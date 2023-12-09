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🎨🤩Самые креативные шлемы года по версии «Ф-1»: прическа-протест, Дедпул, американский шик

Эстебан Окон Эстебан Окон
Райан Рейнольдс Райан Рейнольдс
Шарль Леклер Шарль Леклер
Ландо Норрис Ландо Норрис
Макларен Макларен
Альфа Ромео Альфа Ромео
Мерседес Мерседес
Ред Булл Ред Булл
Феррари Феррари
Астон Мартин Астон Мартин
Чжоу Гуаньюй Чжоу Гуаньюй
Валттери Боттас Валттери Боттас
Серхио Перес Серхио Перес
рейтинги рейтинги
Формула-1 Формула-1
стиль стиль
Альфа Таури Альфа Таури
Александр Албон Александр Албон
Уильямс Уильямс
Юки Цунода Юки Цунода
Альпин Альпин
Льюис Хэмилтон Льюис Хэмилтон
Фернандо Алонсо Фернандо Алонсо
Авто Авто

Топ-10.

До развития соцсетей и запуска сериала Drive To Survive на Netflix широкая публика не так уж здорово узнавала гонщиков «Формулы-1» в лицо – особенно новичков и середняков. Ведь они большую часть времени в трансляции проводят в шлемах – только иногда поднимают визоры и открывают зрителям глаза.

А защита головы и ее дизайн – чуть ли не единственное поле для личного и наглядного самовыражения пилотов, ведь за ливреи машин, комбинезоны и форму отвечают команды. Потому гонщики каждый год ищут близкое внутреннему состоянию сочетание цветов и картинок для всего сезона, но все равно на многие Гран-при привозят нечто особенное – в честь личного отношения к гонке или локации, или просто по ситуации для прощания или дани памяти кому-либо из команды или спорта.

В 2023-м чемпионом по смене дизайнов стал пилот «Альфа Ромео» Валттери Боттас – его девушка Тиффани Кромуэлл нарисовала ему сразу 10 разных ливрей, которые финн и катал от гонки к гонке. Остальные тоже перерисовывали дизайн хотя бы пару раз – для домашних или особенно важных Гран-при.

Но кто же выделился больше всех? «Формула-1» представила собственную подборку топ-10!

Дизайны не распределены по позициям, но первым в треде опубликован шлем-трава с поля для американского футбола – особые художества Шарля Леклера из «Феррари» для Гран-при США.

Следующим идет шлем в ковбойской коже от Чжоу Гуаньюя из «Альфа Ромео» – тоже для Гран-при США.

Затем – пляжный мячик Ландо Норриса из «Макларена» для Гран-при Майами!

Стильный хромово-лазерный дизайн в стиле Daft Punk от пилота «Мерседеса» Льюиса Хэмилтона на Гран-при Японии – да, в визор вставлена светящаяся полоса, а сама защита выглядит как голова робота.

Что это было? Красочная рекламная кампания для особенной коллекции одежды и мерча.

Семикратный чемпион мира с начала сезона запустил свою марку +44, где для каждого этапа кооперируется с известным дизайнером или художником и выпускает ограниченную линейку одежды. Для Японии ее назвали Man vs Machine («Человек против Машины»). И шлем, и мерч рисовал японский художник и дизайнер Хадзимэ Сораяма – прославившийся дизайном собаки-робота AIBO.

Еще один мяч для Гран-при Майами – теперь от Алекса Албона из «Уильмса»: таец отметил страсть к аристократическому виду спорта и работу своей девушки (она профессиональная топовая гольфистка).

А чемпион по количеству дизайнов Валттери Боттас взял и качеством – еще на предсезонных тестах обыграл новый образ освобожденного от корпоративного гнета человека: преображение в мужика с модными усами и стрижкой-маллетом.

Удостоился упоминания и визуальный мексиканский шик на домашнем Гран-при от Серхио Переса из «Ред Булл».

А самый сентиментальный шлем года – точно у Юки Цуноды из «Альфа Таури» на финальном Гран-при Абу-Даби: японский юниор трогательно проводил уходящего на пенсию бывшего шефа команды Франца Тоста.

Под руководством австрийца Юки попал в «Ф-1», и Тост сам возился и натаскивал парня последние три года: перетащил в Италию и лично следил за тренировками.

Еще одна личная история – Фернандо Алонсо из «Астон Мартин» на Гран-при Японии: №14 всю карьеру воспринимает себя как самурая, живет по заветам их «пути воина» и даже набил себе японского «рыцаря» на шее. И в этом году для визита на «Сузуку» его самурая перенесли на шлем и оформили в соответствующей эстетике – вместе с командными постерами и целой документалкой.

И шлем Эстебана Окона из «Альпин» на Гран-при Вегаса – голова Дедупула:

Просто исполнитель роли антигероя во вселенной Marvel Райан Рейнольдс теперь один из соинвесторов команды. Он уже успел пригласить №31 на съемки, а Эстебан как фанат вселенной решил преподнести актеру сюрприз.

«Я почти разревелся, ведь я так фанатею от него и от Marvel в общем, – признавался после Окон. – И видеть, как он реагирует – очень много значит. Просто сумасшествие было вот так об этом говорить».

В итоге Эстебан приехал в той гонке четвертым – его лучший результат второй части сезона. И вообще только подиум в Монако оказался круче – шлем-талисман действительно помог!

А вам какой запомнился больше всех?

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Узнаете пилота «Формулы-1» только по глазам?

Фото: x.com/f1

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