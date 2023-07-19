Все на свете можно сравнивать, и нет никакой сложности в том, чтобы составить совершенно объективный рейтинг данков.

Единственная проблема в том, что никаких «лучших данков» быть не может. Можно предложить ранжировать данки по известности, по историческому резонансу, по эстетическому исполнению и сложности, по их уничтожающей, деморализующей соперника природе…

Однако здесь задача состояла именно в том, чтобы это был репрезентативный список «лучших данков». Поэтому пришлось учитывать все обстоятельства их появления сразу и понадеяться на субъективное восприятие прекрасного и контекста, соединенное с оценкой сложности броска и его значимости.

20. Деандре Джордан против Брэндона Найта, 11 марта 2013 года

Самый спорный из данков в этом списке, поэтому стоит объяснить логику за его выбором.

Лучшие данки в истории НБА можно разделить на три категории:

1. Это данки, которые подразумевают воздушную дуэль между двумя оппонентами. Особенно выделяются те, где имеется какая-то особенная история за кадром: вроде данк мести Гранта Хилла Алонзо Моурнингу или данк Джордана через Дикембе Мутомбо после того, как тот убеждал, что Джордан ни за что и никогда не поставит через него, или данк Ману Джинобили через Криса Боша прямо посреди финальной серии 2014 года.

Большинство подобных данков ниже. А конкретно эти и еще десяток (Кобе через Яо Мина и Гарнетта, Винс Картер через Мутомбо, Доминик Уилкинс через Боба Ланира и другие) просто не взлезли, так как как-то само собой родилось правило, по которому нельзя было включать больше одного данка от одного игрока.

2. Это данки артистичные, они восхищают не столько составом участников, не столько напряжением момента, сколько собственно исполнением. Классические примеры – это «мельница» Джеральда Грина, которого нисколько не смутило то, что он делает подобное не на конкурсе данков, а непосредственно в игре, или путбэк Рикки Дэвиса, вознесший его головой на уровень кольца (что?!), или аллей-уп Джейсона Ричардсона после передачи в пол от Гилберта Аренаса.

Такие вот проявления шоуменства прямо по ходу матчей. Таких данков в этом списке нет, потому что они уместны разве что на Матче звезд.

3. Это данки максимально тупые, но демонстрирующие нечеловеческую силу и мощь их создателей. Самый известный экземпляр подобного приема – это данки Шакила через Дэвида Робинсона или Криса Дадли.

Или, более того, моменты, когда Шакил или Дэрил Доукинс уничтожали щиты, отрываясь на них по полной.

И все же кажется, что лучшая иллюстрация баскетбольной мощи – это как раз данк Деандре Джордана через несчастного Брэндона Найта. Габариты не сопоставимы, но все остальное мгновенно сделало этот момент классическим: и крушащий все на своем пути полет, и бандитская физиономия Джордана после, и реакция скамеечников, которых пришлось успокаивать тренерам, и глухой звук падения жертвы, и самоирония Найта на тему того, что от «Лоб Сити» он не ожидал «парашюта», и превращение всей этой ситуации в мем…

Это не данк, это преступление.

19. Том Чемберс против Марка Джексона, 27 января 1989 года

Большинство данков, которые считаются величайшими в истории НБА, состоялись в быстрых атаках. Наиболее памятны среди них следующие: Аарон Гордон не заметил Лэндри Шэмета, Яннис перепрыгнул Тим Хардуэя, Деррик Роуз с двух рук воткнул через Горана Драгича, Рикки Дэвис выпрыгнул коленями в голову Стива Нэша, Кобе Брайант перевел мяч за спиной и изобразил невероятный пируэт, Доминик Уилкинс едва не сломал руки Лэрри Берду, доктор Джей перевисел Билла Уолтона…

Возможно, любой из них должен быть на этом месте – какие-то из них злее и динамичнее, в других задействованы суперзвезды, некоторые прозвучали гораздо мощнее в моменте, где-то уровень сложности намного выше…

И все же полет Тома Чемберса по-прежнему завораживает. Да, это всего лишь данк огромного форварда через маленького, пусть и крепыша, но сама траектория его движения, эти колени, которыми он словно отталкивается от груди соперника, это нереальное планирование на уровне кольца…

Этим данком неслучайно восхищаются уже тридцать лет.

18. Пол Джордж против Криса Андерсена, 26 мая 2013 года

Любой Джейсон Тейтум вам скажет, что данк через соперника на поздней стадии плей-офф – это лучший способ вырасти до звезды.

В случае Пола Джорджа получилось все чуть более значимее: форвард обошел Леброна Джеймса, а под кольцом снес голову Криса Андерсена, человека, который и сам знал толк в полетах, но в данном случае выступил лишь в роли манекена (с крыльями).

