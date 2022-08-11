Оружейный барон, хакеры-миллионеры и киллер. На кого могут обменять Бриттни Грайнер

Самый ожидаемый трейд года.

На прошлой неделе Бриттни Грайнер получила 9 лет за 0,7 грамма гашишного масла, обнаруженного в ее багаже. Наиболее тактичным образом удивление странным сроком (при всех смягчающих обстоятельствах она получила почти максимум) выразили адвокаты американской баскетболистки: «Как профессиональные юристы, считаем, что суд должен быть справедливым ко всем, независимо от национальности. Суд полностью проигнорировал все доводы защиты, а главное, признание вины. Это противоречит существующей судебной практике. Принимая во внимание количество вещества (не говоря уже о недостатках при проведении экспертизы) и доказательства обвинения, считаем приговор абсолютно необоснованным. Мы обязательно подадим апелляцию», – говорится в заявлении Бойкова и Благоволиной, партнера юридической фирмы «Рыбалкин, Горцунян, Дякин и Партнеры».

После оглашения приговора начинается самое важное: администрация президента США неоднократно давала понять, что готова на все, чтобы вытащить Грайнер (и осужденного на 16 лет за шпионаж Пола Уилана) из российской тюрьмы. В ноябре 2022 года Америку ждут выборы в Палату представителей, и ожидается, что демократы готовы на любой обмен, чтобы повысить шансы на сохранение большинства. При этом не совсем понятно, сколько продлятся переговоры: многие эксперты говорят, что на окончательное согласование могут уйти месяцы и даже годы. Словно подтверждая это, глава МИД России Сергей Лавров сразу после завершения процесса Грайнер «не смог» провести беседу с генсеком США Блинкеном из-за того, что «у него насыщенный реальными делами график международных контактов».

Тактика сторон также сильно отличается. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков постоянно настаивает на дискретности переговоров: он заявляет, что «мегафонная дипломатия», публичный обмен позициями не приведет к результату». Тогда как из американской прессы напротив более-менее понятно, какие фигуры обсуждаются. А представители Белого дома открыто рассказывают, что встречное предложение России показалось им неприемлемым. Такой необычный подход – как считают эксперты – связан с тем, что российская сторона настаивает на обмене «один на один» или «два на два», тогда как США подчеркивает разницу в статусе между теми, кого предстоит менять: баскетболистку, которая в постковидной неразберихе привезла нанодозу гашишного масла, на людей, причастных к реальным преступлениям. Оппоненты демократов твердят о том, что подобные обмены непозволительны, так как только побуждают недружественные страны хватать рядовых американцев для того, чтобы потом их менять на шпионов и рецидивистов.

К настоящему моменту в прессе прозвучали имена шести россиян, которые могут вернуться в Россию в обмен на Грайнер.

Виктор Бут

Демонизированный американцами «торговец смертью» приговорен в 2012 году к 25 годам лишения свободы за намерение продать оружие организации ФАРК («Революционным вооруженным силам Колумбии»), которую США считают террористической. Сейчас он отбывает срок в тюрьме Иллинойса.

В 90-х Бут считался крупнейшим торговцем оружием в мире. Он создал собственный флот из 60 самолетов с базой в Объединенных Арабских Эмиратах и поставлял самые разные виды оружия в горячие точки по всему миру – в Афганистан, Йемен, Руанду, Конго, Либерию, Сьерра-Леоне, а также движениям «Аль-Каида» и «Талибан». Масштабы деятельности, готовность оказывать помощь враждующим сторонам и вопиющая дерзость (например, Бут легально возил материальное обеспечение американским военным в Ираке в 2003 году, когда за ним уже охотились американские спецслужбы) сделали из него легендарную фигуру, которой посвящены книги и фильмы (а также поэма Юнны Мориц). Сам он свою вину никогда не признавал и утверждал, что занимался перевозкой цветов, хозяйственных товаров и законных военных грузов («не покупал и не продавал оружие»), хотя его деловые партнеры подтвердили в суде характеристику, выданную обвинением.

В начале нулевых Бут вернулся в Россию, опасаясь ареста: как раз тогда Бельгия стала первой страной, обвинившей его в контрабанде алмазов и отмывании денег на сумму 300 млн долларов (дело ничем не закончилось).

Лишь в 2008-м американцам удалось выманить Бута в Таиланд при помощи его старого знакомого Эндрю Смуляна для обсуждения сделки с ФАРК: представителей колумбийских повстанцев изображали сотрудники управления по борьбе с наркотиками, которые записали на аудио абстрактные угрозы бизнесмена в адрес американцев. Через два года американцы продавили экстрадицию Бута в Штаты, где коллегия присяжных и признала его виновным в «намерении» помочь террористической организации.

