Космокруг аутсайдера «Ф-1» в дождь: 0 обзора, 6 обгонов за первую петлю. А дальше – рывок в топ-5

Правильный выбор шин.

Кевин Магнуссен в 2024-м в основном сражается за сохранение места в аутсайдере «Ф-1» «Хаасе» категорически грубой обороной: уже насобирал 10 штрафных баллов из допустимых 12-ти на выдавливаниях конкурентов ради очков напарника Нико Хюлькенберга. Иначе американской команде трудно попадать в топ-10 – особенно когда заводская «Альпин» уже приступила к улучшениям, как и перестраивающийся «Уильямс».

Потому команде и требуется искать любые шансы и возможности для выбивания заветных пунктов. Вот и на дождевом Гран-при Канады только «Хаас» рискнули стартовать на «дождевых»:

Сработало – Кевин Магнуссен взлетел с 14-го места на 8-е – только за первый круг! И посмотрите на его фантастический онборд – вообще ничего не видно, пилотаж всплепую:

Прорыв продолжился: к концу второго круга №20 заехал в топ-5 – обогнал Алонсо!

К концу третьего вышел на четвертое:

А на 6-м круге гонщики на промежуточных шинах вернули темп. И Магнуссен заехал за промежуточными на 8-м круге – и вернулся 14-м. Просто на пит-стопе его задержали – команда не успела подготовиться.

И на финише, к сожалению, Кевин оказался только 12-м Зато точно запомнился ультрапилотажем без страха!

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