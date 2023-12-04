Команды «Ф-1» выложат $29 млн только за право на участие в следующем сезоне! У Ферстаппена новый рекорд

«Формула-1» – крайне дорогой вид спорта: во всем, начиная ценой на шины и гайки для болидов до штрафов (минимальный за превышение скорости на 0,1 км/ч на пит-лейн – уже 100 евро) и бюрократических нюансов.

Ведь сама по себе «Ф-1» не организует и не управляет правилами и судейством – всеми вопросами соблюдения регламента в рамках чемпионата мира занимается Международная автомобильная федерация ФИА. И команды с гонщиками каждый год платят ей за лицензию на выступление в Гран-при – даже с контрактом на гонки без такой бумаги на старт не пустят.

Суммы растут и индексируются каждый год на 6,5% – так они стартовали с $5000 за очки и за 8 лет почти удвоились! Увеличивается и количество Гран-при, добавляются спринты с назначаемыми очками, теперь баллы даются и за быстрейший круг – следовательно, взносы неизбежно растут и будут расти, ведь стоимость лицензии на новый сезон напрямую связана с выступлениями в предыдущем.

Да, удивительный сезон Макса Ферстаппена с третьим титулом, 19-ю победами, 1003 кругами лидирования и 92.7% возможных очков (575 в 2023-м и 1004 подряд) очень дорого стоит!

Просто взгляните на таблицу со стоимостью суперлицензииqна 2024-й год. Действующему чемпиону придется отдать за участие в новом сезоне €1 217 900! Это просто беспрецедентная сумма и новый мировой рекорд (прошлый, кстати, тоже принадлежит Ферстаппену – €963 800).

Стоимость суперлицензии рассчитывается из двух компонентов: размера базового взноса, который в 2024-м составит €10 400 по Договору согласия на участие, и дополнительной платы в €2 100 за каждый заработанный в прошедшем сезоне балл.

Ближайший преследователь Макса – напарник по команде. Серхио Перес заработал в два раза меньше очков, а значит и за свое участие в «Ф-1» заплатит тоже в два раза меньше. Но если посмотреть на дно таблицы, окажется, что это совсем небольшая разница, ведь суперлицензия Логана Сарджента будет стоить в 100 раз меньше, чем чемпионская!

Всего пилоты принесут ФИА €4 924 700 (или $5,3 млн).

Что на этот счет думает сам Макс? Он немного в шоке и рад удачно составленному контракту!

«К счастью, этот взнос за меня платит команд, – радовался чемпион в интервью нилдерландскому Viaplay. – Но здесь должно быть здравое основание. Когда писали эти правила, никто не ожидал, что очков за сезон может быть так много». Это точно – ведь только у топовых пилотов в лучших командах взносы за суперлицензии платит команда. В середняках и аутсайдерах гонщики часто сами справляются с расходами на допуск к заездам, на тренеров и на перелеты – например, нынешняя звезда «Мерседеса» и глава Ассоциации пилотов Гран-при Джордж Расселл рассказывал, как едва уходил в ноль: «В дебютном сезоне «Ф-1» я зарабатывал пятизначную сумму, а потратил шестизначную. Платил тренеру, помощнику, за все перелеты, суперлицензию и еще много чего. То же происходит, наверное, у четверти пилотов». «Первые два, три, даже четыре года зарплата пилота «Ф-1» и близко не такая, какой ее считают люди, – согласился Алекс Албон из «Уильямса». – Мне просто любопытно, как это должно работать, ведь многие жертвы пилотов вообще неизвестны. Пилоты уже должны платить за суперлицензии, а она уже крайне дорогая. Я больше не знаю спорта, где нужно так много платить просто чтобы попасть в него, что само по себе делает вид спорта совершенно несравнимым». И правда: у Пиастри, например, зарплата в районе $1 млн без бонусов – выходит, после налогов ее значительная часть может запросто уйти на одну только суперлицензию! Если «Макларен» не придет на помощь, конечно.

Командам тоже придется заплатить за возможность выставить свои болиды на старт сезона. Здесь математика немного иная: есть базовая сумма взноса за участие размером $657 837, но вот система платы за очки другая. Для чемпионов один зачетный балл оценивается в $7 893, тогда как для остальных – $6 575.

Поэтому вступительный взноса «Ред Булл» размером $7 445 817 оказалась настолько огромен, что на эти деньги можно оплатить участие сразу шести команд (от «Астон Мартин» до «Хааса») и еще останутся деньги, чтобы расплатиться за суперлицензию Ферстаппена. Вот она – плата за величие, побитые рекорды и победу в 21 из 22-х гонок сезона.

За свой успех придется поплатиться и «Астон Мартин». Благодаря рывку в начале сезона, команда заработала на 225 очков больше, чем годом ранее и поднялась на пару позиций в зачете, а вместе с этим поднялся и вступительный взнос с $957 257 до $2 498 837.

Итог, который 10 команд заплатят Федерации $23 873 200.

Треть суммы придется на один «Ред Булл» – свыше 10 млн. Шеф команды Кристиан Хорнер постарался не падать духом: «К счастью, эти суммы не идут под потолок расходов! Макс и команда в этом году — стандарт, который мы смогли достичь, выиграть 21 гонку из 22-х, Макс лидировал на протяжении более 1000 кругов из 1300 или около того, побил так много рекордов. Я думаю, он вышел на новый уровень.

Но, учитывая то, как команда работала на 22-х разных трассах и в особенности на 21-й из них с точки зрения организованности, надежности и производительности, говорит о том, что каждый внес свой вклад в этот успех. Все мужчины и женщины, что работают «за кулисами» на базе в Милтон-Кейнсе, весь оперативный персонал, каждый вложил частичку себя в тот успех, которого мы добились на протяжении сезона, который определенно войдет в историю «Формулы-1» как один из самых доминирующих».

В сумме команды и гонщики заплатят только за право на участие в сезоне-2024 умопомрачительные $29 млн одних только административных взносов за допуски и лицензии!

Куда же ФИА ратит эти деньги (и те, что зарабатывает со штрафов)? Мы уже рассказали в нашем материале 🔽🔽🔽.

Фото: Twitter/Max33Verstappen