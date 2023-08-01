10 комментариев

Без международных турниров российский баскетбол этим летом появляется в новостях только по неприятным поводам. Как сообщает телеграм-канал Mash, экс-баскетболист ЦСКА и сборной России, чемпион Евробаскета-2007 Никита Шабалкин в результате жестокого избиения госпитализирован с закрытой черепно-мозговой травмой.

Что случилось?

Заслуженного мастера спорта Шабалкина (36 лет, 206 см, вес в течение игровой карьеры – 100-110 кг) избили в подмосковной деревне Голиково в микрорайоне Золотые купола. По словам Шабалкина, нападение произошло возле автомойки. Из-за полученных травм у экс-баскетболиста произошла кратковременная потеря сознания. Скорая помощь госпитализировала спортсмена на носилках с травмой головы.

Пресс-служба ГУ МВД по Московской области выпустила следующее заявление о ситуации:

«31 июля в дежурную часть УМВД России по г.о. Химки из медицинского учреждения поступило сообщение о том, что с телесными повреждениями в больницу доставлен мужчина 1986 года рождения. Со слов пострадавшего, его избили около одного из домов, расположенных в микрорайоне Золотые Купола. Мотивы произошедшего устанавливаются».

По данным телеграм-канала Baza, что-то не поделил Шабалкин с хозяином местной автомойки, с которым они были знакомы.

Полицию на место вызвала подруга Шабалкина — он позвонил ей и сообщил, что его избили и он истекает кровью на лавочке. Хозяин мойки написал в полицию заявление на Шабалкина.

По другой версии, баскетболиста избили нанятые им рабочие — в ходе конфликта из-за якобы неоплаты работ по благоустройству его дома. Как уверяют рабочие, Шабалкин был недоволен качеством работ и отказался за них платить. Ударил одного из строителей — у него сотрясение мозга. После бросился на остальных, разбил стеклянный стол и порезал руку. Строители сняли побои и написали на Шабалкина заявление в полицию.

Это уже второй случай за последние несколько месяцев, когда нападению на улице подвергается известный баскетболист – в мае этого года на выходе одного из столичных ресторанов избили Алексея Шведа.

Кто такой Никита Шабалкин?

Никита – один из ярчайших примеров «потерянного поколения» баскетболистов из России начала 2010-х. Ему не было и 21, когда он собрал уже практически все возможные медали в Европе (пускай и в роли резервиста), считался одним из самых перспективных и претендовал на то, чтобы быть выбранным на драфте НБА – но свой последний баскетбольный матч провел в 26 лет.

В большой баскетбол Шабалкин попал через ЦСКА. В молодежку армейцев форвард пришел из ставропольского интерната, а затем в московской СДЮШОР «Тринта». В 2004-м Никита стал чемпионом молодежной Евролиги, в 2005 – молодежного Евробаскета (первая и последняя победа для молодежной сборной России), и дальше его наградной кабинет только пополнялся, хотя в основу ЦСКА Шабалкин так и не пробился.

В 2006-м Шабалкин номинально победил во взрослой Евролиге, но в реальности ЦСКА отдал его в аренду в самарский ЦСК ВВС в середине сезона. С самарским клубом Никита тоже не остался без наград – в 2007-м выиграл Еврочеллендж и был признан MVP финала.

Многих удивило, когда главный тренер сборной России Дэвид Блатт внес Никиту в список игроков – и не в расширенный, а в финальный. 20-летний форвард к тому моменту уже стал игроком «Химок».

На триумфальном для России Евробаскете-2007 Шабалкин играл немного – «мусорное время» в группе, всего 1 минута за весь плей-офф (полуфинал против Литвы, один фол). Лучший результат – 7 очков за 7 минут в матче против Израиля. И все же – золотая медаль.

А дальше были травмы и два потерянных сезона в «Химках» за спинами более опытных форвардов. Соскучившийся по баскетболу Никита в 2009-м зажег на Универсиаде, куда попал как студент заочного отделения – Россия уступила только хозяевам сербам в финале, а победу в полуфинале против США (да, это был далеко не первый состав, но играл, например, Эван Тернер) принес именно Шабалкин. Тренер команды легендарный Сергей Белов называл то серебро подвигом, а генменеджер Сергей Панов отметил Никиту как одного из лучших в команде: «Показательный момент: в разных играх роль лидера на себя брали разные игроки. […] В полуфинале – Никита Шабалкин, набравший 20 очков. Именно он забил решающие мячи в концовке, практически в одиночку переиграв американскую защиту».

