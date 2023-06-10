Полет с линии штрафных на конкурсе МВЗ-1988.

Слезы после первого титула. 1991

Объятия отца.

Летающий Майкл Джордан и восхищенные деды.

Против лучшего друга Чарльза Баркли, напрасно посягнувшего на MVP в 1993-м.

Поддержка после «гриппозной игры».

Вечная ирония между игроком и тренером.

Взлет Джордана на Олимпиаде-84.

Данки с конкурсом под разными ракурсами.

Ощущение небесной походки.

Легендарный язык.

Вся сцена принадлежит одному.

Яростный Джордан против «Пистонс».

Бросок на последнюю победу. 1998

Попадание под сирену в 5-м матче серии с «Кливлендом». 1989

Защита в исполнении Джордана не менее эффектна.

Фото, закрепившее ощущение полета.

Бог под личиной Джордана против «Бостона»-84.

Данк с сопротивлением.

Баскетбол как искусство.

Чувак?!

Победный бросок в Северной Каролине, сделавший Джордана знаменитым.

Долорес Джордан и ее сын, который не так уж плох.

Фирменная поза с руками на коленях.

4-й приз MVP, полученный в плей-офф-1996, после возвращения в спорт.

Джордан – лучший среди лучших.

Майкл Джордан и студенческая жизнь.

Джордан-бейсболист.

Самый известный логотип во вселенной.

Фото: ; Sports Illustrated/John Biever, Manny Millan, Walter Iooss Jr., John W. McDonough, Lane Stewart, Heinz Kluetmeier, John Iacono, Andy Hayt; life.com; Gettyimages.ru