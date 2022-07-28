Скандал в женской НБА: примадонна бросила клуб перед плей-офф. Лиз Кэмбедж конфликтует с «Лос-Анджелесом» весь сезон, а с баскетболом – всю жизнь

Похоже на конец карьеры.

В женской НБА забурлило – хотя лига планировала провести сезон под лозунгом единства и поддержки Бриттни Грайнер, которую сейчас судят в России за хранение и контрабанду наркотиков.

Одна из лучших центровых мира 30-летняя австралийка Элизабет «Лиз» Кэмбедж была отчислена из «Лос-Анджелес Спаркс» (на языке WNBA выкуп контракта называется «развод»), после того как покинула расположение команды, оставив одноклубницам сообщение: «Не могу больше, всем удачи».

Эмоциональный всплеск можно было бы списать на тяжелое поражение от «Лас-Вегаса», после которого Лиз быстро убежала переодеваться, чтобы поскорее покинуть арену (и команду), но только это далеко не первый эпизод неуравновешенного поведения Кэмбедж. В «Спаркс» удивились тому, когда произошел «развод» – практически перед плей-офф – но не удивились тому, как он произошел.

Центровая перешла в «Спаркс» только в феврале, но уже настроила против себя практически всех. На видеозанятиях Лиз критиковала одноклубников за то, что те ее не заигрывают – в ответ ей показывали, что она сама не открывается под кольцом, а еще и не бежит в защиту.

В конкретной встрече против «Вегаса» все шло по тому же сценарию – Кэмбедж с самого старта ныла, что не вовлечена в игру. В отместку «Спаркс» во второй половине стали переводить ей мяч в любой ситуации, какая бы комбинация ни была назначена до того. Скандальный матч закончился разгромом 66:84.

Всего неделю назад Лиз с улыбкой говорила на пресс-конференции о том, что рада вернуться в строй после очередного перенесенного ковида, но сухие эмоции сидящих рядом одноклубниц Бриттни Сайкс и Ннеки Огвумике были красноречивее: все понимали, что Кэмбедж скоро бросит «Спаркс» – как уже бросала все бывшие команды.

Не слежу за женским баскетболом. Это сильная баскетболистка?

Очень. Это доминирующая 203-сантиметровая центровая со стилем игры Шакила О’Нила, и если бы не характер, Кэмбедж была бы на уверенном пути в Зал славы баскетбола – и не в отдельный женский, а в полноценный нэйсмитовский Зал славы.

Российским болельщикам Лиз больше всего известна как автор первого данка в женском олимпийском баскетболе – на ОИ-2012 именно в матче против сборной России Кэмбедж отличилась подобным образом.

«Бросок сверху Кэмбедж – это историческое событие. Вообще, женский баскетбол меняется. Скоро таким коротышкам, как я, нечего будет делать на площадке. В наш вид спорта приходят высоченные атлеты. Будущее женского баскетбола – за такими игроками, как Кэмбедж», – впечатлилась тогда разыгрывающая сборной России Бекки Хэммон.

На той Олимпиаде Кэмбедж составляла грознейший дуэт «двух башен» с великой Лорен Джексон и считалась ее наследницей в мировом баскетболе. В 2016-м Кэмбедж стала самой результативной баскетболисткой Игр, как и на ЧМ-2018, где Австралия взяла серебро.

2018-й вообще стал пиковым для Кэмбедж – она уступила в гонке за MVP женской НБА только Бреанне Стюарт из «Сиэтла», при этом установила рекорд результативности WNBA в одном матче – 53 очка.

Конечно, рекорды рекордам рознь, и сравнивать уровень Лиз с Шаком или Уилтом Чемберленом не получается. В более сопоставимых и современных величинах – это, скажем, Демаркус Казинс (до травмы) женского баскетбола. Или даже Энтони Дэвис с акцентом на атаку.

Но за всю карьеру в WNBA Кэмбедж выиграла всего одну серию плей-офф – одноматчевый раунд против «Чикаго» в 2019-м. У нее всего две сборных сезона – первая в 2018-м, вторая пятерка в 2019-м. Не впечатляет, правда? Австралийка провела в лиге всего 6 неполных сезонов – резкий разрыв отношений со «Спаркс» и ЖНБА в 2022-м оказался лишь очередным эпизодом несовместимости безумно талантливой Кэмбедж с профессиональным спортом.

Наследие Кэмбедж – вереница скандалов: бросала клубы, обзывала соперников, отказывалась играть, и все это – неоднократно

Давайте заполним это странное резюме.

