сердца в минуту», «Красотке на всю голову» и «Добро пожаловать домой» и в рекламе Buick, которую показали во время Супербоула.

Сейчас профессиональные издания называют 32-летюю красавицу одной из ведущих супермоделей этого десятилетия. За пределами модельного мира Ратаковски известна философскими выступлениями (которые она доносила сначала в форме открытых писем, а потом и книги под названием «Мое тело»): в них она называет себя отъявленной феминисткой и одновременно отстаивает право женщин на «демонстрацию сексуальности» и защищает модельную индустрию.

Ее жизнь проходит в Лос-Анджелесе и Нью-Йорке, а потому ее регулярно можно видеть на играх «Лейкерс» и «Никс», где на нее порой слишком уж неделикатно пялятся впечатлительные болельщики. Ратаковски – идеальная селебрити для НБА, потому что ей достаточно нескольких секунд эфирного времени, чтобы привлечь к себе интерес и оставить в интернете фото- и видеослед на несколько последующих дней.

Ситуация, которую устроили себе «Никс», впрочем, вряд ли кого-то должна удивлять.

Известно, что у «Нью-Йорка» имеется так называемый «ряд знаменитостей». Это шесть мест на первом ряду, куда сажают трех селебрити и приглашенных ими гостей. Обычно цена на подобные места начинается с 3 тысяч долларов, хотя вопрос не только в деньгах – подобных билетов просто нет в продаже. Здесь же VIP-гостей приглашают бесплатно, плюс предоставляют им ряд бонусов: специальный вход в Гарден, специальный лифт, доступ в VIP-зал под названием Suite 200, шведский стол, всякие приятные штуки вроде замороженного йогурта, а также персональных помощников, которые помогают им ориентироваться.

В Мэдисон-Сквер-Гарден регулярно можно встретить Кэйт Аптон, Дрю Бэрримор, Алишу Кис, Оливию Уайлд, Криса Рока, Майкла Джей Фокса, Дэвида Духовны, Джерри Сайнфелда, Бена Стиллера, Джона Макинроя, Тревора Ноа, Чак Ди, Канье Уэста и Уппи Голдберг.

Однако пускают их бесплатно не просто потому, что публика обожает селебрити и захочет покупать билеты на стадион, чтобы быть ближе к знаменитостям.

Да, селебрити являются частью бренда «Никс», которые агрессивно продвигают и подчеркивают эту связь. Однако от них – так называемых «друзей Мэдисон-Сквер-Гарден» – еще и требуют лояльности.

Во-первых, они понимают, что их будут много снимать, и дают на это согласие. Лиам Нисон рассказывал, что посещает арену исключительно в костюме от Армани.

Во-вторых, некоторых из них просят поучаствовать в жизни благотворительного фонда «Сад грез», который помогает больным детям и детям из неблагополучных семей.

В-третьих, от них ждут появления в рекламе игр, посещения вечеринок работников Гардена, съемках для MSG Network или для роликов, при помощи которых «Никс» приглашают свободных агентов. Самый известный такой пример – это видео, которое «Нью-Йорк» снял в 2010-м году: Джеймс Гандольфини и Эди Фалко появились в образах из «Клана Сопрано», когда «Никс» пытались заполучить Леброна Джеймса.

И вот на этой почве у «Никс» регулярно возникают конфликты со знаменитостями.

Так, доступа в VIP-клуб когда-то давно был лишен некогда пылкий поклонник «Нью-Йорка» Вуди Аллен. По словам работников Мэдисона, он трижды отказался оказать «Никс» «маленькие услуги». Сам режиссер утверждал, что его просили лишь снять рекламу для его же фильма, который показывали на MSG Network, но при этом вполне «понял, почему его больше не пускают».

Всем более-менее очевидно, что за подобной мстительностью стоит комичная фигура владельца «Никс» и Мэдисон-Сквер-Гарден Джеймса Долана. Дела у «Нью-Йорка» последние пятьдесят лет идут примерно как в матче против «Хит», за исключением того, что камбэков не наблюдается. И миллиардер очень чувствительно воспринимают любую критику, особенно от людей, которых он бесплатно пускает но свою арену.

За последние годы Долан поругался:

• с легендами клуба Чарльзом Оукли и Патриком Юингом;

• с режиссером Спайком Ли, самым известным болельщиком «Никс»;

• с не одним десятком обычных фанов;

• а также вызвал всеобщий гнев, когда установил на стадионе технологию распознавания лиц, чтобы не пускать на трибуны тех, кто ему не нравится (например, как-то он закрыл вход для аудиторов и частных детективов, которые собирали информацию о Мэдисон-Сквер-Гардене).

Подобные скандалы – тоже часть бренда «Никс».

Фото: Gettyimages/Elsa / Staff, Ray Amati / Freier Fotograf, Jamie Squire / Staff; East News/AP Photo/Kathy Kmonicek, AP Photo/Adam Hunger; instagram.com/irinashayk ; instagram.com/emrata ; msgsports.com/MICHELLE FARSI/NY KNICKS