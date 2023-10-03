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Медиадень НБА создан для Джимми Батлера. Новый сезон начинается с женской прически, накрашенных ногтей и проколотых губ, ноздрей и бровей

НБА НБА
Джимми Батлер Джимми Батлер
Майами Майами
Баскетбол Баскетбол

Самый брутальный вожак в современной НБА.

«Хит» – главные неудачники этого лета. После провала в финальной серии, «Майами» потерял двух важных игроков ротации (Макса Струса и Гэйба Винсента), получил пинка под зад от портлендского генменеджера Джо Кронина и остался даже без утешительного приза  в виде Дрю Холидэя.

Возможно,  поэтому Джимми Батлер решил сделать первый день грядущего сезона чуть более праздничным. И пришел на пресс-конференцию вот в таком виде – с новой прической, накрашенными ногтями и серьгами по всему лицу.

Объяснение прозвучало не очень доходчивое.

«Я эмо, – ответил Батлер на первый же вопрос. – Таково мое эмоциональное состояние. Только так я могу выразить мои эмоции. Вот что получается».

На самом деле, это уже почти традиция: фотографии, сделанные во время медиадня НБА, используются на протяжении всего сезона, и потому Батлер злоупотребляет подобным экономным подходом для того, чтобы все игры «Хит» предстоящего регулярного чемпионата вызывали у вас улыбку – во время каждого предматчевого представления вам будут показывать его именно в этом образе.

В прошлом году, например, он неизменно появлялся с дредами, за которыми, как позже выяснилось, стояла долгая и непростая история. Когда ESPN отказались от использования той фотографии, Батлер даже специально выступил по такому возмутительному поводу: «Не думаю, что это правильно. Я имею право на любую прическу. Вы обязаны использовать ту фотографию, которую сделали во время медиадня. Верните фотку с волосами, она мне нравится».

Во время медиадня же хохотали в основном игроки «Хит»: Бэм Адебайо расплакался от смеха, так как появление брутального лидера застало его врасплох.

Батлер и сам признается: «Это мой Хэллоуин... Я должен обязательно быть в образе».

Почему на всех фотках этого сезона Джимми Батлер с дредами?

За исключением внешнего вида, Батлер был довольно серьезен.

«Начинается новый сезон. В прошлом году нам не хватило совсем немного. Я не сделал то, что должен был сделать. Мы все вместе не сделали то, что должны были сделать. Но сейчас я с нетерпением жду новый сезон и новый финал».

Однако уже появилась инсайдерская информация, что боссам «Хит», помешанным на армейской дисциплине и на предельной строгости ко всему, его шутка не понравилась.

«98,9% людей в «Майами» чувствовали себя крайне неловко из-за того, что сделал вчера Джимми Батлер. Это противоречит культуре «Хит» и всему тому, за что они выступают. Я еще помню, какая в кулуарах шла война из-за повязки Леброна: Леброн всю карьеру выступал в повязке, а в «Хит» все игроки должны выглядеть одинаково», – сообщил Майк Уоллес.

Возможно, из-за того, что новый облик Батлера слишком уж активно разошелся по социальным сетям.

Пранк вышел из-под контроля.

Фото: Gettyimages.ru/Sam Navarro

18 комментариев

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med-a-lion
по-моему великолепно. добавляет его образу альфача с несгибаемым характером самоиронию и глубину
+34
-3
+31
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Артем Андреев
Трейд сгорел и Батлер плачет, но Портленд не мог поступить иначе
+12
-1
+11
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VKing24
"Эмо, эмо ... чёлка"

Да просто паренёк решил поугарать, скоро заплетётся)
+11
-2
+9
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Александр Митраков
Оч круто, мамкиным токсичным типа-гангстерам стоит поучиться
+9
-1
+8
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Beloded2007
Вернул 2007-й!
+4
0
+4
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NickN
Забавный привет из 2007. Нужны еще кеды в черно-розовую клетку
+2
0
+2
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Eugenie Nation
В Американском спорте это обычная практика. Студенты часто дурачатся, футболисты тоже.
Например https://t.me/tailgate_nfl/24592?single
+1
0
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Boser Bube
Hey ya! Hey ya!
+1
0
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Максим Черкашин
Ответ VKing24
"Эмо, эмо ... чёлка" Да просто паренёк решил поугарать, скоро заплетётся)
Вот и вернули 2007.:))))
+1
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Артур Кузьминский
а были 3 полоски на кедах?
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morgan23
Как по мне уже отдает какой-то клоунадой
+5
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Can
ZA CHTO ?!
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Фауст
заскрипели мои скрепы
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Light Yagami
Забавно, что какой-нибудь "1000-7" гуль современный выглядит так же. "Ничего не меняется, меняются декорации."
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AEZAKMI228
Ответ Eugenie Nation
В Американском спорте это обычная практика. Студенты часто дурачатся, футболисты тоже. Например https://t.me/tailgate_nfl/24592?single
****** у него шея
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