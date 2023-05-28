Прежде всего, нужно прояснить одну техническую сложность. С сезона-19/20 НБА изменила правила определения роста игроков: раньше их всегда мерили в кроссовках, теперь – без них. Из-за этого мы можем только приблизительно судить о настоящих габаритах гигантов прошлого и о том, как они соотносятся с теми, кто выступает сейчас. Например, в лиге всегда считалось, что рост Павла Подкользина составляет 226 сантиметров, тогда как его реальный рост – 223 сантиметра. Реальный же рост новобранца «Сан-Антонио» Виктора Вембаньямы – 222 сантиметра, тогда как в кроссовках он тоже 226 сантиметров. 226 сантиметров – это и рост в кроссовках Бобана Марьяновича, хотя в действительности он выше Подкользина и Вембаньямы, у него 224 сантиметра.

Огромные люди всегда были гордостью и дополнительным источником привлечения внимания к НБА. Хотя даже в стародавние времена рост не только не являлся гарантией успеха, а скорее подразумевал комичные и трагичные компоненты карьеры. Даже в тех областях игры, которые вроде бы созданы для гигантов, у них не получалось взять свое – так ни разу игрок выше 218 сантиметров не становился лучшим в лиге по подборам. В наше время избыточные сантиметры и вовсе кажутся проклятьем: после себя наши рекордсмены в большинстве своем оставили только увлекательную кинохронику, забавные истории и надежды, которым не суждено было сбыться.

Надеемся, что у Виктора Вембаньямы получится это изменить.

Прист Лодердэйл

Рост: 224 см

Вес: 147 кг

Гражданство: США, Болгария

Команды: «Атланта» (1996-1997), «Денвер» (1997-1998)

Матчи в НБА: 74

Статистика: 3,4 очка, 1,9 подбора, 0,4 передачи, 0,4 блок-шота

Об этом парне вспоминают не часто. Лодердэйл и сам признается, что хотел бы поскорее забыть все, что связано с НБА. До того как выставить свою кандидатуру на драфт в 1996 году, уроженец Чикаго успел поиграть в Греции, где его очень любили болельщики. Но «Атланта» была настойчива и, выбрав центрового под 28-м номером драфта, все ждала, что что-то да получится. Всего пять минут игрового времени в дебютном сезоне не предвещали ничего хорошего. Последовал обмен в «Денвер», где после 39 матчей Лодердэйл и завершил заокеанскую карьеру. Его тянуло в Европу. Болгария стала для Приста второй родиной. В составе «Лукойл Академик» он провел несколько успешных сезонов, после чего отправился путешествовать по всему миру: Венесуэла и Кипр, Саудовская Аравия и Китай, Иран, ОАЭ, Ливан…

Лодердэйл завершил карьеру в 2016 году. Последним его клубом стал «Оксфорд-Сити» из третьего дивизиона чемпионата Англии.

Бобан Марьянович

Рост: 224 (226) см

Вес: 132 кг

Гражданство: Сербия

Команды: «Сан-Антонио» (2015-16), «Детройт» (2016-2018), «Клипперс» (2018-2019), «Филадельфия» (2019), «Даллас» (2019-2022), «Хьюстон» (2022-)

Матчи: 317

Статистика: 5,6 очка, 3,6 подбора, 0,6 блока

Марьянович оказался в НБА только в 27 лет. Потому что по юности был эпичным раздолбаем, который подошел максимально близко к списанию – ЦСКА, «Нижний Новгород», «Раднички», «Мега», отовсюду его выгоняли, и он катился по наклонной.

В какой-то момент он взял себя в руки и мгновенно превратился в европейскую звезду – в составе «Црвены Звезды» несколько лет доминировал под щитами, признавался MVP и даже вошел в первую символическую сборную Евролиги. А потом ему еще и повезло – его заметили в «Сан-Антонио», и там за один год он убедил всю НБА, что он может выходить только на 10 минут, но в эти 10 минут быть самым эффективным баскетболистом на планете.

