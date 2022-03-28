У Леброна 3 «золотых малины». Теперь он величайший – среди самых стыдных актеров, которых НБА подарила Голливуду

Рейтинг Гэри Олдмэна.

Леброн Джеймс покорил новую высоту – его «Космический джем» взял три «золотых малины», в том числе главную (за худшую роль). А это значит, что пора обновить рейтинг самых стыдных появлений игроков НБА в кино.

10. Тони Паркер

Фильм: «Астерикс на Олимпийских играх» (2008)

О чем: Астерикс и Обеликс отправляются в Олимпию, чтобы победить в Играх и помочь своему приятелю Полюбвиксу.

Что делает Паркер: показывает баскетбольные умения.

Диагноз: Казалось бы, перед Паркером стояла самая элементарная задача среди всех баскетболистов – несколько секунд развлекать зрителей с мячом в руках. Чего проще, если ты этим занимаешься всю жизнь.

Однако эта часть «Астерикса» недаром считается худшей во франшизе: едва ли не все в сцене с Паркером идет в разнобой – он никак не реагирует на партера, ведет себя ужасно неестественно, а демонстративное сбрасывание одежд и музыка только добавляет кринжовости. Паркер – первый баскетболист в истории, который не смог сыграть не только Тони Паркера, но и баскетболиста.

Остается утешаться тем, что, по крайней мере, Паркер не просит себя поцеловать. Хотя наверняка ему просто не доверили даже этого, посчитав, что Зидан в гомоэротическом облике смотрится увереннее.

9. Патрик Юинг

Фильм: «Изгоняющий дьявола 3» (1990)

О чем: О расследовании серии убийств, совершаемых людьми, в которых вселяется душа маньяка.

Что делает Юинг: В образе ангела смерти присутствует во сне главного героя. Собственно, это все. Просто присутствует.

Диагноз: Бывший центровой «Никс» в белоснежном халате и с огромными крыльями появляется в коротеньком и совершенно необязательном образе ангела смерти. Его присутствие ничем не оправдано, ведь Юинг ничего и не делает, но лишь один его вид настолько сюрреалистичен, что запомнится вам навсегда. Только для того, чтобы вы всю оставшуюся жизнь хотели это развидеть. Если создатели картины хотели одним кадром потрясти болельщиков «Никс», то им это вполне удалось.

Понятно, что Юинг вряд ли мог бы претендовать на Оскар, но все же неплохо было бы увидеть его в хоть сколько-нибудь осмысленной роли. Характерно, что сон можно считать своеобразным рубежом «Изгоняющего дьявола»: до момента появления Юинга фильм еще не выглядел совсем уж безнадежным, а черный ангел смерти стал предвестником настоящего трэша. Билл Симмонс в этом месте предложил бы какую-то параллель с «теорией Патрика Юинга».

8. Чарльз Баркли

Фильм: «Да уж кто бы говорил 3» (1993)

О чем: Семейная комедия о говорящих собаках.

Что делает Баркли: Играет в баскетбол с маленькой девочкой.

Диагноз: Можно расписать на множество страниц, объясняя, почему это кошмарный фильм, но стоит сосредоточиться лишь на появлении Чарльза Баркли. Это уууууужас, даже по заниженным стандартам профессиональных спортсменов. Во сне его обыгрывает в баскетбол маленькая девочка. Даже удивительно, насколько он неубедителен в этой роли, учитывая, что Майкл Джордан надрал ему задницу точно так же в финале 93-го года.

7. Карим Абдул-Джаббар

Фильм: «Эрнест Слэмданк» (1995)

О чем: Уборщик получает в подарок от баскетбольного архангела пару кроссовок, которые дают ему сверхспособности на площадке.

Что делает Абдул-Джаббар: Является в роли баскетбольного архангела и произносит сакраментальную фразу «Используй кроссовки правильным образом».

Диагноз: Сложно сказать, что именно двигало Каримом Абдулом-Джаббаром, когда он соглашался на участие в подобном проекте. Возможно, марихуана, которую страдающий от мигреней центровой использовал в лечебных целях.

