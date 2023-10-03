Медиадень НБА создан для Джимми Батлера. Новый сезон начинается с женской прически, накрашенных ногтей и проколотых губ, ноздрей и бровей

Самый брутальный вожак в современной НБА.

«Хит» – главные неудачники этого лета. После провала в финальной серии, «Майами» потерял двух важных игроков ротации (Макса Струса и Гэйба Винсента), получил пинка под зад от портлендского генменеджера Джо Кронина и остался даже без утешительного приза в виде Дрю Холидэя.

Возможно, поэтому Джимми Батлер решил сделать первый день грядущего сезона чуть более праздничным. И пришел на пресс-конференцию вот в таком виде – с новой прической, накрашенными ногтями и серьгами по всему лицу.

Объяснение прозвучало не очень доходчивое.

«Я эмо, – ответил Батлер на первый же вопрос. – Таково мое эмоциональное состояние. Только так я могу выразить мои эмоции. Вот что получается».

На самом деле, это уже почти традиция: фотографии, сделанные во время медиадня НБА, используются на протяжении всего сезона, и потому Батлер злоупотребляет подобным экономным подходом для того, чтобы все игры «Хит» предстоящего регулярного чемпионата вызывали у вас улыбку – во время каждого предматчевого представления вам будут показывать его именно в этом образе.

В прошлом году, например, он неизменно появлялся с дредами, за которыми, как позже выяснилось, стояла долгая и непростая история. Когда ESPN отказались от использования той фотографии, Батлер даже специально выступил по такому возмутительному поводу: «Не думаю, что это правильно. Я имею право на любую прическу. Вы обязаны использовать ту фотографию, которую сделали во время медиадня. Верните фотку с волосами, она мне нравится».

Во время медиадня же хохотали в основном игроки «Хит»: Бэм Адебайо расплакался от смеха, так как появление брутального лидера застало его врасплох.

Батлер и сам признается: «Это мой Хэллоуин... Я должен обязательно быть в образе».

За исключением внешнего вида, Батлер был довольно серьезен.

«Начинается новый сезон. В прошлом году нам не хватило совсем немного. Я не сделал то, что должен был сделать. Мы все вместе не сделали то, что должны были сделать. Но сейчас я с нетерпением жду новый сезон и новый финал».

Однако уже появилась инсайдерская информация, что боссам «Хит», помешанным на армейской дисциплине и на предельной строгости ко всему, его шутка не понравилась.

«98,9% людей в «Майами» чувствовали себя крайне неловко из-за того, что сделал вчера Джимми Батлер. Это противоречит культуре «Хит» и всему тому, за что они выступают. Я еще помню, какая в кулуарах шла война из-за повязки Леброна: Леброн всю карьеру выступал в повязке, а в «Хит» все игроки должны выглядеть одинаково», – сообщил Майк Уоллес.

Возможно, из-за того, что новый облик Батлера слишком уж активно разошелся по социальным сетям.

Пранк вышел из-под контроля.

Фото: Gettyimages.ru/Sam Navarro