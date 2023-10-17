Русские мемы добрались до «Ф-1»: «Мерседес» презентует болид в стиле тиктокерши из Москвы

Миллион просмотров!

Если вы проводите в соцсетях хотя бы полчаса в день, то вам точно в последние дни присылали мемы с асмр-презентациями машин от русской инстаграмщицы и тиктокерши Аллы Брулетовой, живущей в «Москва-Сити». Ее представления «Бентли», «Мерседесов» и других шедевров мирового автопрома произвели фурор – ответил даже четырехкратный победитель «Тура де Франс», «Вуэльты» и «Джиро д’Италия» Крис Фрум.

Добрался тренд и до «Формулы-1» – ответ на новую презентацию розового «Мерседеса» сняла одноименная команда одноименного производителя. Болид Льюиса Хэмилтона и Джорджа Расселла W14 представлен максимально вирусно:

И за пару дней в твиттере видео сняло больше миллиона просмотров!

Чья версия вам больше по душе?