2011-2013: Кэмбедж котируется на драфте ЖНБА уверенно второй – сразу за безоговорочным фаворитом Майей Мур. Худшая команда лиги «Талса» проигрывает лотерею драфта, а потому выбирает после «Миннесоты». Выбирает австралийку, хотя Кэмбедж намекает, что может и не поехать в Америку.

После драфта намеки перестают быть намеками: «Я не хочу играть за «Талсу», я это ясно выражаю. Они хотят сделать меня лидером клуба? Мне не это нужно от WNBA, мне нужно учиться и развивать свою игру. Но что делать?».

19-летняя Кэмбедж все же приехала в Талсу – небольшой город в Оклахоме. Ее даже авансом позвали на Матч всех звезд-2011, в качестве замены травмированной Ребекки Брансон. Но Лиз не ответила взаимностью на доверие лиги и клуба. Начало следующего сезона она пропустила, готовясь к ОИ-2012 со сборной. Когда Олимпиада закончилась, Кэмбедж отказалась приезжать в расположение клуба – причем объявила об этом всего за несколько часов до запланированного вылета в США.

Лиз сыграет часть сезона-2013 за «Талсу», но после этого бросит WNBA на целых пять лет, выступая в Китае и Австралии и не скрывая, что не хочет играть за «Талсу» из-за слишком низких зарплат в лиге. В Китае же ее сделали самой высокооплачиваемой баскетболисткой мира, но позднее сама Кэмбедж признает, что из обещанных 400 тысяч в год она получила намного меньше.

2018: Кэмбедж возвращается в ЖНБА (теперь «Талса Шок» – это «Даллас Уингс») и проводит лучший сезон в карьере. Правда, сам клуб играет ничуть не лучше, чем в прошлом сезоне, и даже увольняет перед плей-офф многолетнего тренера Фреда Уильямса. Лиз говорит, что вернулась в клуб лишь ради игры у Фреда, а потому требует обмен из «Далласа». Правда, она еще в середине сезона говорила о том, что вновь хочет бросить WNBA, потому что мало зарабатывает.

2019: Обмен происходит – «Лас-Вегас» умудряется получить Лиз, не отдавая своих молодых звезд: Эйжу Уилсон и Кейлу Макбрайд. Все ждут, что команда станет новой династией.

«Эйсес» прогрессируют, все три звезды едут на МВЗ, Кэмбедж попадает в сборную сезона, выигрывает ту самую единственную серию плей-офф в карьере…

…но больше всего запоминается ее презрительное отношение к соперницам.

В августе вышла колонка Кэмбедж в The Players’ Tribune о ее борьбе с тревожностью и депрессией, и многие хвалили Лиз за открытость и поднятие важной проблемы. Прошла ровно одна неделя, и искренность слов Кэмбедж был поставлена под сомнение. Центровая вывела из себя баскетболисток «Чикаго» – Лиз называла их «толстожопыми», и по словам ветерана Элли Куигли, так себя Кэмбедж ведет на площадке постоянно: «Стыдно, что кто-то сначала говорит о проблемах с психическим здоровьем, а затем называет соперниц толстожопыми. Это не первый такой случай. Потом люди не понимают, откуда берется депрессия. Будь лучше. Просто играй».

А в плей-офф после победы в матче с «Вашингтон Мистикс» Лиз заявила, что ей слишком легко: «Меня опекают какие-то легкие форварды. Не можете справиться? Валите в тренажерку, убирайтесь из-под кольца».

Прекрасный трэшток для игрока, чья команда уступает 1-2 в серии до трех побед. «Вашингтон» взял четвертый матч, вышел в финал, выиграл и его – под никнеймом-девизом «Банда из Тренажерки».

Заткнуло ли это Кэмбедж? Нет, на фото чемпионской раздевалки «Мистикс» она отреагировала у себя в твиттере, заявив, что у тех даже шампанского не было, только просекко.

2020: Отличный шанс подкрепить слова делом? Не для Кэмбедж. Она объявляет, что из-за пандемии пропустит сезон. Даже без звездной центровой «Эйсес» выигрывают регулярку (Эйжа Уилсон – МVP) доходят до финала, но там всухую уступают «Сторм» – и было заметно, что у игравшего в полном составе «Сиэтла» просто больше сил.

Клуб продолжает поддерживать Кэмбедж, надеясь на возвращение в следующем сезоне.

2021: Она возвращается, но в худшей форме за карьеру – а еще очевидно завидует одноклубнице Уилсон, которая стала лидером команды. Дальше – новые скандалы.

Сначала Кэмбедж оскорбилась тем, что во время игры с «Коннектикутом» тренер соперников Курт Миллер апеллировал к арбитрам из-за силовой игры, назвав Лиз «300-фунтовой» (136 кг – это примерно габариты Зайона Уильямсона в худших кондициях). Очень некрасиво со стороны тренера – но Лиз пошла в сосцети и назвала там Миллера «мелким белым человечком», заодно упомянув, что даже не знает его имени.