Тут-то веселый нрав Марьяновича вышел на новый уровень.

Зачем он клубам НБА, сказать сложно: он уже не молод, нигде не проводил больше 15 минут, всерьез рассчитывать на его помощь не приходится, при этом деньги ему платят не самые маленькие (раньше 7 миллионов, сейчас 3,5 миллиона). Зато самый высокий человек в американском баскетболе улучшает микроклимат в команде: он не только считается одним из самых работоспособных игроков лиги, но и во всех командах очаровывает одноклубников. Зато он привлекает к себе внимание, которым зачастую обделены и некоторые звезды: болельщики в Штатах выбривали его портреты на головах, посвящали ему кричалки, делали каждое его появление в игре особенным. Зато он параллельно ушел далеко за пределы баскетбольного паркета – сначала снимал собственное шоу с корешом Тобайасом Харрисом, потом уже появился в большом кино, подрался с Киану Ривзом в «Джоне Уике 3», отлично сыграл в «Hustle» Адама Сэндлера.

Карьеру Бобана в НБА вряд ли можно назвать баскетбольной, но кажется, что она идеально ему подходит.

Ральф Сэмпсон

Рост: 224 см

Вес: 107 кг

Гражданство: США

Команды: «Хьюстон» (1983-1987), «Голден Стэйт» (1987-1989), «Сакраменто» (1989-1991), «Вашингтон» (1991-1992)

Матчи в НБА: 456

Статистика: 15,4 очка, 8,8 подбора, 2,3 передачи, 0,9 перехвата, 1,6 блок-шота

Сэмпсон произвел фурор в студенческом чемпионате. В составе Виржинии он три раза выигрывал титул игрока года имени Джеймса Нейсмита, и все уже лепили ярлыки, на которых размашистыми буквами было написано «Второй Чемберлен» и «Наследник Билла Рассела». Представителям «Хьюстона» не оставалось ничего другого, как выбрать игрока под первым номером на драфте 1983 года и поверить в него. Начал Сэмпсон за здравие – уже в первом сезоне получил звание новичка года, набирая по 20 очков за матч, съездил на Матч всех звезд и, по мнению многих, затеял революцию в жанре. Это совсем не мешало «Рокетс» проигрывать всем подряд и снова получить первый пик, под которым в 1984 году в лигу пришел Хаким Оладжувон. В воздухе повис вопрос: смогут ли два семифутера ужиться вместе на площадке? Никаких проблем! Именно Сэмпсон передвинулся на позицию тяжелого форварда, удивив мир. «Это величайшая передняя линия в истории человечества. Никогда, ни в одной команде мы больше не увидим такого», – тренер «Далласа» Дик Мотта призывал всех проникнуться моментом. Уже в следующем сезоне «Хьюстон» добрался до финала (по пути обыграв «Лейкерс»), где в шести матчах уступил «Бостону». Кей Си Джонс назвал эту команду «Монстрами блок-шотов», и все уже готовились к реваншу, но время Ральфа Сэмпсона истекло.

Здоровяк на ровном месте стал получать травмы, после которых он восстанавливался несколько месяцев, теряя драгоценное время. В «Хьюстоне» поняли, что это конец, и постарались как можно быстрей обменять центрового. Всем было тяжело расставаться с мечтой, но у «Рокетс» оставался другой «The Dream», поэтому плакали по Сэмпсону недолго. Центрового с больными коленями переправили в «Голден Стэйт», где он промучился четыре сезона, затем были контракты с «Сакраменто» и «Вашингтоном», но все понимали, что карьера Ральфа Сэмпсона подошла к концу. Медицина была бессильна.

