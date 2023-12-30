🤖 Квят настраивает болид для беспилотных супергонок – на второй по крутости технике планеты! А что за чемпионат?

10 машин для битвы как у людей.

Болельщики самого успешного российского пилота «Ф-1» Даниила Квята могли радоваться весь 2023-й: к 29 годам пилот из Уфы так убедил мир скоростью, способностью работать в крупнейших организациях вроде «Ред Булл» , «Феррари» и «Рено» и огромным опытом в свои-то годы, что его знания активно используют и за пределами Гран-при во всевозможных интереснейших проектах.

Первым стало приглашение на роль боевого пилота и доводчика гиперкара в заводскую «Ламборгини» под чемпионат мира по гонкам на выносливость и легендарный марафон «24 часа Ле-Мана» .

А зимой 2023-го Даниила заметили в еще одном суперпродвинутом новаторском проекте – его взяли доводчиком болидов в новый чемпионат беспилотников A2RL. И Даниил уже провел тесты в Дубае на второй по скорости технике планеты – машине японской «Супер-Формулы».

Это один из первых трековых появлений Abu-Dhabi Autonomous Racing Series – она планирует создать целую серию из гонок на самой быстрой монотехнике планеты (SF23 для японской серии гонок с открытыми колесами), в которой роль пилотов будет играть ИИ. А чтобы дать ему максимум настроек, данных и точек отсчета, используют быстрого и разностороннего пилота-человека – им и стал Даниил Квят! №26 словно стал испытателем новейших истребителей на переднем крае технологий.

Что за серия? Все серьезно?

Более чем – высказаны амбиции сделать быстрейшую и крутейшую робосерию планеты. 10 болидов «Супер-Формулы» должны выйти на старт друг против друга и погоняться колесо в колесо уже 24 апреля 2024-го на трассе «Яс-Марина» – доме Гран-при Абу-Даби.

Тесты на специальном симуляторе A2RL со всеми собранными данными начались в октябре и продолжились в декабре, первые трековые ИИ-испытания запланированы на январь 2024-го, а за дне недели перед стартом команды получат любое количество времени на асфальте для обкаток программ.

Идея заключается в итоговой замене гонщика на кучу камер для захвата всех возможных ракурсов, точнейших GPS-трекеров, радаров (по 3 на машину) и LiDAR-сенсоров (по 4 штуки на болид) и компьютера NeoSys RGS-8805GC (используется в ИИ-вычислениях по всему рынку от AWS до минобороны США). для создания полной модели ситуации на трассе для компьютерного зрения. Данные вместе с информацией по шинам, давлению и топливу передадут на мостик командам, которые в соответствии с написанными заранее алгоритмами буду отдавать указания к более агрессивному или менее активному преодолению круга, атаке на максимальное время или экономии.

Все 10 слотов коллективов уже заполнены организациями со всего мира – от ОАЭ и Китая до Германии, Венгрии, Италии, Сингапура, Швейцарии и США. Самые заметные – университетские группы Инновационного института ОАЭ, Университета Святого Иштвана из Венгрии, Миланского политехнического, Технического университета Мюнхена и Университета Модены и Эмилии-Романьи.

Призовые тоже будут – $2,25 млн. Их вложит инвестор серии Aspire – технологическое подразделение инновационного фонда по развитию техники и образования Абу-Даби. Вместе с ним поддержку серии оказывает производитель болидов «Даллара» и промоутер японской «Супер-Формулы» – хотя им, скорее всего, просто оплатили котракт на поставку и обслуживание машин. Только финансирование команд упирается в их собственные возможности и поиск спонсоров со стороны, как в «Ф-1» или любой другой подобной серии.

Гонки планируют транслировать онлайн на Twitch, YouTube и в специальном приложении.

Цель всего проекта – ускорение и превращение Абу-Даби в мировую столицу экономики знаний. На базе A2RL хотят создать динамический хаб НИОКР по разработке софта для беспилотников и ИИ, которые потом можно будет использовать прежде всего за пределами гоночного трека – ведь именно такие программы и лучше всего смогут определять поведение реальных объектов на обычных дорогах.

Почему именно «Супер-Формула» и Квят?

Болид SF23 выбрали за идеальный баланс скорости и доступности: он сделан как второй по скорости в мире после «Формулы-1», но двигатели для него доступны в предложении пошире, чем для обычных гоночных моносерий – ведь в Японии на них ставят те же 2-литровые 4-цилиндровые турбоагрегаты мощностью 600 л.с., что и на машины флагаманской серии суперкаров Super GT, и в ограниченные тиражи дорогих версий похожих машин.

A2RL же целит в рекорды скорости для беспилотников: болиды SF23 разгоняются свыше 300 км/ч – уже на 24 км/ч быстрее лучшего разгона для машины без гонщика. Цель же сразу устанавливается максимальная, и поскольку разница в цене между разной техникой может оказаться не такой же огромной, как в потенциальной скорости, решено сразу сделать полномасштабные капитальные инвестиции.

Например, одно шасси похожей серии и сложности поставляется «Далларой» без мотора за сумму около 500 тысяч евро. Каждый мотор стоит еще в районе 50 тысяч – итого только базовые вложения на технику с тестовым образцом можно оценить в 12 млн евро.