Миллер публично извинился, а еще получил штраф и дисквалификацию от лиги.

Извинилась ли Лиз? Вы знаете ответ.

А ведь многие считали, что оскорбления на расовой почве звучали намного хуже грубого комментария Миллера о весе баскетболистки.

Впереди – Олимпиада, и Лиз атакует олимпийский комитет. Баскетболистка угрожала бойкотировать Игры, потому что в промо-фотосессии сборной Австралии участвовали, как ей показалось, только белые спортсмены: «Вы пойдете на все, чтобы подвинуть цветных на задний план. Один чувак с фейковым загаром – это не считается».

«Чувак с фейковым загаром» – это регбист Морис Лонгботтом, представитель коренного населения Австралии.

Федерация все равно извинилась перед Кэмбедж, и Лиз приехала в расположение сборной в Токио. Лучше бы она этого не делала.

Товарищеский матч против сборной Нигерии закончился самым громким скандалом в карьере Элизабет. В той игре Кэмбедж (по отцу – нигерийка) своих соперниц:

толкала локтями;

лупила наотмашь;

обзывала «обезьянами»;

говорила, чтобы они «валили обратно в свою страну третьего мира».

А до матча, наоборот, твердила соперницам, что «хотела бы играть за Нигерию, потому что австралийки – расистки».

Австралийская сторона была настолько шокирована поведением Кэмбедж, что досрочно прекратила матч. Все это вскрылось в прессе уже после того, как центровая объявила о том, что из-за проблем с психическим здоровьем она не будет выступать на Олимпиаде в Токио (и вообще за сборную в ближайшем будущем). Сборная Австралии, которая считалась одним из фаворитом на медали, с трудом выползла из группы и вылетела в четвертьфинале.

Сезон за «Лас-Вегас» Кэмбедж все-таки доигрывает, но проваливает плей-офф, а главный тренер Билл Лэймбир даже сажает центровую на скамейку запасных – настолько плохо она выглядит на паркете.

2022: Кэмбедж – свободный агент в ЖНБА. Главный тренер и генменеджер «Лос-Анджелеса» Дерек Фишер приглашает Лиз в клуб. Для чистки платежки «Спаркс» скидывают в обмене Эрику Уилер, одну из лучших баскетболисток клуба. Здесь о внтурикомандной химии не думают вовсе: лидер команды Ннека Огвумике в прошлом году даже подавала прошение в ФИБА, чтобы выступать (вместе с сестрой и одноклубницей Чини Огвумике) за сборную… Нигерии.

Вряд ли сестры Огвумике обрадовались объединению с Кэмбедж, а вот кто точно не обрадовался – так это основная центровая клуба Аманда Зауи Би. У шведки не просто отняли место в старте, а по сути выдавили из клуба. Сначала отняли номер. Кэмбедж изначально требовала «8», но «Спаркс» собираются вывести этот номер из обращения в честь Делиши Милтон-Джонс; тогда Кэмбедж захотела «единицу» Аманды. Та отказалась – и «Спаркс» сами поменяли баскетболисткам номера, о чем Зауи Би узнала из соцсетей клуба.

А потом, не вписываясь в потолок зарплат, «Спаркс» убрали Аманду из активной заявки, прикидываясь тем, что шведка все равно пропустит старт регулярки из-за позднего окончания сезона в «Фенербахче», а потому ее контракт можно «приостановить» (это практика в ЖНБА используется часто), сохраняя права на будущее.

После старта 5-7 «Спаркс» уволили Фишера, главным тренером стал старый знакомый Кэмбедж – Фред Уильямс, работавший с ней в «Талсе» и «Далласе». Как оказалось, реанимировать карьеру центровой это не помогло – а разгромное поражение от «Вегаса», экс-клуба Лиз, вообще довело ситуацию до критической отметки.

Кэмбедж еще вернется в ЖНБА?

Скорее всего, она и в баскетбол не вернется. Да и зачем ей это? У Кэмбедж масса увлечений – на ее взгляд, более достойных, чем спорт.

Она и танцовщица.

И модель:

И диджей:

И на onlyfans, по ее же словам, может заработать больше, чем на баскетболе.

Только ее подписчикам стоит быть осторожнее – еще ничего в своей карьере она не довела до конца.

Gettyimages.ru/Leon Bennett, Quinn Rooney, Jono Searle, Ethan Miller, Robert Cianflone, Julio Aguilar, Koki Nagahama, Meg Oliphant, Katharine Lotze