Тот данк мощно срезонировал: он состоялся как раз в концовке второго матча финала конференции 2013 года, который «Пэйсерс» взяли на чужой площадке. Если учесть, что и в первом «Индиана» уступила лишь под сирену, то становится понятным, почему интерес к той серии был на максимуме.

Молодой «Пэйсерс» по-настоящему заявил о себе. И восхищенный Леброн даже поздравил его с таким историческим событием, стыдновато отбив ему пятюню во время паузы.

17. Дуэйн Уэйд через Кендрика Перкинса, 16 марта 2011 года

Самый знаменитый данк Уэйда – естественно, через Андерсона Варежао, «данк, благодаря которому Леброн переехал в «Майами». Но таких номеров, когда атакующий игрок на полной скорости выходит на стоячего «большого», и так слишком много, как бы он сам ни пытался его искусственно приукрасить за счет перешагивания через поверженного. (В той полусонной игре это было совершенно лишнее).

Данк против «Оклахомы» завораживает в динамике: Уэйд ушел от так называемого опекуна (на самом деле, это был Джеймс Харден, но пусть), за счет вертушки обогнул Сержа Ибаку и вогнал мяч через подоспевшего на свою голову Кендрика Перкинса.

Космический уровень исполнения.

16. Доминик Уилкинс против Роберта Пэриша, 1988 год

Не самый известный данк даже в карьере Доминика Уилкинса. Обычно выше ставят данк в отрыве, после которого Лэрри Берд оказался на попе, путбэк против всей передней линии «Селтикс» после своего же промаха, или мяч через Боба Ланира.

Но, пожалуй, именно здесь в наибольшей степени выражена вся эстетика Доминика Уилкинса, самого беспощадного данкера в истории НБА. Ему не нужна скорость, чтобы разогнаться, или пространство, чтобы выше выпрыгнуть, он намеренно притормаживает, на долю секунды замирает и после этого взлетает на ногах-ракетах, прекрасно зная, что в воздухе с ним не совладает никто.

15. Джей Ар Смит против Гэри Нила, 16 декабря 2010 года

Кевин Харлан, конечно, человек с феноменальной реакцией: «Джей Ар Смит – мы только что увидели, как человек полетел!»

И это реально то, что мы тут увидели.

Да, Джей Ар Смит поставил через маленького, но сама последовательность – кроссовер, один удар в пол, взлет и данк двумя руками – это едва ли не самое красивое, что вообще когда-либо случалось на баскетбольных площадках.

14. Трэйси Макгрэйди против Шона Брэдли, 25 апреля 2005 года

Кто только не ставил против Шона Брэдли. Его 229 сантиметров можно назвать самым удачным примером спортивного оборудования, который когда-либо выкатывали на площадки лиги – почему-то все видели в нем для себя особенный вызов.

С Тимаком прошло неказисто, но максимально унизительно. Он легко ушел от Новицки и разогнался, чтобы воткнуть на пустое кольцо, но тут увидел перед собой преграду в виде Брэдли и вот это обстоятельство – что кто-то ему пытается помешать набрать легкие очки – его как будто взбесило и он пошел на таран.

Добавило конфуза то, что Брэдли не стал выпрыгивать, а вообще повернулся спиной. Из-за чего получилось так, что Макгрэйди еще и слегка оседлал центрового.

13. Леброн Джеймс против Тима Данкана и Кевина Гарнетта, 3 ноября 2006 года и 12 мая 2008 года

В истории данков Джеймс остался в столь же странном образе, как и в истории баскетбола – он все обещал, что поедет на конкурс, но так и не поехал, а непосредственно в игре главным образом запомнился попаданиями через малышей. Через Дэймона Джонса, через Джона Лукаса и, конечно, через Джейсона Терри, которому он «отомстил» за прошлые унижения.

Очень эффектно, но как-то не по статусу, что ли.

Действительно выдающиеся данки Джеймса, возможно, уступают самым раскрученным эпизодам в плане психологического воздействия, но зато кажутся гораздо более ценными, если учесть, что на другой стороне – лучшие защитники своего времени, на которых он прет как танк.

12. Блэйк Гриффин через Кендрика Перкинса, 30 января 2012 года

Лучшие данки юного Гриффина однотипны – он получает мяч в усах после двойки с Крисом Полом, после чего перепрыгивает визави. Самые знаменитые версии – это попытки против Тимофея Мозгова, Пау Газоля и Кендрика Перкинса. И, пожалуй, сравнение между ними лучше всего объясняет, почему именно этот вариант следует считать лучшим: Мозгов дал имя жертвам постер-данков (на какое-то время в лексиконе появился слово “Mozgov’d”), через Газоля Гриффину пришлось карабкаться, и вряд ли без нарушения правил, а против Перкинса не получилось собственно поставить сверху…

Перкинс, увидев перед собой Гриффина, сразу же принял решение сокрушить его к чертовой матери, но не успел – тот не просто забил, но и сделал это против огромного типа, делающего все в его силах, чтобы остановить его всеми доступными способами.

