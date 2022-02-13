Экс-хоккеист «Барыса» Мусоров уехал играть в США: живет в местной семье, занимается благотворительностью, уже сделал три ассиста

«Попасть на драфт НХЛ – моя мечта».

Не так много молодых игроков получают шанс закрепиться в основе «Барыса». Большинство играют в чемпионате Казахстана. Из состава «молодежки», выступавшей в топ-дивизионе в Канаде, сейчас стабильно в КХЛ играют Самат Данияр и Валерий Орехов. Ребята младше: Шайхмедденов, Кайыржан – лимитчики. Причин много: кто-то просто не подходит системе тренера или не готов физически либо психологически.

Один из вариантов продолжения карьеры – попробовать силы за океаном. Так поступил когда-то Кирилл Панюков, форвард сейчас выступает в составе «Ак Барса». Также уехал Андрей Буяльский, после сезона в американской лиге его выбрали на драфте НХЛ в третьем раунде. Оба играли в USHL – главной молодежной лиге США. Не так давно туда отправился еще один казахстанец – Максим Мусоров. Форвард уже провел 3 матча за «Де-Мойн Буканьерс» из Айовы и отличился тремя результативными передачами.

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- Адаптация не сильно трудная была, – рассказывает о своем путешествии Максим, – еще за пару дней до приезда я начал жить по американскому времени, путь был тяжелым, долгий перелет. Устал, поэтому со сном особых проблем не было. Первые пару дней, наверное, хотелось спать, а потом, уже когда начались игры, стало полегче. В расположение команды прибыл в начале февраля, провел две тренировки, а потом три матча подряд.

Каждый день общие тренировки с понедельника по четверг, в выходные – игры. А еще три дня в неделю есть дополнительные занятия, желающие утром приходят и совершенствуют игровые навыки. Можно поесть на арене и через два часа уже начинается основная тренировка с командой. После матча тренер отдельно проводит разбор видео с каждым игроком, разбирает все ошибки и хорошие моменты, что надо делать, что не надо. Здесь есть все, чтобы ты развивался, если что-то не получается, то спрашиваешь, а тренер скажет, какие упражнения делать. Все супер.

- Как дела с английским? Кто-то говорит на русском в команде?

- Честно говоря, я думал будет хуже. В команде понимают, что я не совсем прекрасно разговариваю на английском и стараются говорить на простом языке со мной. Всех понимаю и тоже что-то могу ответить. В команде есть белорус и мы с ним спокойно говорим на русском. Но тренер не всегда разрешает говорить между собой на русском, необходимо, чтобы мы учили английский.

Живет в семье, учит английский, участвует в благотворительности

В США игроки молодежной лиги живут в американской семье, многие перебрались в команды из других штатов и городов. Принимающая семья в Америке получает налоговые привилегии. Игроки в USHL не получают зарплаты, зато обеспечены всем необходимым – едой, амуницией, жильем, транспортом.

- Семья большая. Живем я, партнер по команде, четыре собаки, папа, мама, их сын, дочь и еще совсем маленький ребенок. В семье все супер, у каждого своя комната, дом большой, поэтому даже не каждый день вижу всех. Кормят хорошо, спрашивают, что хочешь, в любой момент узнают, что нужно купить в магазине. Вообще с этим проблем нет, предоставят полностью, все что нужно.

- Ты уже поучаствовал в акции, вы там еду упаковывали, расскажи о ней?

- Да упаковывали еду, небольшую акцию устроили – помогали нуждающимся. Собрали около 200 коробок и, как я понял, эту еду отправят в Африку. Такая благотворительность.

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Что такое USHL и почему туда стремятся молодые хоккеисты

Попасть в команду иностранцам не так просто, существует лимит на легионеров – не касается только канадцев. Кроме того, в команде могут играть только 4 хоккеиста в возрасте 20 лет, а Максиму сейчас как раз 20.

В МЧМ он впервые принял участие еще в 2018, в 17 лет, тогда наша сборная покорила сердца канадских болельщиков. Через год стал лидером «молодежки», набрав 4+2. Именно тогда им и заинтересовались скауты из USHL. В «Барыс» Максима пригласили при Скабелке, в КХЛ он дебютировал почти сразу же, в возрасте 18 лет.

- Почему решил перебраться в Америку, в эту лигу?

- Предложение попробовать свои силы в этой лиге поступило еще после молодежного чемпионата мира в Чехии, но тогда в «Барысе» выпускали, давали понемногу играть. Но еще было условие – решить все вопросы за 5-7 дней и приехать в США. Тогда не стал торопиться и остался в «Барысе». Прошедшим летом также проявили интерес из USHL, но у меня появились проблемы со здоровьем – травма небольшая. Снова не поехал. Но в третий раз все-таки решил попробовать. Такой шанс не всегда представляется, поэтому лучше сейчас попробовать, чем потом жалеть. Еще и возникла пауза в чемпионате, посоветовался с семьей, обсудили. Руководство «Барыса» тоже пошло навстречу, отпустили. Не хотел терять время, у меня уже на руках была виза. Все поддержали, все хорошо.

Примером для меня стал Андрей Буяльский, который не побоялся, рискнул и проявил себя в этой лиге. В итоге у него все получилось и его задрафтовали. Я с ним много общался, советовался и он подсказал мне, что стоит попробовать, здесь много скаутов, которые смотрят.

- Уже провел пару матчей, чем отличается хоккей? Нашел взаимопонимание с партнерами?

- Да, уже сыграл три игры и хоккей отличается тем, что все намного быстрее и больше «скилованных» игроков, все хорошо катаются, у всех прекрасная техника и я когда узнал, что со мной в составе ребята 2003-2004 года рождения, то был в шоке. Думал они как минимум 2001-2002! Они просто… не знаю, что и сказать. У меня прекрасные партнеры. Очень быстрые, умные, поэтому уже нашли взаимопонимание. Со мной играет один американец и один словак в тройке, мы постоянно стараемся разговаривать, но в целом понимаем друг друга.

- Все-таки Лига молодежная, а ты играл со взрослыми соперниками. Можно ли сказать, что здесь в чем-то легче. Или, наоборот, сложнее?

- Играть тут очень сложно, все сильные, даже те ребята, что младше, у всех хорошая подготовка, быстрые, хорошо думают. Техника очень хорошая. Я играл на взрослом уровне и этот опыт мне значительно помогает, в чемпионате Казахстана противостоял взрослым мужикам, а здесь играю с ровесниками.

- Для чего тебе этот опыт, как скажется на будущем?

- У меня еще есть шанс попасть на драфт НХЛ – нужно проявить себя здесь.. Это моя мечта. Здесь много скаутов, которые смотрят за игроками. Дай Бог, все получится и мы попадем в плей-офф. Есть шанс проявить себя и проверить свои силы здесь. Все-таки это лучшая молодежная лига в мире, играешь среди лучших. Здесь много задрафтованных игроков.

Перед каждой игрой присылают в группе в вотсап разбор команды соперника. Можешь посмотреть кто у них лидер, кто как играет. И против кого, как играть, кто и что использует в игре. Очень хороший уровень организации здесь. Приехал, сразу спросили какие нужны клюшки, что из формы нужно. Заказываешь себе любой загиб, тебе все что хочешь предоставят.

Фото: из личного архива Максима Мусорова