«Ауди» вошла в «Ф-1» – и ее команда упала на дно и продала имя криптоказино. Автогигант вообще вкалывает ради успеха?

Осмотр перспектив нового участника Гран-при.

«Формула-1» радуется лучшей бизнес-форме в истории – как один из признаков успеха серия называет бум интереса к гонкам от крупнейших автопроизводителей. Только в последние годы к уже традиционным «Мерседесу», «Феррари» и «Рено» (перебрендировалась в «Альпин») добавился совместный проект «Ред Булл» и «Форда», «Хонда» сперва ушла, а затем вернулась с «Астон Мартин», а также в серию пытался пойти «Порше» и все еще пробует прорубиться «Кадиллак».

Но самым громким и ценным новичком должен стать немецкий гигант «Ауди» – ведь компания планирует не просто поставки двигателей с новым регламентом 2026-го, а пересборку полноценной заводской конструкторской команды. С собственным шасси, аэродинамическим обвесом и полным циклом производства.

Более того, в прошлом году «Ауди» уже выкупила четверть акций одной из организаций пелотона, в этом году должна добавить еще четверть, и в следующем – новые 25% для получения основного контроля и всех операционных решений. Так что уже сейчас одну из команд «Ф-1» можно считать условной «Ауди».

Вот только при взгляде на пелотон вы об этом точно не догадаетесь! Ведь кто больше всего похож на нового партнера технологического автогиганта по прошлому сезону? Может, резко всплывший в середине года после череды «Макларен» или удивлявший на отдельных гонках битвами с «Феррари» «Уильямс»?

И обе команды действительно связались с немцами до 2030-го – продлились с «Мерседесом» на условиях возможностей больше влиять на разработку и интегрирование двигателей, включая выдвижение собственных запросов и поставку чертежей одновременно с заводской командой!

А новым партнером «Ауди» – и будущей заводской командой с четырьмя обручами – оказалась вот эта неоновая красавица:

Бывшая «Альфа Ромео» , по структуре и технологиям – частный «Заубер», по неймингу – либо криптоказино «Стейк», либо видеоплатформа «Кик» (в зависимости от законодательства региона Гран-при). И так на ближайшие два года!

Stake – одно из крупнейших онлайн-казино мира, работает с 2017 года и позволяет выводы средств в криптовалюте. Она зарегистрирована в ставочном рае Кюросао, но его штаб-квартира (как и штаб-квартира Kick) находятся в австралийском Мельбурне. Основателя Эдварда Крэйвена считают самым молодым миллиардером Австралии. The Australian Financial Review оценил компания в $2 млрд и назвал ее крупнейшим криптоказино мира и крупнейшей игорной фирмой, связанной со спортом.

Kick – развлекательная стриминговая платформа, запущенная в октябре 2022-го основателем Stake– что-то вроде альтернативного Twitch. Она знаменита привлечением звезд вроде Drake или канадского стримера xQc на контракт в 100 миллионов долларов. Главное визионерское отличие от Twitch – распределение выручки от подписчиков в соотношении 95 на 5 в пользу креаторов в пику «рыночному» 50 на 50 или 70 на 30. И в качестве синергии с гоночной командой обещают много трансляций и записей из-за кулис – для повышения медийности. С точки зрения команды работа на расширение экранного времени на всех платформах тоже должно помочь будущему приходу «Ауди» – фактически немецкий завод получил в свое распоряжение целый новый канал с безграничными возможностями для продвижения.

Stake вместе с Kick присутствует и в футболе: спонсирует английский «Эвертон» и пытался зайти на футболки «Челси», но после протестов фанатов контракт отменили. Также компания спонсирует UFC, боксерские матчи вроде Геннадия Головкина против Риото Мураты и продвигается амбассадорами вроде Серхио Агуэро. Да и в «Ф-1» к такому привыкли.

Доходы потрясают: только за 2022-й компания отчиталась о выручке в $2,6 млрд и признала, что генерирует 6% всех биткоин-транзакций в мире.

Сколько же австралийцы заплатили «Ауди-Зауберу» за имя будущей заводской команды? По инсайду локальной Sydney Money Herald с источниками в компании еще января 2023-го, контракт на три года спонсорств«Ф-1» обошлись криптоказино в $100 млн – выходит, $33 млн за сезон-2023, а теперь сумма явно здорово вырастет. Предположительно до трети потолка расходов – вместе с призовыми в $70 млн уже дает солидную сумму, достаточную для жизни на нынешнем уровне в «Ф-1» и продолжения операционной деятельности.

Да, ведь бывшая «Альфа Ромео» – не суперуспешная команда: после лучшей за последние 6 лет 6-й позиции в Кубке конструкторов (95 млн призовых) организация вновь съехала на 9-е. В таком виде и досталась «Ауди».

«Ауди» вообще собирается поднимать возможности команды? Как они собираются с ней бороться за победы?