11. Бэрон Дэвис против Андрея Кириленко, 12 мая 2007 года

Если кто-то пытается показать вам свои соски, значит, произошло нечто особенное.

Сейчас вряд ли кто-то помнит, что вообще-то ту серию выиграла «Юта» и без особенных шансов для «Голден Стэйт». Но поддержка безумного «Оракла», мистика «Уорриорс»-2007 и яростный проход Бэрона Дэвиса, как будто тот где-то потерял свою массивную задницу или забыл о ее существовании – это именно то, что сохранилось от того противостояния. 191-сантиметровый Дэвис поднялся вверх очень мощно и спрятал мяч от одного из лучших страхующих блокировщиков в истории.

Тут есть из-за чего побеситься.

10. Майкл Джордан против Патрика Юинга, 30 апреля 1991 года

Один из легендарных данков просто в силу того, что сам Майкл Джордан всегда ставил его на первое место в своей богатейшей коллекции – можно предъявлять тут эстетические претензии, но приоритеты автора, выражающиеся в желании посильнее унизить друга-соперника, вполне доступны.

В этом эпизоде хорошо все: как Джордан ушел от опекуна, как Джордан обманул дабл-тим, как Джордан оказался под кольцом и без разбега, выпрыгнув с места, поставил через семифутера с высоко поднятыми над головой руками.

Юинг что-то там жалобился насчет того, что его пихали. Но судьи посчитали, что здесь нарушение у защитника.

9. Винс Картер против Алонзо Моурнинга, 7 ноября 2005 года

Главный данк в карьере Винса Картера – полет через голову Фредерика Вайса – подходит ему гораздо больше стилистически. Но он получился почти случайно. Здесь же, как вспоминал сам Картер, он увидел перед собой Зо Моурнинга, одного из лучших специалистов по блокам в той лиге, и понял, что просто обязан сделать что-то особенное.

Получился памятник не столько левитационным качествам Картера, сколько его недооцененной мощи: в полете за счет потрясающей силы и мускулатуры верхней части тела он убрал одного из самых могучих людей в лиге.

8. Джеральд Уоллес через Боки Нахбара, 14 октября 2003

Тот самый секрет, который большевики НБА прячет от народа. То ли потому, что этот данк из предсезонки, то ли затем, чтобы, насмотревшись на такое, люди не пошли ломать себе шеи.

Джеральд Уоллес всегда отличался игровым стилем, который был опасен и для него самого, и для соперников. В данном случае он превзошел сам себя – оттолкнулся даже не от пунктирной линии, улетел куда-то в облака, завалил соперника, умудрился каким-то образом приземлиться на ноги и выразительно посмотреть на поверженного.

Только комментаторы и поняли, что произошло что-то великое.

7. Кобе Брайант через Бена Уоллеса, 22 октября 1997 года

Это данк тоже случился во время предсезонного матча, и он вообще не должен идти в зачет. Но атлетическое исполнение здесь такого уровня, какой можно встретить крайне редко.

19-летний Кобе пообещал «поставить через этого дурачка», что тут же и сделал, заставив всю свою команду пожалеть деморализованного соперника. Типичный малолетний Брайант – он везде видел для себя вызов и пытался самоутвердиться, не заботясь о чувствах тех, кого он выбирал себе в жертвы.

«Дурачок» впоследствии оказался одним из лучших защищающихся игроков в истории. Как рассказывал Бен Уоллес, именно тот данк сделал из него совсем другого человека.

6. Джулиус Ирвинг против Майкла Купера, 5 января 1983 года

Джулиус Ирвинг выдал не один десяток подобных данков, но в этом, пожалуй, запечатлелась вся его эстетическая мощь: он воспарил над паркетом, раскачал мяч и не оставил защитнику никаких шансов себе помешать.

Майкл Купер выпрыгнул в надежде дотянуться до мяча, но был рад хотя бы тому, что не впечатался на полной скорости головой в щит.

5. Кевин Джонсон через Хакима Оладжувона, 15 мая 1994 года

С одной стороны, коротышка с 185 сантиметрами. С другой – семифутер, являющийся лучшим блокирующим лиги.

