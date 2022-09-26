Малийки проиграли все матчи баскетбольного ЧМ и решили поколотить друг друга. Вот что случается, когда занимаешь чужое место

Суровый женский баскет.
Женский баскетбол отличается от мужского: данки здесь реже, штрафные – точнее, а уровень жесткости – выше.
Будем честны, современные мужчины-баскетболисты драться совершенно не умеют. Конфликт реализуется через толчок в спину или растягивание майки соперника, совсем изредка это отмашка рукой. Тут Айзейя Стюарт, даже не добравшийся до мести Леброну, считается «тафгаем». Просто за намерения.
Побоище в НБА: Леброна удалили – он намеренно разбил лицо сопернику! Пострадавший гонялся за Королем по всей площадке
То ли дело женский баскет. Тут лупят по-настоящему. Иногда даже не соперниц – а одноклубниц.
Именно это произошло на чемпионате мира со сборной Мали. После поражения от Сербии со счетом 68:81 Салимату Курума и Камите Элизабет Дабу стали выяснять отношения, даже не дойдя до раздевалки – прямо во время послематчевого интервью сербки Саши Чаджо:
Почему малийки были так расстроены поражением от одной из сильнейших европейских сборных? Потому что это уже четвертое их поражение, и Мали досрочно вылетает с ЧМ. Более того – предыдущие матчи африканки провели еще хуже (ни разу не преодолев рубеж в 60 очков): «-33» против Японии, «-60» против Австралии, «-15» против Франции.
А ведь сборной Мали вообще не должно было быть на этом чемпионате мира.
В 2022-м состав участников вообще максимально странный. Во-первых, после провала на Евробаскете (заняли седьмое место, в решающем матче проиграв России) даже в квалификационный мини-турнир не прошла сборная Испании – вторая в рейтинге ФИБА, сразу за американской сборной. А ведь испанки брали медали на трех предыдущих ЧМ.
Во-вторых, россиянки не только вырвали год назад последнюю путевку в квалификацию, но и прошли эту самую квалификацию, выкинув за борт ЧМ сборную Пуэрто-Рико. Для сборной России это должен был стать турнир-возвращение, ведь последний мировой форум для россиянок – Олимпиада-2012, остальные ОИ и ЧМ мы пропускали. После отстранения России путевка достается обыгранному всеми Пуэрто-Рико, которое ни разу в истории не занимало на ЧМ место выше последнего.
Беларусь (одна из сильнейших женских сборных Европы, на прошлом Евробаскете были четвертыми) самоустранилась еще до отстранения – из-за ковида не смогла вылететь в Японию на матчи квалификации. Из этой квалификационной группы без борьбы вышли все три команды, включая Боснию – дебютанта ЧМ и 26-ю сборную в рейтинге ФИБА.
И, наконец, сборная Нигерии, сильнейшая команда Африки (3 золота подряд на Афробаскете) с мощным десантом американок нигерийских корней. Нигерия прошла квалификационный отбор... и снялась перед стартом ЧМ, когда президент страны распустил баскебольную федерацию на два года.
Так малийки, проигравшие все три матча квалификации, пролезли на чемпионат – лишь потому, что от Афробаскета туда положены две путевки, а Мали повезло попасть в группу, где одна из команд устранилась. Как и Боснии, как и Пуэрто-Рико.
Даже сложно представить, что после всего этого чувствуют в Бразилии, чья сборная (самая титулованная в Латинской Америке) единственная из 14 команд не вышла из февральской квалификации – потому что у них-то в группе никто не снялся, в отличие от остальных.
В 1994-м бразильянки совершили переворот в баскетболе: украли финал у США и впервые стали чемпионками мира
Мали даже по меркам африканского женского баскетбола – не элита. Только две баскетболистки сборной играют в топ-дивизионах в Европе, боевитые Курума и Дабу вообще представляют местный чемпионат, за всю историю женской НБА там играла лишь одна малийка, а лучшая баскетболистка с малийскими корнями – это, пожалуй, Жосселина Майга из сборной России.
На данный момент женская сборная Мали в рейтинге ФИБА идет 37-й. И вот такая сборная – в числе 12 участников чемпионата мира.
Но что самое интересное: Мали, похоже, все равно не станет худшей сборной турнира. Да, они со средней разницей в 30 очков летят всем в группе Б. Но в группе А еще жестче валится Босния, где у натурализованной багамки Жонкель Джонс (MVP WNBA-2021) закончились силы тащить в одиночку. Сборная Боснии проиграла все 4 матча разгромно...
...а заключительный, пятый матч проведет против сборной США.
Против сборной США, которая (пока малийки путали баскетбол с боксом) обновила рекорд результативности женских чемпионатов мира – 145 очков против Южной Кореи. 145:69 – это второй матч на ЧМ, где американки более чем вдвое превосходят соперниц по очкам.
Сборная США также повторила рекорд по победам подряд в крупных международных турнирах (26, ранее был установлен ей же в 1994-2006) и наверняка планирует его побить, разгромив завтра босниек.
В этом вся радость сборной Мали от ЧМ – надеяться, что кто-то выступит еще хуже в другой группе. Как-никак, именно заочная борьба за предпоследние места – это то, что у малиек получается даже успешнее, чем стычки между сборницами.
Оружейный барон, хакеры-миллионеры и киллер. На кого могут обменять Бриттни Грайнер
Скандал в женской НБА: примадонна бросила клуб перед плей-офф. Лиз Кэмбедж конфликтует с «Лос-Анджелесом» весь сезон, а с баскетболом – всю жизнь
Предполагаемых убийц Шабтая Калмановича признали виновными. Хотя ни заказчика, ни мотива преступления так и не выявили
Фото: globallookpress.com/Noe Llamas
Комментарии