Рик Смитс

Рост: 224 см

Вес: 113 кг

Гражданство: Голландия

Команды: «Индиана» (1988-2000)

Матчи в НБА: 867

Статистика: 14,8 очка, 6,1 подбора, 1,4 передачи, 1,3 блок-шота

Всю свою карьеру улыбчивый гигант провел в «Индиане» – болельщики в нем души не чаяли, и во всех опросах он был самым популярным игроком. После Реджи Миллера. Несмотря на то, что Смитса выбрали под вторым номером на драфте-1988, начинать сезон ему пришлось на скамейке. Стиви Степанович уверенно закрывал позицию центра, и только тяжелейшая травма колена, которая поставила крест на карьере игрока, дала шанс Смитсу проявить себя. В эту возможность новичок вцепился своими длиннющими руками и по итогам сезона вошел в первую сборную новичков, став одним из лидеров «иноходцев».

Несмотря на свой рост, Смитс не был типичным центровым. Он пробивал штрафные с процентом за 70, отдавал изящные передачи из-за спины, не любил толкаться в «краске» и редко заканчивал матч с двузначными показателями по подборам. Игра строилась от броска, Смит выносил мяч высоко над головой, и заблокировать его было невозможно. В плей-офф на Реджи Миллере всегда висело два защитника, и часто именно Смитс совершал решающий бросок.

Сегодня центрового «Пейсерс» назвали бы мягкотелым. В ужасном качестве Интернет хранит видеоролики, в которых через Смитса забивали молодые Кобе и Шак. Такое случалось не редко, но в те годы Рик считался настоящей звездой, один раз даже ездил на Уикенд и входил в символическую сборную чемпионата. После эпического сражения с «Лейкерс» в финале 2000 года Смитс принял решение завершить карьеру. По его словам, он просто не хотел остаться инвалидом. «Лучше я буду коллекционировать мотоциклы!», – заключил Смитс.

Марк Итон

Рост: 224 см

Вес: 132 кг

Гражданство: США

Команды: «Юта» (1982-1993)

Матчи в НБА: 875

Статистика: 6 очков, 7,9 подбора, 1 передача, 3,5 блок-шота

В НБА Итон попал по чистой случайности. В школе громила всерьез увлекался водным поло (видеофрагментов этого зрелища найдено не было), а затем выбрал профессию автомеханика. Четыре года Итон прожигал жизнь в мастерской, напиваясь без повода с друзьями, до того, как ему повстречался Том Лумбин, ассистент тренера в колледже Сайпрес. Специалист зашел к Итону по делу – его машина нуждалась в ремонте. Но, когда он увидел эти огромные ручищи и косую сажень в плечах, в нем заговорил романтик. Том Лумбин хитростью заманил Итона на площадку, пообещав золотые горы.

В итоге здоровяк стал тренироваться с командой и уже через год набирал по 14 очков в среднем за матч. Скаутам этого было мало – на драфте Итон ушел в пятом раунде под 107 номером. Но тут в игроке проснулась тяга к знаниям, и он решил вернуться в колледж, только теперь в знаменитый университет UCLA. Честно просидев на лавке два года (сыграв в общей сложности 42 минуты), Марк снова попытал удачу на ярмарке талантов. Получилось лучше – под 72 пиком его выбрала «Юта», искавшая чернорабочего.

Впоследствии тренер «Джаз» Фрэнк Лайден объяснил свой выбор достаточно просто, использовав знаменитое высказывание Рэда Ауэрбаха. «You can’t teach height». «Нельзя научить быть высоким», – сказал наставник и поставил Итона в стартовый состав. Новичок сразу же нарвался на рекорд – 275 блок-шотов по итогам сезона. В следующем году он улучшил свое достижение, заблокировав соперника 351 раз. Никому неизвестный верзила встал в один ряд с великими Три Роллинзом и Биллом Расселом. На радостях «Юта» в первый раз за свою историю пробилась в плей-офф. Итон даже не собирался сбавлять темп, словно понимая, что времени у него немного. Третий сезон и снова рекорд! 456 блок-шотов – лучший показатель в истории лиги. За такое на шею нужно вешать замок на цепи – в 1985 году Итон удостоился звания лучшего защищающегося игрока сезона.