Посыл у картины (которая даже не выходила в кинотеатрах), наверное, привлекателен, но заезжен до бесконечности: в итоге Эрнест отказывается от баскетбольной суперсилы и дает парням из команды проявить себя. Но вряд ли даже воспевание благородства может оправдать итоговый продукт – плохо продуманный, насквозь банальный и вообще не смешной. Джаббар, трогательный в «Аэроплане» и экзотичный в схватке с Брюсом Ли, по-прежнему изображает сам себя, но на этот раз – учитывая весь окружающий бред – его реалистичность играет против него: его попытки оспорить решение высшей силы выглядят совсем неубедительно и не дают возможности улыбнуться.

6. Уилт Чемберлен

Фильм: «Конан Разрушитель» (1984)

О чем: о приключениях одного из главных фэнтезийных героев XX века и его друзей в Шадизаре.

Что делает Чемберлен: изображает чудо-великана Бомбаату, телохранителя королевы, который должен убить Конана после выполнения миссии.

Диагноз: Создатели «Конана Разрушителя» благоразумно обезопасили себя – лишили Чемберлена каких-либо разумных реплик. Бомбаата общается жестами и ультракороткими фразами и выполняет свои функции в кадре с помощью феноменальных размеров и участия в разнообразных схватках. Последних хватает на любой вкус – от обнимашек с Грэйс Джонс до откусывания уха Шварцнеггеру.

Чемберлен очень грамотно оценил собственные актерские способности: в 1984 году все исполняемое на экране выглядело вполне сносно, а сам бывший центровой пусть и уступает в правдоподобности остальным, но его никогда не меняющийся вид и немногословность можно списать на особенности изображаемого персонажа – молчаливого, мрачноватого, ограниченного. Как минимум, продюсеры картины смогли сэкономить: Чемберлен сам исполнял большинство трюков и доставил им головную боль лишь тогда, когда оказалось, что тяжело подобрать лошадь под такие баскетбольные габариты.

5. Георге Мурешан

Фильм: «Мой гигант» (1998)

О чем: Неудачливый киноагент привозит из Румынии великана и – вместо того чтобы устроить того в НБА – пытается сделать из него актера.

Что делает Мурешан: Выглядит огромным, много ест и разговаривает на ужасном английском. Ну и, естественно, читает Шекспира.

Диагноз: Сюжет фильма пытается быть трогательным (великан очень милый, но, во-первых, его никто не любит, во-вторых, вдобавок ко всему выясняется, что у него больное сердце), однако из-за этого появляется лишь неловкость. Понятно, что, возможно, создателями двигала благородная идея. Главный герой становится «лучше» и возвращается к семье, вот только зрителям от этого не легче: от переизбытка «соплей» «Мой гигант» выглядит банальным, предсказуемым и слащаво-сентиментальным. Это такой странный симбиоз комедии и драмы, который не вызывает смеха и при этом не особенно трогает надуманностью и поверхностным исполнением.

Сам Мурешан, собственно, в порядке. Роль Кинг-Конга в человеческом обличии – то есть приблизительно самого себя – дается ему непринужденно. И в тех лимитированных рамках, что ему предлагаются, он выглядит очень достойно. Просто существенно изменить суть происходящего эта ограниченность не дает. В какой-то момент даже начинает казаться, что его присутствие обусловлено лишь ключевым вопросом, который ставит тетушка Перл: насколько большим членом обладает гигант? Начиная с этого эпизода, в картине появляется дополнительный подтекст: зрители улавливают единственную искреннюю эмоцию и начинают переживать за самого настоящего Георге Мурешана, надеясь, что ему заплатили достаточно, чтобы подвергнуть его всем этим унижениям и протащить по занудным, нелепым и тривиальным сценам к печальному концу.

