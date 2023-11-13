Половина «Ф-1» переоделась для Вегаса: у команд – праздничные или рекламные ливреи!

Вечеринка или билборд.

«Формула-1» приехала на третий Гран-при в США за год – в Вегас. Причем гонка в мировом центре вечеринок и тусовок масштабно рекламируется и хайпится со всех сторон – и командами, и обстановкой, и самой серией, ведь именно владельцы чемпионата ее организуют и претендуют на весь доход. Теперь заезд в центре пустыни Мохаве обречен на пристальное внимание страны и всего мира – каждому хоть немного интересно, удастся ли события, насколько масштабным окажется шоу или выйдет оглушительный провал.

Команды в таких условиях оказались в центре медийного шторма – им не нужно привлекать к себе дополнительное внимание, а можно просто капитазилизировать уже налитый «трафик» любым предпочтительным способом. Но любимый метод самовыражения – особое облачение для Гран-при: либо просто броское и праздничное, либо специальное спонсорское для дополнительных заработков и удовольствия партнеров.

Вот и в Вегасе большинство команд переоделись – давайте же посмотрим, кто решил запомниться красотой и креативностью, а кто превратился в особый передвижной билборд!

«Феррари»: белая ливрея в честь исторического наследия

Первой особое облачение для Гран-при Вегаса представила Скудерия – причем, казалось бы, весьма простым способом: всего лишь сменила черные элементы дизайна на белые:

Однако в цветовой гамме заключена историческая отсылка, ведь именно с белыми элементами ливреи «Феррари» соревновалась в предыдущую волну популярности «Ф-1» в Америке еще в 70-х:

Рынок США всегда играл особую роль в продажах люксовой итальянской марки, и боссы из Маранелло стремились подчеркнуть особую связь с местной аудиторией. Одним из способов стал визуальный – например, в 60-е при спорах с регуляторами «Феррари» официально не выходила на старт – вместо них приезжала N.A.R.T. («Североамериканская гоночная команда»), принадлежавшая бывшему пилоту Скудерии и эксклюзивному импортеру машин с жеребцом в США. И она гонялась в американских цветах:

Символично!

«Ред Булл»: фанатская ливрея

Действующие чемпионы мира еще во время презентации болида в начале сезона объявили особые раскраски для американских Гран-при – причем фанаты нарисуют варианты и затем онлайн-голосованием выберут лучшую.

Вот что победило для Вегаса:

Причем представили раскрас в стиле «полный Вегас»: спустив шоукар с потолка ночного клуба, наполненного вип-посетителями:

Это все – часть рекламной кампании новых американских партнеров команды из Oracle и «Форда». «Ред Булл» захватывает рынок США похлеще любого возможного локального конкурента.

«Уильямс»: просто напоминание о стране-владельце

Пока в «Ф-1» изо всех сил пытается пробиться американский альянс «Андретти-Кадиллак», легендарный «Уильямс» вновь мягко напоминает публике, что в Гран-при и так больше одной команды с владельцами из США. Речь об инвестиционном фонде Dorilton Capital, выкупившей акции английской организации в 2021-м – с тех пор основная часть партнеров (вроде Gulf) и маркетинговой активности сконцентрировались на американском рынке.

И помочь в создании новой идентичности может новая красочная приветственная ливрея для Вегаса – с изображением его легендарного билборда:

Красиво же!

«Альпин»: самая странная спонсорская интеграция

Дизайн англо-французской команды на этап в Вегасе – интересный случай: ведь на самом деле он не очень-то отличается от «стандартного»:

А так команда гоняла на остальных Гран-при:

Но дизайн выбрал спонсор – вышла коллаборация британского бренда одежды Palace и итальянского поставщика экипировки Kappa. Все захотели чуть-чуть внимания в Вегасе.

«Макларен»: ну совсем неявная реклама, совершенно незаметная

Самым большим передвижным билбордом стала машина легендарной британской команды – «Макларен» и так довольно черный и полон спонсорских наклеек, но для Вегаса в раскраску машины добавили огромный логотип еще одного известного черного бренда с не самой здоровой продукцией, но узнаваемым орнаментом:

С другой стороны, оформление болида почти не изменилось – таким «Макларен» ездил большую часть сезона:

А кто понравился вам больше всех?

Фото: x.com; formula1.com