Этот титул он получит еще раз через четыре года, а в символическую сборную защитников центровой будет выбран в общей сложности 5 раз (3 – в первую, 2 – во вторую). «Шахтера» уважали настолько, что даже пригласили на Матч всех звезд в 1989-м, несмотря на то, что под чужим кольцом он был практически бесполезен. Итон выезжал на респекте и, даже когда его мучили травмы колен (как же без них), и он уже не мог собирать по 10 отскоков за матч, центровой одним видом вселял в соперника страх.

Виктор Вембаньяма

Рост: 222 (226) см

Вес: 95 кг

Гражданство: Франция

Команда: «Сан-Антонио» (с 2023)

Весь мир ждет, что Виктор Вембаньяма должен стать Ральфом Сэмпсоном, который все же смог. Благодаря современным методикам восстановления и предупреждения травм есть надежда, что французский центровой победит природу и не только станет самым разносторонним гигантом, но и тупо не сломается.

Сим Бхуллар

Рост: 226 см

Вес: 163 кг

Гражданство: Канада

Команда: «Сакраменто» (2014-15)

Матчи: 3

Статистика: 0,7 очка, 0,3 подбора

Единственный в списке, кто оказался в НБА по блату.

Бхуллар вообще-то вырос в Канаде и еще в детстве перебрался в Штаты – учился в школе в Пенсильвании и Западной Виржинии, ходил в университет Нью-Мексико Стэйт, даже признавался MVP турнира своей конференции, когда помог вывести колледж в «Мартовское безумие».

Однако в НБА он мог получить место только в одной команде и только по одной причине. Новому владельцу «Кингс» Вивеку Ранадиве было приятно, что в лиге наконец-то сыграет человек с индийскими корнями. Поэтому Бхуллар вышел на несколько исторических минут, набрал исторические очки, исторические подборы и получил исторический пиар.

Попытки проникнуть в НБА по-честному через G-лигу ничем не закончились. Бхуллар нашел себя в чемпионате Тайваня, где выступает уже почти десять лет. Хотя его главный триумф случился лишь в прошлом сезоне – здоровяк расправился на площадке с закатившимся на остров Дуайтом Ховардом, а потом еще и сошелся с ним в рукопашной.

Павел Подкользин

Рост: 223 (226) см

Вес: 138 кг

Гражданство: Россия

Команда: «Даллас» (2004-06)

Матчи: 6

Статистика: 0,7 очка, 1,5 подбора, 0,2 блока

Для российского центрового поездка в НБА вышла настолько неудачной, насколько это вообще возможно.

Началось все с того, что Подкользину понадобилась операция на гипофизе: из-за нее он пропустил большую часть первого сезона, и тут же набрал 15 лишних килограммов.

На второй сезон Дона Нельсона сменил неопытный Эвери Джонсон, который – по словам самого игрока – относился к нему с предубеждением.

Не благоприятствовали и обстоятельства. Сейчас Подкользин говорит, что в НБА из Европы нужно приезжать уже сколько-нибудь состоявшимся игроком, в его же случае получилось так, что он молодым, еще сырым баскетболистом оказался в клубе, который борется за титул. Рассчитывать там на внимание и доверие было бы странно.

Наконец даже заработать у россиянина не получилось: часть денег, полученных в «Мэверикс», ему пришлось отдать в качестве компенсации за разрыв контракта с «Варезе».

Вернувшись на родину, Подкользин нашел себя лишь в родной Сибири и клубах суперлиги. Там он и провел довольно длинную карьеру – стал чемпионом России, взял Кубок и очаровал болельщиков сочетанием колоритного облика и доброжелательности.

Как и многих его гигантских коллег, после баскетбола ему открылся мир кино: в 2022-м он появился в сериале «1703».

Чак Невитт

Рост: 226 см

Вес: 113 кг

Гражданство: США

Команды: «Хьюстон» (1982-1983), «Лейкерс» (1984-1985), «Детройт» (1985-1988), «Чикаго» (1991), «Сан-Антонио» (1991)

Матчи в НБА: 155

Статистика: 1,6 очка, 1,5 подбора, 0,7 блок-шота

«Вы должны забирать каждый подбор и блокировать все мячи. Этого ждут от всех великанов! Каждый мяч, забитый из трехсекундной зоны – на вашей совести. Ведь ты самый высокий на площадке и должен этому мешать», – слова Чака Невитта с готовностью повторит любой игрок нашего рейтинга. Завышенные ожидания еще никому не шли на пользу, а если ты с трудом передвинешься по площадке и от баскетболиста у тебя только рост, то разочарованию не будет предела.

