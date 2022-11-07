Кровати гигантов НБА – декорации из сказки: их можно cпутать с аэродромом

Главная проблема НБА – это усталость и недостаток сна. Из-за сверхнасыщенного графика игр, постоянных перелетов, длительного пребывания в гостиницах очень многие игроки страдают от недосыпания, что сказывается в том числе и на их выступлениях. Работники клубов называют игроков лиги «племенем вампиров» и признают, что здесь не может быть никакого решения. А потому, каждый выбирает такое, которое подходит лично ему. Например, Леброн Джеймс рассказывал, что один из факторов, позволивших ему продержаться в лиге 20 лет – это 12-часовой сон. А, скажем, Тобайас Харрис везде возит с собой аппарат для измерения биоэлектрической активности мозга, который помогает ему понять, как эффективнее расслабиться и настроиться на сон.

Место для сна, естественно, имеет не меньшее значение. Каждый ребенок знает, что чем больше кровать, тем счастливее она вас делает. И люди, чей рост превышает 2 метра, творчески подходят к воплощению в жизнь этой аксиомы.

Гостиницы, в которых заселяют игроков НБА, принимают специальные меры. Для таких неординарных гостей предусмотрены кровати длиной 2,5 метра, на 30 сантиметров длиннее стандартных. А, к примеру, когда-то для Яо Мина в Нью-Йорке заказали матрац длиной в 3 метра – он уместился на двух сдвинутых кроватях.

В 80-х на заказ в гостинице Сиэтла удлинили кровать для Манута Бола – ее длина составила 2,5 метра.

Те же самые матрасы длиной 2,5 метра испугали половину Флориды, когда НБА приехала в «Пузырь», чтобы выявить чемпиона-2020. Не всем баскетболистам хватает даже таких размеров: например, Тревор Ариза объяснял, что на такой кровати может спать, только если ляжет по диагонали.

Скот Поллард отдельно отписался, когда нашел в гостинице сделанную в Китае на заказ огромную кровать, куда можно разместить все 7 футов.

Когда таких возможностей нет, приходится подстраиваться: так в 90-х Дикембе Мутомбо в гостиницах просто подставлял кресла, чтобы удлинить спальное место.

У себя дома звезды НБА изгаляются в меру личной испорченности.

Чемпион тут, само собой, Шакил О’Нил. Размеры его легендарной суперменской кровати – 4,5 на 9 метров. Известно, что на ее изготовление ушло 250 часов работы.

Площадь примерно 3 на 3,5 метра занимает кровать Эла Джефферсона. Обычно шокирует известие, что она обошлась ему в 23 тысячи долларов.

Таких же размеров кровать семифутера Марка Блаунта.

То же самое – у Роя Хибберта.

Приехав в Америку, Кристапс Порзингис первым делом отрекламировал сделанный на заказ матрац длиной в 3 метра.

Если у центровых тяга к гигантским спальным местам объясняется естественными особенностями, то маленькие игроки НБА, вероятно, просто не хотят ни в чем уступать.

Лу Уильямсу, очевидно, потребовалась кровать 3 на 3 метра, чтобы уместиться в ней с двумя своими девушками (и двумя своими собаками).

А Дион Уэйтерс, видимо, укладывает в эту кровать всех своих мишек.

PS. К сожалению, кровать Кендрика Перкинса мы вам показать не можем, так как она бросается на людей.

Фото: instagram.com