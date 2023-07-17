Когда-то Деннис Родман травмировал консервативных болельщиков своими татуировками, благодаря которым в России его прозвали «витязем в тигровой шкуре». С тех пор его последователи радикально изменили НБА – теперь в ней сложно найти людей, у которых бы не было картинок на теле. Сами татуировки уже нисколько не напрягают и уж точно никого не удивляют, удивляет лишь то, что с чувством меры и вкуса у их обладателей традиционно плохо.

Ричард Джефферсон

Форвард рассказывал, что сделал татуировку случайно: Майк Бибби шел себе что-то набивать и пригласил заодно и друга. 17-летнему Джефферсону было все равно что бить, лишь бы на халяву, поэтому получилось вот такое недоразумение, благодаря которому многие его и вспоминают.

Деандре Эйтон

У одного из самых мягкотелых игроков современности на спине нанесено: «Доминэйтон».

Джеймс Джонсон

Джонсону повезло, что он занимался единоборствами и смеяться над ним себе дороже. Вообще-то у него на шее написано «Нэймин», так зовут сына баскетболиста, который родился за шесть недель до положенного срока. Но, естественно, едва ли не все видят в этой надписи слова Gay Man.

Брэд Миллер

Центровой собрал необычную коллекцию: солнце, персонаж мультфильма Скуби-Ду и неясный силуэт, выкрикивающий слова на японском.

Люк Уолтон

Отец Уолтона – ярый фанат группы Grateful Dead. А его сын поместил пляшущих скелетов, символизирующих группу, у себя на плече: в руках у них баскетбольные мячи, и вообще-то это сам Люк и его три брата.

Майк Бибби

Чего Бибби не сказал Ричарду Джефферсону, когда потащил его делать татуировку, так это то, что его мастер не слишком умел. Даже если действуешь сознательно и имеешь какие-то представления о том, что хочешь увидеть на своем теле.

Бол Бол

Персонаж из губки Боба на ноге Бола. Баскетболист – фанат мультфильма и утверждает, что посмотрел все серии всех сезонов.

Уилли Коли-Стайн

Татуировки на лице – кресты и слезы – посвящены погибшему другу.

Стефон Марбэри

Это не просто татуировка на голове, это логотип Старбери, под которым игрок выпускал спортивную одежду и кроссовки. Сам он утверждал, что НБА хотела заставить его надевать повязку, чтобы скрыть татуировку во время матчей.

Демар Дерозан

У многих игроков НБА нанесено лицо Хита Леджера в роли Джокера, но ни у кого он не выглядит таким пугающим, как у Демара Дерозана.

Марко Белинелли

И рандомный набор картинок. Видимо, это и есть те самые «дары Марко Белинелли».

Деррик Роуз

У Роуза много спорного на теле, но две вещи бросаются в глаза: татуировка на шее с расходящимися из треугольника лучами и надписью «С Богом» и образ баскетбольного волшебника «Пухдини» (Пухом называла Роуза бабушка).

Майлз Бриджес

Татуировка на правом плече Бриджеса произвела такое шокирующее впечатление, что он решил побыстрее ее закрыть чем-то более подходящим. Кем бы ни была эта милая, но слегка устрашающая дама, ее заменила злобная горилла, «любимое животное» игрока.

Тайлер Хирро

Такое ансамбля защитнику «Майами» показалось недостаточно, и он добавил еще и волчьи глазки.

Роберт Свифт

Совершенно точно доминировал на картинках.

Дешоун Стивенсон

Нанес Авраама Линкольна себе на шею (в благодарность за освобождение рабов) и змею с игровым номером на спину.

Монта Эллис

Кеньон Мартин

Форвард запечатлел у себя на шее губы своей девушки Трины, чем довольно долго всех напрягал. Когда помидоры увяли, пришлось переделывать поцелуй во что-то менее травмирующее.

Майкл Бизли

Появление новых татуировок совпало с моментом, когда у игрока немного поехала крыша из-за наркотиков.

Ламело Болл

Подписал 5-летний контракт на 260 млн долларов. И получил миллионы бесплатных советов по тому, как правильно украшать свое тело.