Чак Невитт был в лиге как переходящее знамя: сменил 5 команд, даже получил свой перстень в составе «Лейкерс». Но если сложить все минуты, проведенные центровым на площадке, получится только 18 полных баскетбольных матчей. Ни раза за свою карьеру Невитт не преодолел рубеж в 43 игры за сезон. Его не выпускали на решающий подбор, специалисты даже не пытались экспериментировать. Чак Невитт выходил на потеху зрителям.

Яо Мин

Рост: 229 см

Вес: 141 кг

Гражданство: Китай

Команды: «Хьюстон» (2002-2011)

Матчи в НБА: 486

Статистика: 19 очков, 9,2 подбора, 1,6 передачи, 1,9 блок-шота, 0,4 перехвата

Яо Мин в какой-то момент даже удостоился неофициального звания лучшего центрового лиги. Важная поправка: когда он был здоров.

Центровой считался невиданным феноменом – в первые три года своей карьеры он сыграл в 244 матчах из 246, которые провела команда. Специальная система тренировок и восстанавливающие занятия давали нам шанс каждый вечер видеть самого высокого действующего баскетболиста во всей красе. Его еще успевали критиковать за то, что он мало берет на себя и вместе с Трэйси Макгрэйди никак не может преодолеть первый раунд плей-офф.

На площадке Яо проводил больше 37 минут за матч – он работал на износ. Последовали стрессовые переломы из-за нагрузок – полетело левое колено, начались проблемы со ступнями и лодыжкой.

За последние два года карьеры Яо провел только пять матчей и закрыл вопрос с баскетболом к 30 годам.

Шон Брэдли

Рост: 229 см

Вес: 125 кг

Гражданство: США, Германия

Команды: «Филадельфия» (1993-1995), «Нью-Джерси» (1995-1997), «Даллас» (1997-2005)

Матчи в НБА: 832

Статистика: 8,1 очка, 6,3 подбора, 0,7 передачи, 2,5 блок-шота, 0,6 перехвата

Очень долго все упражнялись в отдельной дисциплине – пни Шона Брэдли. Проводили специальное расследование, в ходе которого выясняли, что даже в фильме «Спейс Джем» центровой был не особенно полезен на площадке. Составляли нарезку моментов, где забивают сверху через Брэдли.

Великан стал частью американского фольклора. Все из-за высокого номера на драфте (второй пик в 1993 году) и заоблачных ожиданий. Страшно подумать, но эксперты называли Шона Бредли франчайз-игроком – парнем, который должен был стоять у истоков новой династии. Но гиганту не хватало массы, которая, к примеру, была у Марка Итона. В трехсекундой зоне его ломали, использовали в качестве стремянки, с его помощью зарабатывали фолы. Только в 1997 году, после того, как Шон перебрался в «Даллас» для него создали систему, в которой центровой стал эффективен.

Неудачные дни бывают у всех. Но, как и у любого игрока с серьезным нарушением гипофиза, у Брэдли был очень короткий срок годности. Затрещали колени, не давала покоя больная спина – с каждым годом центровой проводил на площадке все меньше времени. Но, несмотря на все неприятности, Брэдли продолжал приносить пользу, выполняя функции ролевого игрока. За 10 минут на площадке он мог заблокировать решающий бросок соперника, забрать подбор, добавить в кольцо после промаха партнера.

У Брэдли – самая долгая карьера в НБА среди всех великанов. И это была карьера баскетболиста. Как сказал Билл Уолтон: «Шон был не просто высоким парнем, игравшим в баскетбол. Он был баскетболистом с очень высоким ростом».