4. Кевин Дюрэнт

Фильм: «Как громом пораженный» (Thunderstruck) (2012)

О чем: О том, как болельщик Кевина Дюрэнта ненароком крадет его баскетбольный талант.

Что делает Дюрэнт: Неубедительно притворяется, что разучился играть в баскетбол, и участвует в утомительных диалогах.

Диагноз: Относительно позитивный момент: в фильме не раз звучит фраза «труд побеждает талант, если талант не трудится» – которая непосредственным образом связана с настоящим КейДи.

Не впечатляет? А чего бы вы хотели от зрелища, по поводу которого даже сам Дюрэнт сказал, что оно «хуже, чем «Казаам». А это официально худший фильм всех времен.

Собственно, КейДи играет не так чтобы совсем плохо – он просто вообще не пытается играть. Больше похоже на то, что Дюрэнт и не подозревал, что о нем делают фильм – его просто таскали по каким-то площадкам, помещали в разнообразные абсурдные ситуации и снимали его реакцию. Он так и говорил, что сложнее всего для него было промахиваться по кольцу – видимо, об этом ему все же рассказали, иначе ничего бы не получилось.

В остальном со всем этим можно было бы примириться: Дюрэнт, конечно, мямлит на протяжении всего представления, но даже эта невыразительность – совсем не то, что идет во вред фильму. В конце концов, статус звезды НБА и ориентация на совсем юных зрителей способны склонить чашу весов в его пользу: Кевину Дюрэнту, наверное, виднее, как именно изображать Кевина Дюрэнта. В итоге даже оказывается, что его потуги на актерскую игру – это едва ли не основное достоинство происходящего.

Обсуждать абсурдность сюжетной линии, искать искринки юмора в диалогах и всерьез затрагивать работу режиссера – бессмысленно. Так, впрочем, бывает довольно часто, просто в данном случае «Как громом пораженный» лишен тех магических секунд, которые позволяют смириться со всеми недостатками и принять картину как имеющую косвенное отношение к баскетболу и его звездам.

3. Шакил О’Нил

Фильм: «Сталь» (1997)

О чем: Шакил О’Нил выходит на улицы в костюме из металла и борется с криминальными элементами.

Что делает О’Нил: Улыбается, дурачится и бегает в резиновых доспехах, выдавая их за железо.

Диагноз: В какой-то степени Кобе можно понять: вместо того чтобы тренироваться, готовиться к сезону и работать над штрафными, О’Нил порождал вот такие вот помоечные номера. На самом деле, харизма Шака – единственное, что могло бы спасти эту бездарную пародию на «Робокопа», а то, что даже этого не произошло – наилучшее свидетельство того, насколько все плохо. (Интересно, что вообще-то режиссер хотел отдать эту роль Уэсли Снайпсу, но есть большие сомнения в том, что даже у того получилось бы вытащить эту пародию на кино).

Об актерском искусстве здесь речи не идет. Шаку вполне достаточно оставаться самим собой – шутить, строить рожи, доносить до зрителя позитивные флюиды беззаботного жизнерадостного увальня… Только дальше десятка шуток про умение пробивать штрафные эта линия не идет – большую часть картины центровой закрыт комичными доспехами, так что все его обаяние сводится к тому, что супергерой похож на неуклюжего толстяка. Хотя вряд ли создателям приходила в голову мысль сделать акцент на том, чтобы избавить страдающее от ожирения население от лишних комплексов.

Вообще же, как и в любом фильме с Шаком, примитивнейший сценарий, бедное исполнение, спецэффекты из 80-х кричат лишь об одном: «Сталь» – все лишь формальный повод для О’Нила побегать в костюме супергероя, повзрывать машины и пострелять из чудо-оружия.

Создатели проекта вдохновились прорывом «Бэтмана» Тима Бертона начала 90-х и с удивлением обнаружили, что народ не готов употреблять все равно что, лишь бы снятое по комиксам, обернутое в латекс и приправленное спецэффектами. О’Нил в итоге выступил как в анекдоте про второе место – его номинировали на «Золотую малину» в качестве худшего актера, но он уступил Кевину Костнеру из «Почтальона».