Джон Уолл

На шее игрока – изображение его матери, которая скончалась от рака четыре года назад.

Роберт Уильямс

Любовь – на вид простое слово.

Майк Миллер

Загадку татуировок Миллера так никто и не разгадал: по всей видимости, это изображение Иггдрасиля, мирового дерева жизни из скандинавской мифологии.

Гилберт Аренас

От человека, вершиной юмора у которого считается испражнение в чужую обувь, ничего хорошего ждать не приходилось: такая вот ужасающая картина у него на спине. Глуповатый тигр на груди не спасает положения.

Стивен Джексон

Кстати об Аренасе, Стивен Джексон набил себе удивительное изображение – руки, сведенные в молитве на фоне молельни, правда, с небольшим нюансом, в этих же руках зажат пистолет.

Эту татуировку Джексон сделал после того, как НБА его дисквалифицировала за использование пистолета во время перестрелки у ночного клуба.

Уилсон Чендлер

К счастью, Чендлер не показывал половину своих татуировок: у него на спине размещается огромное изображение Джаггернаута, а на ногах десятки любимых персонажей, от Бивиса-Батхеда до какого-то поросенка. Но в истории баскетбола он останется человеком, у которого на шее изображение его дочери – очень мило, очень жутко.

Терри Розир

От Кошмарного Терри можно было бы ждать чего и хуже. А так всего лишь стая обезьян на спине, на мордах которых вся боль от татуировок Розира.

Чироки Паркс

У центрового, выступавшего в НБА на рубеже веков, не только необычное имя, но и не самый ординарный вкус.

Андрей Кириленко

Российский форвард был одержим World of Warcraft во время карьеры и подсадил на нее всю сборную России. Он не только рубился ночами на пролет, прокачивая множество героев, но и нанес себе на спину картинку из игры.

Джордан Кларксон

Мало того, что у Кларксона всегда смущающая забитая шея, так еще и целая галерея портретов: ребенок в костюме супермена – это он сам, тут же его дочь, тут же погибший рэппер Нипси Хассл. Также в наличии – отец, мать, умерший друг детства и Хит Леджер в роли Джокера.

Джейсон Тейтум

Лидер «Бостона», по всей видимости, занимает первое место среди обладателей худших татуировок на ногах: там любовь к родному Сент-Луису до ядерного взрыва, изображение матери, изображение сына и майки Дьюка.

Кайл Кузма

Форвард «Вашингтона» весь покрыт забавными надписями (там нашлось место даже для «Секретного средства» из «Космического джема»), но страна «Кузмания», стандартный для всех стран мира блатной набор, дама, призывающая молчать, и 100% всегда доставляют.

Деджоунте Мюррэй

Что именно изображено у Мюррэя на плече, так и не прояснилось за эти годы. Когда все охренели от того, что такое вообще кто-то мог на себе нарисовать, он вышел в соцсети и написал: «Это злобная рожа, потому что у меня необузданный нрав».

Реджи Миллер

Реджи Миллер и солнце, исходящее из него.

Майк Скотт

Во всех опросах Майк Скотт вечно появляется как обладатель худших татуировок в истории НБА. У него больше 50 картинок с разной всячиной, но его коронка – это эмодзи, «картинки, которые выражают больше, чем могут сказать слова» (как утверждает он сам). Особый шарм этому всему придавало то, что его лучшие годы пришлись на начало прошлого десятилетия, когда в лиге было полно людей, плохо понимающих, что такое эмодзи.

Деннис Родман

Легендарный старикан влюбился и нанес портрет дамы сердца прямо на лицо.

Фото: Gettyimages.ru/Christian Petersen, Maddie Meyer, Carmen Mandato, Tim Nwachukwu, Andrew Lahodynskyj, Streeter Lecka, Mitchell Leff, Abbie Parr, Kevin C. Cox, Mike Lawrie, Alex Goodlett, Doug Pensinger, Chris Chambers, Ezra Shaw, Harry How, Elsa, Al Bello, Jonathan Daniel, Lisa Blumenfeld, Eliot J. Schechter, Doug Pensinger, Lisa Blumenfeld, Craig Jones, Stephen Dunn, Ronald Martinez