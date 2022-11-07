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Кровати гигантов НБА – декорации из сказки: их можно cпутать с аэродромом

Шакил О′Нил Шакил О′Нил
Рой Хибберт Рой Хибберт
Эл Джефферсон Эл Джефферсон
Марк Блаунт
фото
Дион Уэйтерс Дион Уэйтерс
НБА НБА
Яо Мин Яо Мин
Лу Уильямс Лу Уильямс
Баскетбол Баскетбол

Главная проблема НБА – это усталость и недостаток сна. Из-за сверхнасыщенного графика игр, постоянных перелетов, длительного пребывания в гостиницах очень многие игроки страдают от недосыпания, что сказывается в том числе и на их выступлениях. Работники клубов называют игроков лиги «племенем вампиров» и признают, что здесь не может быть никакого решения. А потому, каждый выбирает такое, которое подходит лично ему. Например, Леброн Джеймс рассказывал, что один из факторов, позволивших ему продержаться в лиге 20 лет – это 12-часовой сон. А, скажем, Тобайас Харрис везде возит с собой аппарат для измерения биоэлектрической активности мозга, который помогает ему понять, как эффективнее расслабиться и настроиться на сон.

Место для сна, естественно, имеет не меньшее значение. Каждый ребенок знает, что чем больше кровать, тем счастливее она вас делает. И люди, чей рост превышает 2 метра, творчески подходят к воплощению в жизнь этой аксиомы.

Гостиницы, в которых заселяют игроков НБА, принимают специальные меры. Для таких неординарных гостей предусмотрены кровати длиной 2,5 метра, на 30 сантиметров длиннее стандартных. А, к примеру, когда-то для Яо Мина в Нью-Йорке заказали матрац длиной в 3 метра – он уместился на двух сдвинутых кроватях.  

В 80-х на заказ в гостинице Сиэтла удлинили кровать для Манута Бола – ее длина составила 2,5 метра.

Те же самые матрасы длиной 2,5 метра испугали половину Флориды, когда НБА приехала в «Пузырь», чтобы выявить чемпиона-2020. Не всем баскетболистам хватает даже таких размеров: например, Тревор Ариза объяснял, что на такой кровати может спать, только если ляжет по диагонали.

Скот Поллард отдельно отписался, когда нашел в гостинице сделанную в Китае на заказ огромную кровать, куда можно разместить все 7 футов.

Когда таких возможностей нет, приходится подстраиваться: так в 90-х Дикембе Мутомбо в гостиницах просто подставлял кресла, чтобы удлинить спальное место.

У себя дома звезды НБА изгаляются в меру личной испорченности.

Чемпион тут, само собой, Шакил О’Нил. Размеры его легендарной суперменской кровати – 4,5 на 9 метров. Известно, что на ее изготовление ушло 250 часов работы.

Площадь примерно 3 на 3,5 метра занимает кровать Эла Джефферсона. Обычно шокирует известие, что она обошлась ему в 23 тысячи долларов.

Таких же размеров кровать семифутера Марка Блаунта.

То же самое – у Роя Хибберта.

Приехав в Америку, Кристапс Порзингис первым делом отрекламировал сделанный на заказ матрац длиной в 3 метра.

Если у центровых тяга к гигантским спальным местам объясняется естественными особенностями, то маленькие игроки НБА, вероятно, просто не хотят ни в чем уступать.

Лу Уильямсу, очевидно, потребовалась кровать 3 на 3 метра, чтобы уместиться в ней с двумя своими девушками (и двумя своими собаками).

А Дион Уэйтерс, видимо, укладывает в эту кровать всех своих мишек.

PS. К сожалению, кровать Кендрика Перкинса мы вам показать не можем, так как она бросается на людей.

Фото: instagram.com

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