Параллельно и немецкого производителя весь год не отпускают слухи: то руководство компании недовольно прогрессом по вступлению в «Ф-1» и планирует пересмотр программы, то моторный департамент не укладывается в собственные цели, судорожно ищет дополнительных спецов на рынке и не находит, потому что из-за панических слухов никто не хочет у них работать… И это на фоне необходимых инвестиций в мотор на 2026-й в размере около 80-100 миллионов долларов в год! Ради нее немецкая компания даже закрыла проекты в гонках на выносливость, «Формуле Е» и программу суперпродвинутого электровнедорожника для «Дакара» , едва выдвинувшись в топ рейда.

«Ауди» постоянно опровергает слухи об отказе от плана в «Ф-1», но слухи вместе с падением уровня команды и громкой продажей имени на редкость странному для завода клиенту оставляет кучу вопросов: а что вообще немцы делают, чтобы войти в Гран-при не аутсайдером? Они вообще занимаются программой? Команда развивается, или просто подключена к системе внешнего деньго- и жизнеобеспечения?

Все-таки как раз накануне для обитателей подвала пелотона расширили возможность капитальных инвестиций на $20 млн – «Уильямс» облизывался на такой шанс много лет, «Альфа Таури» переносит аэродинамический отдел ближе к базе «Ред Булл» и расширяет сотрудничество с главной командой, «Альпин» уже устанавливает новый симулятор, «Астон Мартин» закончил новую супербазу, «Макларен» построил аэротрубу и тоже настроил симулятор… С кем же «Ауди» вообще планирует конкурировать – неужели только с «Хаасом», отказавшимся от попыток развиваться?

Именно после объявления о переименовании в «Стейк» все эти вопросы обрушились на руководство команды и ее представителя Алессандро Алумни Брави – и он, наконец, внятно и подробно объяснил, как же «Ауди» перестраивает «Заубер» за кадром.

– на базе в Хинвиле перестроены конструкторский и производственный отделы: емкости для разработок теперь расширены.

– установлены мощности и штат в Хинвиле для подготовки к интеграции своего мотора в шасси после 2026-го – а специальный завод по разработке и производству моторов «Ауди» в немецком Нойберге уже функционирует.

– еще в прошлых мае и июне при первой волне покупки акций после 30 января деньги за долю проинвестированы в апгрейд симулятора вычислительной гидродинамики CFD -- «виртуальной аэротрубы» «Ф-1». Введен в полноценную эксплуатацию только в конце 2023-го вместе с со всеми остальными симуляционными мощностями для тестов, стендовых испытаний и подбора настроек – часть заложили еще в конце 2021-го.

– обновлено оборудование для пит-стопов – поступит в работу с 2024-го.

– Джеймс Ки вернулся на роль технического директора из «Макларена» и переформировал инженерные отделы.

– На роль главы программы по приходу в «Ф-1» в «Ауди» назначен Джон Саттон – признанный техгуру «Ф-1», возглавлявший подразделение «Уильямса», придумавшее активный дифференциал в начале 90-х и вообще создавшее самый продвинутый болид в истории «Ф-1». Затем он производил новые суперлегкие коробки для «Феррари» до середины 2002-го, ушел в «Макларен» и изобрел там прорывное двойное сцепление и карбоновую коробку (теперь стандарт в «Ф-1»), а потом дорабатывал KERS и корпел над «прототипами» для команды и дорожного подразделения вплоть до 2020-го (обычно так говорят про секретные разработки или то, что не положено разглашать по контракту).

– проведена подписная компания для трековой команды.

«Мы ускоряем еще ряд вложений, – рассказал Алумни Брави. – Просто не рассказываем публично о том, что делаем. Сперва требовалось определить слабости, а затем согласовать размер инвестиций в каждый отдел со всеми акционерами.

Первые результаты уже есть. Одна из первых инвестиций была в производственные процессы – мы вернули на завод выпекание деталей из карбона, чтобы больше не полагаться на сторонних поставщиков. Добавили ночную смену – и уже удвоили возможности и способности к разработке, производству и поставке аэродинамических деталей и обновлений самого высокого уровня. Время на цепочку от чертежей до трека сократилось на 30%, мы ставим цель добиться 50%. Для этого уже существует инвестиционный план и в конструкторской части, и в производственной – по бухгалтерии, процессах и технологиях».

Когда же все это выстрелит на треке? Пример «Альпин» доказывает: новое оборудование – не всегда панацея, а пример «Астон Мартин» и «Уильямса» продемонстрировали, что и лучшие спецы на старых мощностях могут немного подтащить команду наверх.

Тем не менее, «Стейк-Заубер» обещает новые масштабные изменения уже в 2024-м! Включая совсем фундаментальные – например, собственную подвеску:

«У нас будет полностью новое шасси и монокок, не эволюция С43 – полностью новая машина, – рассказал Алумни Брави. – Абсолютно другая концепция.

Мы сделаем полностью новую собственную подвеску – огромный скачок в развитии для нас. Она позволит нам лучше активировать переднюю ось и передние шины во всех условиях.

Помимо новой машины, у нас уже разработал крайне агрессивный план развития, особенно на первую половину года, но вообще до сентября-октября. Затем мы переключим все ресурсы – включая проинвестированные – на 2025-й».

Новая сила все-таки незримо накатывает на «Ф-1» – хоть и под покровом слухов и не самой блестящей вывеской.

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Фото: Gettyimages.ru /Dan Mullan; Andrew Yates/Global Look Press