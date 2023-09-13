А вы видели растяжку Вембаньямы? Это же йог из «Уличного бойца»
Сезон НБА еще далеко, а форвард «Сан-Антонио» – и одновременно самое предвкушаемое явление нового года – Виктор Вембаньяма уже шокировал поклонников баскетбола. Для этого потребовалось не так много: в одной из запрещенных родными скрепами социальных сетей француз выложил короткое видео с заголовком «Лето почти завершилось».
На нем он продемонстрировал удивительную гибкость, вдвойне удивительную, если помнить, что рост Вембаньямы составляет 222 см.
Вот его растяжка.
А вот он на шпагате.
На самом деле, невероятный акцент на гибкости – именно то, что и заставляет многих специалистов верить в талант нестандартного игрока.
Команда Вембаньямы давно пришла к тому, что самое главное – это делать максимум для предотвращения травм: игрок не работает со штангой (его вес составляет 95 килограммов) и стремится наращивать массу естественным путем, чтобы не терять скорость и мобильность, зато очень много времени уделяет растяжке и укреплению связок.
Вембаньяма занимался по специальной программе своего личного тренера Гийома Алькюэра последние годы – как минимум, полтора часа упражнений на растяжку перед тренировками и матчами, как минимум, два часа в свободные дни.
Гибкость и координация – у них в приоритете.
Этим летом Алькюэр вошел в тренерский штаб «Сан-Антонио». И теперь зрителей в Америке ждет тот же аттракцион, что собирал аудиторию за час до старта матчей «Метрополитена» – разминка босоного гиганта.
Алькюэр рассказывал, что занятия босиком особенно важны для того, чтобы укрепить стопы Вембаньямы и тем самым позаботиться о том, как именно он приземляется на паркет после прыжком.
«Если у вас сильные стопы, все остальное – тоже сильное, – объяснял тренер. – Когда вы приземляетесь, то прежде всего удар приходится на ноги. Если в них нет силы, то приземление осложняется и сказывается на всем остальном.
Самое важное – это укрепить ноги, чтобы была сила для игры в баскетбол – для игры внутри, для игры в защите, для игры в «краске» и так далее. После этого мы концентрируемся на тренировке мышц кора, а затем на упражнениях, помогающих предотвратить травмы – сделать все, чтобы он был здоровым на всем протяжении сезона».
Как известно, самая интересная и самая оригинальная часть этой разминки – это работа с большими пальцами. Алькюэр тянет их с помощью жгутов, а Вембаньяма морщится и сопротивляется давлению.
«Мы делаем это для того, чтобы улучшить стабильность всего тела и помочь ему разогреть ноги, – говорил Алькюэр. – Большие пальцы имеют огромное значение, так как они дают толчок всей ноге при беге».
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Фото: East News/ROMAIN PERROCHEAU / AFP, Christophe ARCHAMBAULT / AFP; Panoramic/Keystone Press Agency, Matthieu Mirville/Dppi/Global Look Press
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