Американские агенты утверждают, что Бут был связан с российскими спецслужбами и Путин чуть ли не лично контролировал попытки вызволить его из тайской тюрьмы.

Вадим Красиков

CNN рассказала, что Россия хочет вернуть не только Бута, но и предполагаемого спецагента Вадима Красикова, который отбывает срок в Германии. Источники издания подчеркнули, что это предложение было сделано не на дипломатическом уровне, а пришло по неофициальным каналам между спецслужбами. При этом ни в Германии, ни в Америке этот вариант не рассматривают всерьез.

Красикова задержали в Берлине 23 августа 2019 года. Через несколько часов после того, как он в парке Малый Тиргартен подрулил сзади на велосипеде к чеченскому боевику Зелимхану Хангошвили и произвел три выстрела из пистолета. Хангошвили участвовал в качестве полевого командира во Второй чеченской войне и – по словам Путина (без конкретных доказательств) – был причастен к взрывам в московском метро.

Красиков выдавал себя за инженера-строителя Вадима Соколова, но по данным Германии и по результатам расследований самых разных запрещенных теперь в России изданий был каким-то образом связан с ФСБ. В частности, эта версия основывается на особенностях оформления заграничного паспорта на имя несуществующего «Вадима Соколова» и беспрепятственном прохождении государственной границы в аэропорту по этому паспорту, отсутствующему в официальной базе данных. По данным «Новой газеты», в 2014 году Красиков был заявлен российской полицией в розыск через Интерпол как подозреваемый в убийстве; в 2015 году розыскной ордер был отозван, однако фотоснимок Красикова сохранился в базе данных Интерпола и позже послужил для его опознания. Утверждается, что поводом для розыска послужило произошедшее в Москве 19 января 2013 года убийство предпринимателя Альберта Назранова, к которому убийца также подъехал на велосипеде.

В 2021 году Красикова приговорили к пожизненному заключению, а произошедшее судья назвал «государственным терроризмом».

Владислав Клюшин

На прошлой неделе Агентство Bloomberg, уже со ссылкой на дипломатические источники в Москве, назвало фамилию еще одного кандидата в пару к Виктору Буту: российские дипломаты якобы предложили включить в обмен бизнесмена Владислава Клюшина.

Клюшин известен в России как владелец ООО «М13» — крупного поставщика услуг мониторинга СМИ и соцсетей для администрации президента РФ, федеральных министерств и других государственных органов, включая спецслужбы. Только в 2021 году за эту работу ООО «М13» получило от Минцифры 295 миллионов рублей. Адвокаты Клюшина настаивали, что американские власти пытаются получить от него секретные сведения, касающиеся его сотрудничества с Кремлем и российскими силовиками. А также сведения о возможном влиянии российских спецслужб на президентские выборы 2016 года, в том числе о взломе серверов Демократической партии США с похищение переписки кандидатки в президенты США Хиллари Клинтон.

Клюшина арестовали в кантоне Вале 21 марта 2021 года, а в декабре депортировали в США по обвинениям в инсайдерской торговле. Согласно сведениям американских следователей, Клюшин и его сообщники взламывали сервера американских компаний, котирующихся на бирже, и, получая раньше других материалы обязательных квартальных и годовых отчетов, влияющих на курс акций, инвестировали с опережением официальных данных. Среди компаний, пострадавших от их действий, были IBM, Snap Inc., Tesla и Microsoft, что принесло с 2018 по 2020 год нелегальный доход в размере 82,5 млн долларов.

Клюшин отрицал вину в махинациях и вмешательстве в американские выборы.

Роман Селезнев

Роман Селезнев не только сын депутата Госдумы Валерия Селезнева, но и своего рода рекордсмен. В 2017 году его приговорили к 27 годам лишения свободы за хакерские похищения данных, а также к выплате компенсации в размере 169 млн долларов. (Судебные приговоры в Америке считаются по специальной таблице, где 43 уровня, но прокуратура насчитала у депутатского сына правонарушений сразу на 59 уровней).

Селезнев дебютировал в киберпреступности с 18 лет. Поначалу взламывал базы данных, чтобы воровать документы (имена, даты рождения, данные паспорта, номера соцобеспечения), а через пару лет научился получать номера кредитных карт и продавать базы данных другим кардерам. К 2009 году он превратился одного из самых успешных продавцов украденных карт в мире и был известен под ником nCux. Главным образом он атаковал предприятия малого бизнеса (в основном в США), которые не обеспечены надлежащим уровнем киберзащиты.