Можно сколько угодно говорить, что Оладжувон не успел на подстраховку и основная вина лежит на Кенни Смите, но оправдания не сработали уже тогда, не работают они и сейчас. Арена «Финикса» взорвалась, игроки скамейки праздновали так, словно текущие «-11» не имели никакого значения по сравнению с этим моментом, судьи наградили центрового фолом, а сам Кевин Джонсон прыгал в центре площадки, словно тут же вошел в историю. Его веселье разделил даже сам Оладжувон, признавший: «Ты поймал меня, маленький человек, но больше так не делай».

4. Джон Старкс через Хораса Гранта и Майкла Джордана, 25 мая 1993 года

Самая важная составляющая великих данков – это их оглушающий резонанс в моменте, который еще больше усиливается, когда происходит что-то совершенно непредсказуемое.

В данном случае это высшая точка непредсказуемости. В концовке второго матча серии между «Никс» и «Буллс» Джон Старкс сделал все не так, как делали всегда – при розыгрыше сайд-пик-н-ролла с Юингом он ушел в лицевую и совершенно смутил этим всю защиту «Чикаго». На подстраховку вылетели сразу несколько соперников, но настырный парень пошел до конца. Все знают, как Старкс появился в «Никс» – он получил травму, когда пытался поставить через Юинга, и «Нью-Йорк» не мог его отчислить, пока он не восстановится. И все знают, кто такой Старкс – пример бесстрашия и веры в себя.

Все это запечатлелось на самом ходовом постере в истории лиги. «Нью-Йорк» повел в серии у «Чикаго» – 2-0.

3. Шон Кемп через Элтона Листера, 30 апреля 1992 года

В этом данке сошлось множество деталей: Кемп сцепился с Листером во втором матче серии, между молодыми «Соникс» и задиристыми «Уорриорс» всегда было напряжение, после 1-1 в серии «Сиэтл» вырвал две победы в концовках, и оба матча запомнились превращением их форварда в «машину судного дня».

И все же это лишнее знание, когда речь заходит о таком художнике, как Кемп.

Элтон Листер пытался неуклюже подставиться – в итоге Кемп оттолкнулся коленом от его груди и как будто взошел по лестнице.

Оппонент куда-то улетел – но Кемп все сделал по такой красоте, что кажется, будто в тот момент (а он разозлился на Тима Хардуэя и шел его казнить) он перепрыгнул бы и слона.

И празднование, лучшее празднование данка в истории НБА – Кемп моментально напомнил Элтону Листеру, что, каким бы заурядным баскетболистом он ни был, теперь о нем будут помнить до скончания веков.

2. Джа Морэнт через Джейлена Смита, 15 января 2023 года

Как показали последние события, Джа Морэнт – крайне легкомысленный персонаж. Хорошо, что та же легковесность сопровождает его и на баскетбольной площадке.

Искусство данка как средства морального уничтожения соперника в наши дни практически исчезло. Защитники научились своевременно убегать и больше не считают – как когда-то считал великий Майкл Купер – что стать частью подобного великого эпизода все равно честь, даже если ты находишься и не на той стороне, на какой бы тебе хотелось. Да и атакующие игроки не особенно рьяно прут на людей, понимая, что падение с верхотуры может окончиться печально (что в итоге и случилось в прошедшем плей-офф с Джа Морэнтом, под которого подкатился Леброн Джеймс).

И вот Морэнт – один из немногих, кому плевать на собственную безопасность. С самого начала карьеры он пытался занести немыслимые данки, которые не получались из-за зашкаливающего уровня сложности. В 2023 году у него наконец получилось: разыгрывающий устроил слэмбольную дуэль с Джейленом Смитом, который выше его на 20 сантиметров – не стал атаковать через оппонента, но выпрыгнул одновременно и как будто перевисел его в воздухе.

Даже для нашего пресыщенного времени эстетически это все безупречно.

1. Скотти Пиппен через Патрика Юинга, 20 мая 1994 года

Лучше быть не может.

Непримиримое многолетнее соперничество между «Буллс» и «Никс». Последняя игра «Буллс» на Chicago Stadium. Мощнейший посыл для шестого матча, гарантировавший «Чикаго» шанс отодвинуть серию к седьмому матчу. И Скотти Пиппен, играющий со стигмой изгоя после того, как он отказался выходить на паркет в концовке третьего матча.

Пиппен здесь повел себя даже не как суператлетичный баскетболист (хотя уровень сложности данка зашкаливающий, потому что здесь было настоящее сопротивление от защитника), скорее, как актер из боевика – завалил Юинга, прошелся по нему, велел Спайку Ли «усадить свою задницу», а потом выдал эту белозубую улыбку и собрал поздравления.

В моменте было понятно, что это навсегда.