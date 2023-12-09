🎨🤩Самые креативные шлемы года по версии «Ф-1»: прическа-протест, Дедпул, американский шик

Топ-10.

До развития соцсетей и запуска сериала Drive To Survive на Netflix широкая публика не так уж здорово узнавала гонщиков «Формулы-1» в лицо – особенно новичков и середняков. Ведь они большую часть времени в трансляции проводят в шлемах – только иногда поднимают визоры и открывают зрителям глаза.

А защита головы и ее дизайн – чуть ли не единственное поле для личного и наглядного самовыражения пилотов, ведь за ливреи машин, комбинезоны и форму отвечают команды. Потому гонщики каждый год ищут близкое внутреннему состоянию сочетание цветов и картинок для всего сезона, но все равно на многие Гран-при привозят нечто особенное – в честь личного отношения к гонке или локации, или просто по ситуации для прощания или дани памяти кому-либо из команды или спорта.

В 2023-м чемпионом по смене дизайнов стал пилот «Альфа Ромео» Валттери Боттас – его девушка Тиффани Кромуэлл нарисовала ему сразу 10 разных ливрей, которые финн и катал от гонки к гонке. Остальные тоже перерисовывали дизайн хотя бы пару раз – для домашних или особенно важных Гран-при.

Но кто же выделился больше всех? «Формула-1» представила собственную подборку топ-10!

Дизайны не распределены по позициям, но первым в треде опубликован шлем-трава с поля для американского футбола – особые художества Шарля Леклера из «Феррари» для Гран-при США.

Следующим идет шлем в ковбойской коже от Чжоу Гуаньюя из «Альфа Ромео» – тоже для Гран-при США.

Затем – пляжный мячик Ландо Норриса из «Макларена» для Гран-при Майами!

Стильный хромово-лазерный дизайн в стиле Daft Punk от пилота «Мерседеса» Льюиса Хэмилтона на Гран-при Японии – да, в визор вставлена светящаяся полоса, а сама защита выглядит как голова робота.

Что это было? Красочная рекламная кампания для особенной коллекции одежды и мерча.

Семикратный чемпион мира с начала сезона запустил свою марку +44, где для каждого этапа кооперируется с известным дизайнером или художником и выпускает ограниченную линейку одежды. Для Японии ее назвали Man vs Machine («Человек против Машины»). И шлем, и мерч рисовал японский художник и дизайнер Хадзимэ Сораяма – прославившийся дизайном собаки-робота AIBO.

Еще один мяч для Гран-при Майами – теперь от Алекса Албона из «Уильмса»: таец отметил страсть к аристократическому виду спорта и работу своей девушки (она профессиональная топовая гольфистка).

А чемпион по количеству дизайнов Валттери Боттас взял и качеством – еще на предсезонных тестах обыграл новый образ освобожденного от корпоративного гнета человека: преображение в мужика с модными усами и стрижкой-маллетом.

Удостоился упоминания и визуальный мексиканский шик на домашнем Гран-при от Серхио Переса из «Ред Булл».

А самый сентиментальный шлем года – точно у Юки Цуноды из «Альфа Таури» на финальном Гран-при Абу-Даби: японский юниор трогательно проводил уходящего на пенсию бывшего шефа команды Франца Тоста.

Под руководством австрийца Юки попал в «Ф-1», и Тост сам возился и натаскивал парня последние три года: перетащил в Италию и лично следил за тренировками.

Еще одна личная история – Фернандо Алонсо из «Астон Мартин» на Гран-при Японии: №14 всю карьеру воспринимает себя как самурая, живет по заветам их «пути воина» и даже набил себе японского «рыцаря» на шее. И в этом году для визита на «Сузуку» его самурая перенесли на шлем и оформили в соответствующей эстетике – вместе с командными постерами и целой документалкой.

И шлем Эстебана Окона из «Альпин» на Гран-при Вегаса – голова Дедупула:

Просто исполнитель роли антигероя во вселенной Marvel Райан Рейнольдс теперь один из соинвесторов команды. Он уже успел пригласить №31 на съемки, а Эстебан как фанат вселенной решил преподнести актеру сюрприз.

«Я почти разревелся, ведь я так фанатею от него и от Marvel в общем, – признавался после Окон. – И видеть, как он реагирует – очень много значит. Просто сумасшествие было вот так об этом говорить».

В итоге Эстебан приехал в той гонке четвертым – его лучший результат второй части сезона. И вообще только подиум в Монако оказался круче – шлем-талисман действительно помог!

А вам какой запомнился больше всех?

Фото: x.com/f1