Американцы начали отслеживать деятельность Селезнева с середины нулевых. В 2009 году представители ФБР провели встречу по нему с коллегами из ФСБ, после чего след nCuxа потерялся: в материалах дела указывалось, что ФСБ, по всей видимости, передала подозреваемому эту информацию. Тогда же он вышел на новый уровень: открыл несколько онлайновых рынков, на котором десятки хакеров продавали украденные ими данные кредитных карт.

Ордер на арест Селезнева был выписан еще в марте 2011 года. Однако его никак не удавалось задержать, потому что он посещал страны, с которыми у США не подписано соглашение об экстрадиции. Его схватили в июле 2014 года на Мальдивах: с властями Мальдив у США нет соглашения об экстрадиции, но они передали его на том основании, что имя россиянина числилось в базе Интерпола. По данным уголовного дела, при себе у Селезнева был ноутбук с данными 1,7 миллиона украденных номеров кредитных карт, а также паролями доступа к серверам, почтовым аккаунтам и финансовым переводам.

Во время процесса Селезнев сначала написал многостраничное покаянное письмо с благодарностью Америке за то, что они направили его на путь исправления, а затем, после оглашения приговора, назвал свой арест похищением, а себя – «политическим заключенным».

Александр Винник

Винник, известный как «Господин Биткойн», был арестован в Греции в 2017 году и тогда же экстрадирован во Францию, где его обвинили в отмывании денег и приговорили к пяти годам тюрьмы. Он освободился как раз 4 августа 2022 года, одновременно с завершением процесса Бриттни Грайнер, исключительно для того, чтобы вернуться в Грецию и тут же снова быть экстрадированным, теперь уже в США. В Америке ему грозит уже до 20 лет тюрьмы.

Винника называют причастным к созданию криптовалютной биржи ВТС-е, которая использовалась киберпреступниками по всему миру для отмывания денег и нелегальных операций вроде выплаты выкупа, дачи взяток, криминального вывода средств. На бирже можно было не подтверждать свою личность и совершать транзакции анонимно. Согласно материалам дела, через ВТС-е прошло от 4 до 9 миллиардов долларов. И, по мнению американцев, Винник является кошельком и финансовым сотрудником российской разведки, чем вроде как и объясняется интерес к нему американских спецслужб. (По словам самого Винника, он всего лишь являлся «техническим специалистом» и давал «консультации клиентам биржи»).

Также Винника считают причастным ко взлому в 2011-2014 годах аналогичной биржи – японской Mt. Gox – в результате чего были похищены несколько сотен тысяч биткойнов (по курсу на лето 2017 года эта сумма была эквивалентна почти 2 млрд долларов). Эти средства он легализировал с помощью BTC-e.

В 2017 году на экстрадиции Винника из Греции настаивала и Россия. Его подозревали в хищении 600 тыс. рублей, а также в мошенничестве в сфере компьютерной информации на сумму 750 млн рублей.

Сам он просился на родину, писал обращения к Путину и называл себя политическим заключенным.

Денис Дубников

Дубникова, сооснователя группы криптобменников Coyote Crypto и EggChange, задержали в ноябре 2021 года довольно замысловатым способом. Он приехал на отдых в Мексику, а местные пограничники не только не пустили его в страну (напирая на то, что он находится в розыске в США), но и посадили на самолет в Нидерланды. Нидерланды известны тем, что экстрадируют в Америку практически всех. Там его и арестовали.

Ожидается, что в Америке Дубникова могут приговорить к 20 годам лишения свободы.

Как писала The Wall Street Journal со ссылкой на экстрадиционный ордер, который властям Нидерландов отправил Минюст США, американцы полагают, что Дубников помогал «российской» группировке киберпреступников, занимавшихся вымогательством с помощью программы-вируса Ryuk, легализовать доходы. Якобы он получил больше 400 000 долларов в криптовалюте в качестве вознаграждения. В экстрадиционном ордере Минюста США говорится, что Ryuk с 2018 года была причастна к по меньшей мере 2400 случаям кибервымогательства, а в 2021 году общая сумма выплат в пользу группировки превысила 100 млн долларов.

Дубников отрицает вину, утверждая, что ничего не знал об источнике поступающих средств.

Фото: East News/AP Photo/Apichart Weerawong, AP Photo/Giannis Papanikos; landbote.ch; vk.com; РИА Новости/Михаил Воскресенский