Нужда в сильном и разностороннем пилоте вроде Квята тоже продиктована моделью и видением A2RL. Ведь так-то могли взять любого доступного – хоть чемпиона уровня Дженсона Баттона, и даже выиграли бы в медийности.

Серия планирует уже ко второй фазе испытаний на симуляторе выдать каждой команде базовый набор софта, основанного на машинном обучении – чтобы эти программы уже обладали способностью управлять болидом.

Для этого A2RL сперва требуется собрать вообще всю возможную телеметрию для всех возможных условиях по действиям гонщика-человека: весь возможный набор траекторий для разных стилей и ситуаций, разные точки и длительность торможений вместе с разным уровнем сцепления, моменты нажатий на газ и повороты руля вместе с их углом… Причем для хорошего обучения модели требуется максимально широкий набор данных – а значит, и пилот, способный их предоставить.

«Подумайте о повороте на треке, – объяснил исполнительный директор Aspire Томас Маккарти. – Можно запрограммировать идеальную траекторию, но возникнет следующий вопрос: и на какой же скорости я могу в него въехать и что произойдет? Как это связано с общими возможностями машины в данный момент? Какая отдача от шин? Какая связь с температурами резины в этот момент времени? Есть ли связь с возможной оптимизацией передаточных чисел в коробке? Все эти данные как раз собираются, и разработчикам автопилота потребуется отвечать на вопрос, как научить свой ИИ подбирать варианты быстрее остальных».

Потому команды и получат две недели трековых тестов – чтобы обкатать модели в реальных условиях на реальных данных. Ведь A2RL планирует предоставить им базовую уже обученную модель, которая сможет двигаться по треку. Для создания всего датасета и потребовался Квят – ведь цель заключается в попытке превзойти гонщика-человека из топов.

«В гонках дронов происходило подобное, например, – пояснил и глава Исследовательского центра Автономной Робототехники в Технологическом Инновационном Институте ОАЭ Энрико Наталицио – чья команда и занимается проектом. – И уже есть такое международное соревнование, в котором ИИ сражается с лучшим пилотом дронов – и побеждает.

Наши исследователи работают над тем, чтобы проводить те же действия в тех же условиях, что и гонщик, и в конце концов побить его. Потому нам нужна машина, настроенная и протестированная человеком – и это делает Квят».

В чем главные фишки A2RL?

Выбор техники (быстрейших моноболидов планеты), обучение ИИ по данным бывшего пилота «Ф-1», самый большой призовой фонд в истории подобных гонок.

А еще создатели обращают внимание на несколько важных факторов: ни один беспилотник еще не разгонялся до 300 км/ч, и еще никто не пробовал гоняться целым пелотоном. Промоутеры не просто ждут напряженных схваток колесо в колесо – они еще и совсем не отрицают возможность красочных аварий.

«Уже пробуют делать гонки двух беспилотных машин, чтобы они сражались друг с другом и, возможно, пытались обогнать, – пояснил Маккарти. – Но еще никто не пробовал сделать то же самое с большим пелотоном.

В общем мы хотим сделать так, чтобы ИИ на одной машине мог перехитрить на второй. Типа выбора лучшей траектории или использования настроек SF23 для обгона на разгоне. И чтобы противостоящая машина могла это прочитать, защищаться и отвечать.

Тогда у команд появится стратегия, которая окажется весьма похожа на личности пилотов. Можно будет заложить стратегию максимальной агрессии и попыток всегда выбрать самую эффективную и быструю траекторию для оправдания риска потери контроля. Или самую безопасную и консервативную с точки зрения «самый простой способ – не ввязываться».

«Что-то вроде «личности» машин можно запрограммировать, – подтвердил и Наталицио. – Особенно если у машины будет возможность обучиться на примере чрезмерной агрессии или осторожности – тогда в следующий раз она выберет другую стратегию для быстрейшего круга

Думаю, мы создаем новый тип автоспорта или даже новый вид экстремального спорта, в котором автономные системы вступают в синергию с героями и пилотами, подсвечивая другие человеческие навыки».

«Мы хотим создать вид спорта, так что в нем нужно оставить некоторую степень удовольствия, – рассказал Маккарти. – Параллельно с продвижением вперед технологического развития и пользы для человечества.

Наш проект больше рассчитан на то, чтобы выжимать больше скорости, чем на безопасность. Для «Формулы-1», например, безопасность намного важнее, а чистая скорость – вторая цель. Для нас – наоборот, мы хотим выжать из машин все возможное. Ведь если они сломаются или разобьются – это всего лишь машины. В них не сокрыты человеческие жизни, которые нужно непременно оберегать.

Человеческая сторона раскроется с другого конца. Выходит действо, как будто перенесенное из видеоигры, которое происходит в реальности. У нас уже есть мысли на будущее на этот счет – что-то вроде «попробуем организовать доступ онлайн, чтобы любой кодер по интернету мог заявиться, сделать свою программу для машины на треке или даже обладал возможностью вступить в связь с машиной на треке [для смены ее стратегии].

Пока это еще впереди, но это уже будет совсем другое – вы сами сможете стать гладиатором. Совершенно другой уровень вовлеченности!»

И Квят уже помогает в построении такой будущей возможности. Последим?

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Фото: instagram.com/autonomousracingleague ; a2rl.io