Игроки актауского «Каспия» сыграли в футбол с участниками ЧМ по шахматам

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За день до старта World Schools Team Championship - чемпионата мира по шахматам среди школьных команд на стадионе «Жас Қанат» состоялся мастер-класс для участников турнира с футболистами актауского «Каспия». Дети провели разминку с профессионалами и даже сыграли в мини-футбол. В одном из товарищеских матчей принял участие Президент международной шахматной федерации (FIDE) Аркадий Дворкович:

Президент FIDE Аркадий Дворкович

«Здорово, что организаторы устроили этот футбольный праздник, – поделился впечатлениями руководитель FIDE, – все могут сдружиться, поиграть в футбол, уровень хороший, но главное, что все вместе получают удовольствие от общения. Для шахматиста очень важна физическая форма, несколько часов за доской требуют большой энергоотдачи. Критически важно поддерживать себя в хорошей физической форме.

Казахстан стал одной из столиц шахмат в последние месяцы. Я рад, что шахматы становятся значительной частью жизни в Казахстане. Люди, которые здесь живут получают хорошее образование, развивается инфраструктура. Так что страна на правильном пути. Мы отлично работаем с федерацией шахмат Казахстана, предстоящий чемпионат мира среди школ уже не первый, были такие турниры, но они не стали традицией. Мы хотим, чтобы такой чемпионат с участием десятков стран проводился регулярно».

Команде из ЮАР даже удалось одержать победу в непростом противостоянии с футболистами «Каспия», тем более один из южноафриканских шахматистов в этот день праздновал день рождения:

«Я люблю играть и в футбол, и в шахматы, - рассказал о прошедшей игре именинник из ЮАР Себага Нциленг. – Здорово было сыграть против профессиональных игроков, они много не бегают, больше пасуют в те участки поля, с которых удобнее забить гол. Я многому сегодня научился – держать мяч, играть позиционно и получил огромное удовольствие от игры».

Сами футболисты «Каспия» также отлично провели время, уделив время юным шахматистам в разгар футбольного сезона в Казахстане. Один из новобранцев актауского клуба рассказал о прошедшей активности:

Защитник ФК «Каспий» Жига Овсенек

«Результат не так важен, рад, что детям понравилось. Мы немного поддавались, ребята так старались, и они умеют играть в футбол, – отметил словенский защитник «Каспия» Жига Овсенек. – Я бы даже сыграл в шахматы с одним из них, тоже увлекался этим видом спорта, много играл с моим отцом и дедушкой. Шахматы, безусловно, полезны для развития умственных способностей, нужно быть сосредоточенным несколько часов, что пригодится в жизни».

В рамках World Schools Team Championship для участников запланированы такие мероприятия как фестиваль рисования и спортивные состязания на пляже. Днем ранее, второго августа шахматисты посетили тренировку баскетбольного клуба «Каспий», также потренировались и сыграли товарищеские матчи с профессиональными баскетболистами.

Напомним, World Schools Team Championship – глобальный чемпионат мира по шахматам среди школьных команд пройдет с 3 по 8 августа в городе Актау (Казахстан). Организаторами Чемпионата выступают Международная и Казахстанская Федерации Шахмат. Генеральным партнером и главным спонсором является «Freedom Holding Corp». Мероприятие проводится при содействии акимата Мангыстауской области, Министерства просвещения Республики Казахстан и Министерства культуры и спорта Республики Казахстан.

Чемпионат пройдет в двух категориях: до 12 лет и до 18 лет. Ожидается участие более 400 участников из 50 стран. Казахстан представят 10 школ из 6 городов нашей страны.