2. Деннис Родман

Фильм: «Дабл-тим» («Колония») (1997)

О чем: Жан-Клод Ван Дамм в роли спецагента охотится за террористом, похитившим его беременную жену. Дело настолько скверно, что он прибегает к помощи Денниса Родмана – владельца ночного клуба, торговца оружием и угрозы для любой стабильности и здравого смысла.

Что делает Родман: демонстрирует, что пушки, гаджеты, мотоциклы, взрывы и мордобой вполне органично сочетаются с его баскетбольным обликом. Создатели посчитали остроумным, что действующий баскетболист время от времени роняет какие-то многозначительные реплики вроде «Парень, который в последний раз смеялся над моей прической, до сих пор не может вытащить голову из собственной задницы», «Упс, сквозняк», «Защита приносит победу»…

Диагноз: Вообще-то на фоне Ван Дамма Родман уж точно выглядит вполне прилично. Более того, весь «Дабл-тим» держится именно на нем – на его экстравагантном облике (крашенные волосы, футуристическая одежда, гигантский рост по сравнению с напарником), на его ироничных замечаниях («Ты безумнее, чем мой парикмахер») и неоднозначного балансирования между добром и злом («Я вижу в тебе только проблемы… Но вообще я же обожаю проблемы»). В конце концов, на том, как он весь загорается, когда ему нужно произносить какую-нибудь баскетбольную реплику (и подмигивать зрителю).

Однако все остальное настолько несмотрибельно, что небольшое игровое время Родмана не смогло спасти фильм от неминуемой катастрофы. Разве что от забвения. В истории «Дабл-тим» остался исключительно благодаря трем «малинам» Родмана – за «худшую роль второго плана», «худший дуэт» и «худшую новую звезду».

1. Леброн Джеймс

Фильм: «Космический джем 2: новое наследие» (2021)

О чем: О том, как лучший баскетболист мира попадает в компьютерную вселенную, где исключительно с помощью мультяшных персонажей может обыграть команду злодейского искусственного интеллекта.

Что делает Леброн: На протяжении двух часов читает всем нравоучения – сыну, несчастным мультяшкам, искусственному интеллекту и самому себе.

Диагноз: В фильме 2015 года «Девушка без комплексов» Леброн Джеймс доказал, что как минимум способен более-менее убедительно изображать на экране самого себя. Однако для этого ему, видимо, все же нужны подходящий сценарий и квалифицированный режиссер (а возможно, еще и вдохновение).

«Космический джем 2» играет против Джеймса именно на этом базовом уровне. Его вынуждают не просто быть собой, а притворяться кем-то иным, кем-то, кем он точно не является – больным на голову, унылым до ужаса, непробиваемым папашей, который так и не может уяснить элементарную вещь (что детям нужно дать свободу делать то, что им нравится).

Уже с первой сцены – Джеймс читает нравоучения ребенку на баскетбольной площадке – оказывается, что актерское мастерство в кино – это не совсем то же самое, что кривляться перед судьями во время матчей НБА. Деревянный перформанс стартовых минут запоминается и все больше усиливается по мере развития действия. Там от Джеймса требуется 1) казаться мечтательным ребенком, у которого отняли детство; 2) вести неуместный торг с искусственным интеллектом; 3) толкать пафосные речи перед нарисованными сокомандниками; 4) осознать собственную неправоту под конец баскетбольного матча… Возможно, по-настоящему классный актер и сделал бы так, что дырки в сценарии и логике повествования потерялись бы на фоне его личного обаяния, но для Леброна Джеймса это, очевидно, невозможно. (Есть подозрение, что это невозможно и для 98% современных голливудских актеров).

Все это сделало его легкой мишенью для насмешников. «Худшая роль», «Худшее взаимодействие на экране с любой мультяшкой», «Худший ремейк» – Леброн Джеймс установил новую планку для игроков НБА, которую сложно будет превзойти.