К сожалению, его жизнь вне площадки и вовсе обернулась трагедией: Брэдли очень любил кататься на велосипеде и делал себе модели на заказ, но несколько лет его сбила машина во время велосипедной прогулки – сейчас он парализован.

Славко Вранеш

Рост: 229 см

Вес: 137 кг

Гражданство: Черногория

Команды: «Портленд» (2004)

Матчи в НБА: 1

Статистика: -

«Никс» не пожалели на Вранеша целый пик, пусть и второго раунда (39-й), но на этом их щедрость иссякла – за «Нью-Йорк» черногорский центровой не провел ни одного официального матча. Единственный раз на площадках НБА он появился в майке «Портленда», где ему предложили 10-дневный контракт, и тогда за 3 минуты набрал только 1 фол.

Вранеш был исключительно медлительным даже по меркам супервысоких людей. Единственное место, где он более-менее нашел себя – это «Партизан» Душко Вуйошевича, где вокруг Вранеша выстраивали более-менее компетентную зону на длинных отрезках. Но стоило Вуйошевичу покинуть клуб (его захотел ЦСКА), как центровому скоро дали понять, что столь высокий уровень не для него. По инерции он еще заехал в Россию и выиграл Еврокубок в составе УНИКСа, а дальше уже сотрудничал исключительно с клубами из Ирана и Сербии.

Тако Фалл

Рост: 229 (231) см

Вес: 141 кг

Гражданство: Сенегал

Команды: «Бостон» (2019-2021), «Кливленд» (2021-2022)

Матчи в НБА: 37

Статистика: 2,2 очка, 2,4 подбора, 0,8 блок-шота

Скорее всего, именно Фалл – самое большое существо, когда-либо появлявшееся на площадках НБА: рекордные 231 см в кроссовках, самый большой размах рук в истории – 254 см, самые большие габариты с поднятыми руками – 311 см.

Все это в лиге ему не пригодилось.

Фалла заметили в 15 лет, играющим на улицах Дакара. В 16 – его уже привезли в Америку, где ему посчастливилось даже потренироваться с Хакимом Оладжувоном. И с этого момента он пребывал под неустанным вниманием: за ним плотно следили еще в школе, ему предлагали стипендию 40 университетов, он выбрал UCF и даже попал в третью символическую сборную своей конференции. Да и потом командировки в G-лигу тоже повышали самооценку: дважды он попадал в сборную лучших защитников и лидировал по блокам.

Однако НБА – это другое. Здесь главным успехом Фалла стала любовь бостонских болельщиков, которые только и ждали момента, когда можно будет потребовать у тренеров, чтобы они наконец выпустили на паркет центрового – как кричали с трибун: «MVP». Как и прогнозировалось, тот оказался слишком неповоротливым и медлительным для самой трехочковой лиги мира. Тотальное отсутствие броска (33% с линии штрафных) и крайне причудливая техника лишь дополнили полное несовпадение.

Пребывание Фалла в лиге главным образом запомнилось чередой курьезов: он получил сотрясение мозга из-за того, что ударился головой о потолок, едва не задавил защитника «Наггетс» Брэндона Гудвина в Летней лиге, поносил на руках 180-сантиметрового Тремонта Уотерса, дирижировал оркестром Boston Pops Orchestra, помог Аарону Гордону в качестве спонтанного инвентаря на Матче всех звезд…

С прошлого года Фалл влюбляет в себя китайских фанов.

Георге Мурешан

Рост: 231см

Вес: 143 кг

Гражданство: Румыния

Команды: «Вашингтон» (1993-1997), «Нью-Джерси» (1998-2000)

Матчи в НБА: 307

Статистика: 9,8 очка, 6,4 подбора, 0,5 передачи, 1,5 блок-шота, 0,6 перехвата

Родители Мурешана – обычные люди. Такие же, как мы с вами. У их сына были нарушены функции гипофиза – это и стало причиной высокого роста. Парню был предопределен путь в баскетбол. В родном «Клуже» он задержался ненадолго – вездесущие скауты «По-Ортеза» перевезли гиганта во Францию, а уже в 1993 году он был выбран на драфте НБА представителями «Вашингтона».

