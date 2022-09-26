Малийки проиграли все матчи баскетбольного ЧМ и решили поколотить друг друга. Вот что случается, когда занимаешь чужое место

Суровый женский баскет.

Женский баскетбол отличается от мужского: данки здесь реже, штрафные – точнее, а уровень жесткости – выше.

Будем честны, современные мужчины-баскетболисты драться совершенно не умеют. Конфликт реализуется через толчок в спину или растягивание майки соперника, совсем изредка это отмашка рукой. Тут Айзейя Стюарт, даже не добравшийся до мести Леброну, считается «тафгаем». Просто за намерения.

То ли дело женский баскет. Тут лупят по-настоящему. Иногда даже не соперниц – а одноклубниц.

Именно это произошло на чемпионате мира со сборной Мали. После поражения от Сербии со счетом 68:81 Салимату Курума и Камите Элизабет Дабу стали выяснять отношения, даже не дойдя до раздевалки – прямо во время послематчевого интервью сербки Саши Чаджо:

Почему малийки были так расстроены поражением от одной из сильнейших европейских сборных? Потому что это уже четвертое их поражение, и Мали досрочно вылетает с ЧМ. Более того – предыдущие матчи африканки провели еще хуже (ни разу не преодолев рубеж в 60 очков): «-33» против Японии, «-60» против Австралии, «-15» против Франции.

А ведь сборной Мали вообще не должно было быть на этом чемпионате мира.

В 2022-м состав участников вообще максимально странный. Во-первых, после провала на Евробаскете (заняли седьмое место, в решающем матче проиграв России) даже в квалификационный мини-турнир не прошла сборная Испании – вторая в рейтинге ФИБА, сразу за американской сборной. А ведь испанки брали медали на трех предыдущих ЧМ.

Во-вторых, россиянки не только вырвали год назад последнюю путевку в квалификацию, но и прошли эту самую квалификацию, выкинув за борт ЧМ сборную Пуэрто-Рико. Для сборной России это должен был стать турнир-возвращение, ведь последний мировой форум для россиянок – Олимпиада-2012, остальные ОИ и ЧМ мы пропускали. После отстранения России путевка достается обыгранному всеми Пуэрто-Рико, которое ни разу в истории не занимало на ЧМ место выше последнего.

Беларусь (одна из сильнейших женских сборных Европы, на прошлом Евробаскете были четвертыми) самоустранилась еще до отстранения – из-за ковида не смогла вылететь в Японию на матчи квалификации. Из этой квалификационной группы без борьбы вышли все три команды, включая Боснию – дебютанта ЧМ и 26-ю сборную в рейтинге ФИБА.

И, наконец, сборная Нигерии, сильнейшая команда Африки (3 золота подряд на Афробаскете) с мощным десантом американок нигерийских корней. Нигерия прошла квалификационный отбор... и снялась перед стартом ЧМ, когда президент страны распустил баскебольную федерацию на два года.

Так малийки, проигравшие все три матча квалификации, пролезли на чемпионат – лишь потому, что от Афробаскета туда положены две путевки, а Мали повезло попасть в группу, где одна из команд устранилась. Как и Боснии, как и Пуэрто-Рико.

Даже сложно представить, что после всего этого чувствуют в Бразилии, чья сборная (самая титулованная в Латинской Америке) единственная из 14 команд не вышла из февральской квалификации – потому что у них-то в группе никто не снялся, в отличие от остальных.

Мали даже по меркам африканского женского баскетбола – не элита. Только две баскетболистки сборной играют в топ-дивизионах в Европе, боевитые Курума и Дабу вообще представляют местный чемпионат, за всю историю женской НБА там играла лишь одна малийка, а лучшая баскетболистка с малийскими корнями – это, пожалуй, Жосселина Майга из сборной России.

На данный момент женская сборная Мали в рейтинге ФИБА идет 37-й. И вот такая сборная – в числе 12 участников чемпионата мира.

Но что самое интересное: Мали, похоже, все равно не станет худшей сборной турнира. Да, они со средней разницей в 30 очков летят всем в группе Б. Но в группе А еще жестче валится Босния, где у натурализованной багамки Жонкель Джонс (MVP WNBA-2021) закончились силы тащить в одиночку. Сборная Боснии проиграла все 4 матча разгромно...

...а заключительный, пятый матч проведет против сборной США.

Против сборной США, которая (пока малийки путали баскетбол с боксом) обновила рекорд результативности женских чемпионатов мира – 145 очков против Южной Кореи. 145:69 – это второй матч на ЧМ, где американки более чем вдвое превосходят соперниц по очкам.

Сборная США также повторила рекорд по победам подряд в крупных международных турнирах (26, ранее был установлен ей же в 1994-2006) и наверняка планирует его побить, разгромив завтра босниек.

В этом вся радость сборной Мали от ЧМ – надеяться, что кто-то выступит еще хуже в другой группе. Как-никак, именно заочная борьба за предпоследние места – это то, что у малиек получается даже успешнее, чем стычки между сборницами.

Фото: globallookpress.com/Noe Llamas