Но в клубах Шабалкин никак не блистал. Он перешел в «Триумф», но вскоре получил травму и выбыл на полгода. Затем был год в «Динамо», который принес игроку только суд с обанкротившимся клубом. Несмотря на эти злоключения, Дэвид Блатт вновь вызвал Шабалкина в сборную на Евробаскет-2011. Чем-то нравился американскому тренеру Никита – способный сыграть на любой позиции форварда, а когда сборная осталась практически без центровых (в 2011-м Мозгова подменяли Антонов и Воронцевич), Блатт рассматривал Шабалкина как резервного «смоллбольного» центра, которые еще даже не вошли в баскетбольную моду.

На бронзовом Евробаскете-2011 Шабалкин играл даже меньше, чем на золотом 2007-м: всего 7 минут и 4 очка за весь турнир.

После этого, даже несмотря на подписания с российскими топ-клубами, карьера Шабалкина пошла по наклонной.

В декабре 2012-го после полутора лет сотрудничества Никита ушел из «Локомотива-Кубань» в УНИКС, но там все закончилось через полгода почти так же: контракт летом продлили и почти сразу же разорвали. С загадочной формулировкой: «Шабалкин пропустит часть сезона из-за болезни. Он сам обратился к нам с просьбой, и мы пошли навстречу. Ему нужно немного подлечиться, ннадеемся, что по ходу сезона Никита присоединится к УНИКСу. Он парень очень трудолюбивый, старается на тренировках, никогда не убегает с них первым, и мы желаем ему возвращения в строй», – верил в Никиту президент команды Евгений Богачев.

Возвращения в УНИКС не случилось. Как и вообще в баскетбол. В неполные 27 двукратный медалист чемпионата Европы Никита Шабалкин завершил карьеру и ушел в строительный бизнес.

Как говорилось тогда, это было давней мечтой его детства. Фирма Шабалкина начинала с ремонта квартир и нежилых помещений, позднее проектировала малоэтажную застройку, а одним из совладельцев бизнеса вроде был даже Тимофей Мозгов.

Но только вместо новостей об успехах Шабалкина на рынке недвижимости мы не дождались. Вместо этого – хроника происшествий.

Это не первые проблемы Шабалкина на улицах Москвы и области

В 2021 году Никита напомнил о себе в центре Москвы – поругался с проезжавшим таксистом, да так, что тот прокатил Никиту на капоте.

Развивалась та история так: Шабалкин медленно переходил дорогу в неположенном месте. Это вызвало недовольство таксиста, который тронулся с места. Шабалкин ударил автомобиль ногой. Водитель после паузы нажал на газ и провез его на капоте, после чего уехал. В итоге в полицию обратился сам водитель такси. Утверждалось, что экс-баскетболист был пьян.

Никита рассказал такую версию событий: «В двух словах – однозначно я неправ. Дорогу переходил не там, где надо. Но я живу на этой улице, хорошо ее знаю, сам тоже там паркуюсь. Там нет большого движения, обычно перехожу, никому не мешая.

Сейчас тоже начал переходить, когда машины стояли. Потом кто-то впереди поехал, ну и этому товарищу, видимо, не понравилось, что я перед ним.

Он посигналил – причем не чисто символически, а подчеркнуто агрессивно. Как ударил машину ногой – не помню, но, видимо, это была эмоциональная реакция на гудок. Он тоже ударил меня бампером по ногам и решил покатать на капоте.

Я, конечно, неправ, что дал волю эмоциям. Но, по-моему, тащить человека на капоте и набирать скорость – это неадекватный поступок. Я уже начал думать: «Ну все, сейчас приедем». Хорошо, что успел как-то увернуться вбок и спрыгнуть.

Водители соседних машин все видели, поддерживали меня, говорили: «Сейчас его поймаем». Да какой смысл? Наоборот, повезло ему, что не остановился и уехал. Если бы вышел из машины и начал устраивать разборки, то сейчас он был бы пострадавшим, а не я.

Вывод из всей этой истории такой: соблюдайте правила дорожного движения и переходите дорогу только в установленных местах», – сказал Шабалкин.

***

Какой вывод будет из новой истории с Никитой, только предстоит узнать.

25 лет назад в маленьком городе Лермонтове в Ставропольском крае росли на одной улице и начинали первые шаги в спорте два будущих баскетболиста сборной России – ровесники Никита Шабалкин и Евгений Воронов.

История Шабалкина развивалась стремительно: он быстро попал в ЦСКА, собрал профайл медалей к 25 годам, но уже более 10 лет не играет в баскетбол, а только попадает в полукриминальную хронику.

Воронов, которого долго не замечали и считали намного менее талантливым игроком, в 2012-м завоевал бронзу на Олимпиаде, а сейчас, в 36 – участник Матча всех звезд Единой лиги ВТБ и один ключевых игроков МБА, клуба-главного сюрприза прошедшего сезона.

Как же все-таки непредсказуемо развиваются карьеры наших баскетболистов.

Фото: РИА Новости/Виталий Белоусов, Максим Богодвид, Руслан Кривобок, Алексей Филиппов