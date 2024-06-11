Космокруг аутсайдера «Ф-1» в дождь: 0 обзора, 6 обгонов за первую петлю. А дальше – рывок в топ-5
Правильный выбор шин.
Кевин Магнуссен в 2024-м в основном сражается за сохранение места в аутсайдере «Ф-1» «Хаасе» категорически грубой обороной: уже насобирал 10 штрафных баллов из допустимых 12-ти на выдавливаниях конкурентов ради очков напарника Нико Хюлькенберга. Иначе американской команде трудно попадать в топ-10 – особенно когда заводская «Альпин» уже приступила к улучшениям, как и перестраивающийся «Уильямс».
Потому команде и требуется искать любые шансы и возможности для выбивания заветных пунктов. Вот и на дождевом Гран-при Канады только «Хаас» рискнули стартовать на «дождевых»:
Сработало – Кевин Магнуссен взлетел с 14-го места на 8-е – только за первый круг! И посмотрите на его фантастический онборд – вообще ничего не видно, пилотаж всплепую:
Прорыв продолжился: к концу второго круга №20 заехал в топ-5 – обогнал Алонсо!
К концу третьего вышел на четвертое:
А на 6-м круге гонщики на промежуточных шинах вернули темп. И Магнуссен заехал за промежуточными на 8-м круге – и вернулся 14-м. Просто на пит-стопе его задержали – команда не успела подготовиться.
И на финише, к сожалению, Кевин оказался только 12-м Зато точно запомнился ультрапилотажем без страха!
Что еще почитать о Гран-при Канады?
Что случилось на Гран-при Канады: дождевая комедия, сдавший победу пит-стопами «Макларен», бесконечные обгоны за подиум
Историческая квала в «Ф-1»: равное время в битве за поул, Ферстаппен – проигравший, теперь и третья команда достала «Ред Булл»!
Быстрые мысли о квалификации: почему провалилась Скудерия? Откуда такие чудные результаты?
Почему «Ф-1» едет на Гран-при Канады всегда посреди европейского сезона? Какие у трека главные фишки?
Экскурсия по «Ф-1» в Канаде с комментариями местного пилота: что за город, как там смотрят гонку и развлекают
Главный шок первой трети года «Ф-1» – обновления и взлет «Макларена». Даже команда не ждала такого эффекта!
Рекорд конкуренции за 10 лет «Ф-1»: 4 победителя на 8 гонок! Доминированию «Ред Булл» конец?