23 великие фотографии Майкла Джордана
Полет с линии штрафных на конкурсе МВЗ-1988.
Слезы после первого титула. 1991
Объятия отца.
Летающий Майкл Джордан и восхищенные деды.
Против лучшего друга Чарльза Баркли, напрасно посягнувшего на MVP в 1993-м.
Поддержка после «гриппозной игры».
Вечная ирония между игроком и тренером.
Взлет Джордана на Олимпиаде-84.
Данки с конкурсом под разными ракурсами.
Ощущение небесной походки.
Легендарный язык.
Вся сцена принадлежит одному.
Яростный Джордан против «Пистонс».
Бросок на последнюю победу. 1998
Попадание под сирену в 5-м матче серии с «Кливлендом». 1989
Защита в исполнении Джордана не менее эффектна.
Фото, закрепившее ощущение полета.
Бог под личиной Джордана против «Бостона»-84.
Данк с сопротивлением.
Баскетбол как искусство.
Чувак?!
Победный бросок в Северной Каролине, сделавший Джордана знаменитым.
Долорес Джордан и ее сын, который не так уж плох.
Фирменная поза с руками на коленях.
4-й приз MVP, полученный в плей-офф-1996, после возвращения в спорт.
Джордан – лучший среди лучших.
Майкл Джордан и студенческая жизнь.
Джордан-бейсболист.
Самый известный логотип во вселенной.
Фото: ; Sports Illustrated/John Biever, Manny Millan, Walter Iooss Jr., John W. McDonough, Lane Stewart, Heinz Kluetmeier, John Iacono, Andy Hayt; life.com; Gettyimages.ru
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