Травмы начались сразу – уже в первом сезоне новичок пропустил больше 20 матчей из-за различных повреждений. Это во многом скорректировало манеру игры центрового: он был мягковат, избегал контакта. Притом, что играл Мурешан от броска (у него была на удивление мягкая кисть), атаковал он с очень высоким процентом (57). И когда на один сезон, его отпустили травмы, все увидели, насколько он может быть хорош. В 1995 году Георге набирал больше 14 очков, 9,6 подборов и 2,6 блок-шотов в среднем за матч. Все были под впечатлением, и приз самому прогрессирующему игроку был присужден феноменальному румыну. На этом минута славы закончилась. Следующий сезон в «Буллетс» получился провальным – игрока обменяли в «Нетс», где за два года игрок вышел на площадку только 32 раза. Огромное тело давило на колени, и даже при обычной ходьбе Мурешан испытывал боли. Так долго продолжаться не могло – в 29 лет центровой объявил о завершении карьеры. Гигант с удовольствием рекламировал сникерсы, снимался в музыкальных клипах и фильмах, но, по его признанию, самым большим достижением в жизни стал тот факт, что он попал в НБА.

Манут Бол

Рост: 231 см

Вес: 102 кг

Гражданство: Судан

Команды: «Вашингтон» (1985-1988, 1994), «Голден-Стейт» (1988-1990), «Филадельфия» (1990-1993, 1994), «Майами» (1994)

Матчи в НБА: 624

Статистика: 2,6 очка, 4,2 подбора, 0,3 передачи, 3,3 блок-шота, 0,2 перехвата

В отличие от Мурешана, у Бола не было никаких отклонений – он по своей природе был таким высоким. Хотя, смотрелось это, конечно, жутковато.

Манут – узкий специалист. Его профессия – блок-шоты. Он единственный игрок в истории НБА, который заблокировал больше бросков, чем совершил сам. За 10 лет своей карьеры он дважды лидировал в лиге по блок-шотам, а также на его счету «вечные» рекорды по количеству «горшков» за четверть (8) и по итогам половины матча (11). Меньше чем за 19 минут игрового времени Бол умудрялся зачехлить соперников в среднем 3,3 раза.

В остальном же Манут Бол был не искушен. Под кольцом все научились с ним справляться уже на второй сезон. Худосочного гиганта просто вытесняли за пределы «краски», пользуясь нехваткой массы у суданца и его дружелюбным нравом.

Игра Бола была соткана из противоречий. В конце карьеры его потянуло на дугу, и он реализовал 20 трехочоковых за сезон. Болельщики специально приходили на матчи для того, чтобы посмотреть, как это делает такой великан. Руководство «Буллетс» тоже постоянно разжигало страсти и для привлечения внимания к команде подписало одного из самых миниатюрных игроков в истории НБА Маггзи Богса. Без фотосессии было не обойтись – играли на контрастах.

Как и у многих других высоких игроков, после нескольких беззаботных сезонов у Бола начались травмы. По сути два последних года центровой уже работал в НБА в качестве наставника – помогал молодым исполинам Шону Брэдли и Георге Мурешану освоиться в лиге. Уже тогда стали понимать, что к таким игрокам нужен особый подход.

Бол умер, когда официально ему было всего 47 лет. На протяжении всей карьеры ходили слухи с разнообразными историями, доказывающими, что ему уже на момент выступления в лиге было не меньше 40.

Сегодня главное наследие Манута Бола в НБА – его сын Бол Бол.

Фото: East News/AP Photo/Ron Frehm, AP Photo/Douglas C. Pizac, AP Photo/Ed Betz, AP Photo/Houston Chronicle, Ira Strickstein; globallookpress.com/Brian Rothmuller/Icon Sportswire, Edward A. Ornelas/ZUMAPRESS.com; Gettyimages.ru/Francois Nel