Песель-инфлюэнсер пришел на «Лейкерс». Увидел трипл-дабл Леброна и заскучал

Сегодня «Лейкерс» разместили под сводами арены новый баннер – в честь победы во внутрисезонном турнире НБА.

И еще больше закрепили странный тренд этого сезона: в обычных матчах регулярного сезона калифорнийцы очень плохо попадают, гораздо хуже, чем в играх внутрисезонного турнира. В частности, сегодня во встрече с «Никс» они реализовали лишь 13 бросков из 41 с дистанции. Гости дожали концовку благодаря 11 очкам Джейлена Брансона в четвертой четверти и удачным попаданиям Джулиуса Рэндла (у него 27 и 14 подборов).

Пока «Лейкерс» жалуются на плохое расписание декабря и отсутствие энергии и концентрации, все внимание аудитории переходит к другим героям. На первом ряду примостился гигантский голдендудель, который впечатлил чуть больше, чем дуэт Леброна Джеймса (25 очков, 11 передач и 11 подборов) и Энтони Дэвиса (32 очка и 14 подборов).

Песик поначалу грустил от выступления «Лейкерс». На нем была майка Остина Ривза, а тот выбросил 6 из 15.

И его пришлось развлекать песнями и плясками.

Приводить собаку на арену, естественно, запрещено. Кроме тех случаев, когда она выполняет служебные функции. Причем по американским законам нельзя интересоваться у владельца, чем именно он страдает и зачем ему требуется рядом животное.

Пес, появившийся на арене «Лейкерс» – одна из самых известных собак в Штатах. Он отзывается на кличку Броди и может похвастаться наличием 5 миллионов подписчиков в Youtube и тиктоке.

Собственно, такой статус Броди и достигнут за счет того, что его владелец называет его то «служебной собакой», то «терапевтической собакой», то «собакой эмоциональной поддержки». Это дает ему возможность таскать пушистика по всей стране, возить первым классом на самолете и выпускать с ним вирусные ролики, в том числе приводить на стадион.

Хозяина Броди зовут Клифф Браш. Он из Флориды и в течение шести лет работал бухгалтером и бизнес-консультантом, но во время пандемии занялся развитием соцсетей и вскоре почувствовал, что может бросить основную работу. Его голдендудель (смесь золотистого ретривера и пуделя) быстро приобрел популярность и завоевал любовь миллионов.

«Я смотрел, на тех собак, что получают известность в интернете, и думал: «Броди же гораздо милее. Да и видео я могу снимать более веселые», – рассказывал Браш. – Куда бы я ни пошел с ним (еще до популярности в соцсетях), люди всегда хотели его сфотографировать и повозиться с ним. Все к нему тянулись, потому что он очень классно выглядит.

Так что я начал постить видео с ним в тиктоке. Каждый день на протяжении почти десяти дней. И писал при этом: «Буду размещать видео с этой собакой, пока он не станет знаменитостью». Через две недели один из роликов завирусился. И дальше уже все полетело.

Через год я задумался о том, чтобы уволиться с работы и заняться созданием контента на полноценной основе. Именно так я и поступил. К тому моменту у меня было около миллиона подписчиков в тиктоке.

У меня было около пары тысяч долларов сбережений, и я понимал, что это довольно большой риск. Однако мне не нравились моя работа и баланс между работой и личной жизнью настолько, что я был готов рискнуть. Понятно, что это была мечта: я говорил себе, что если не смогу заработать хотя бы 30 тысяч долларов в первый год, то вернусь в корпоративный мир. Это было несколько лет назад. Первым делом я решил сделать то, что не мог из-за работы – отправиться в путешествие с моим лучшим другом. Я хотел показать Броди западное побережье, так что мы отправились в Лос-Анджелес. Потом я хотел показать Броди Нью-Йорк. Затем мы стали известными, и разные бренды начали приглашать нас на мероприятия. Теперь мы путешествуем каждый месяц. Я делаю контент, а Броди хорошо проводит время, что очень важно для меня.

Мы продолжили расти, возможностей заработать появлялось все больше, и теперь я зарабатываю гораздо больше, чем когда впахивал с девяти до пяти».

Посещение матча «Лейкерс» неслучайно и вполне укладывается в общую канву контента, который генерирует Браш.

«Концепция сильно менялась. Начинали мы со всяких глупых трендов. В центре видео всегда находился Броди. Вирусные песни, вирусные танцы – мы выпускали собачьи версии всего этого. Но мне все это не очень нравилось, это было забавно, но только поначалу. Когда новизна пропала, я хотел сделать больше – хотел показать связь между нами, именно она – та причина, по которой я его люблю и которая мотивирует меня заниматься всем этим.

Поначалу людям эти изменения не понравились. В роликах появлялся не только Броди, но теперь и я. От нас стали отписываться. Я чего-то такого ждал, понимал, что некоторым это не понравится. И все же я рад, что попробовал, потому что это открыло доступ к бесконечным возможностям.

Теперь главная тема наших видео – это наши отношения с Броди. Мы обожаем путешествовать вместе и оказываться в новых для нас ситуациях».

Вряд ли посещение стадиона полезно для психологического состояния собаки, но вирусный контент сам себя не сделает. Товарищ Браш регулярно сталкивается не только с позитивной реакцией на свои творения, но сам себе объясняет это тем, что в интернете, особенно в тиктоке, слишком токсичная среда и всегда найдутся те, кому что-то не нравится. Он утверждает, что Броди – прирожденный создатель контента и кайфует от всеобщего внимания.

Фото: AP Photo/Ryan Sun; Gettyimages.ru/Allen Berezovsky; Instagram/BrodieThatDood