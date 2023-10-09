Катар ввалил $350 млн на украшение автодрома для «Ф-1». Паддок – как Таймс Сквер, разнополые молитвенные комнаты, недоделки

Ближневосточные этапы все активнее заманивают «Формулу-1» большими деньгами и новыми трассами. Пример – сотрудничество с Катаром: серия подписалась здесь сразу до 2032-го. Но одной главной «спринтерской» гоночной серией проникновение Катара в автоспорт не ограничилось: с 2024-го наряду с «Ф-1» и MotoGP (его проводят здесь с 2008-го) в Лусаиле будет принимать еще и этап Чемпионата мира по гонкам на выносливость (WEC).

Трассу для всех трех гоночных серий построили еще в 2003-м, и с тех пор она не видела ни одной реконструкции. Но амбиции Катара заставили взяться за перестройку трека: реновация стала одним из главных условий долгосрочного контракта с «Ф-1». И, по инсайду постоянного визитера Гран-при и многолетнего журналиста «Ф-1» Джо Сэйуорда, работы завесили на 350 миллионов долларов и уложились в 8 месяцев!

«Эта потрясающая и масштабная реконструкция – результат нескольких месяцев напряженной работы, амбиций и воображения и является вводной частью для для захватывающего автоспортивного уик-энда.

Наше долгосрочное соглашение с «Ф-1» знаменует собой значительный прогресс для Катара, который быстро завоевывает репутацию известного организатора некоторых из самых престижных спортивных мероприятий в мире, которые обязательно оценят болельщики со всех сторон», – рассказал президент Федерации мотоспорта Катара и президент Международного автодрома «Лусаил» Абдулрахман бин Абдуллатиф Аль Маннаи.

Исполнительный директор Федерации мотоспорта Катара Амро Аль-Хамад добавил «Мы собираемся проводить гонку в Катаре следующие 10 лет. Мы бы хотели перенести этот опыт и на устойчивое развитие, мы хотим, чтобы катарские студенты и молодежь стали частью наших задумок. Мы ожидаем, что сможем увидеть инженеров и дизайнеров из Катара, работающими совместно с «Ф-1», так что они [обновления] нацелены не просто на то, чтобы у нас в ближайшие 10 лет проходила гонка».

В процессе реновации увеличили число посадочных мест на трибунах до 40 000, на обновленной трассе расположили 50 гаражей (самое большое количество среди треков «Формулы-1» – специально под WEC), расширили паддок (теперь он самый длинный в чемпионате тоже специально под WEC), медиацентр и медицинский центр (уже пригодился для откачивания терявших сознание после Гран-при пилотов), установили 2,5 км новых ограждений вокруг трассы и заменили ее покрытие.

Для заботы об окружающей среде создали 180 000 квадратных метров зеленых насаждений: 2577 деревьев и почти 27 000 других разновидностей кустарников, суккулентов и растительности.

В 2021 году «Лусаил» выглядел максимально стандартно и ничем не отличалась от сотни других треков по всему миру. Серая облицовочная плитка, огромное табло и прямоугольные здания-коробки, без архитектурных излишков и несколько пальм в горшках.

Теперь же это суперсовременное и стильное пространство, облицовка которого подчеркивает пустынный ландшафт, что окружает трассу.

Зеленые пальмы превратились на несколько арт-объектов из металла.

Которые красиво подсвечивают после захода солнца.

И даже лестницы превратились в произведения искусства.

Над боксами команд вместо висят экраны. Гораздо проще пустить на них новое изображение, чем устанавливать и демонтировать стандартные таблички с именами пилотов.

Грандиозная входная группа сошла бы за вход в казино где-нибудь в Лас-Вегасе.

А десятки мониторов в паддоке создают атмосферу ближневосточного Таймс Сквер (с) фотограф «Ф-1» Ким Ильман): запросто веришь, что реконструкция стоила больше 300 миллионов долларов.

Есть интересная деталь, чтобы вы не забывали, где находитесь: на трассе расположены молитвенные комнаты с разделением на мужские и женские. Кстати, на входе мужчины и женщины тоже проходили через разные рамки металлоискателей.

Новый паддок настолько огромный, что команды оставляют некоторые комнаты пустовать, что очень редко встречается на других трассах. Об этом Алекс Албон рассказал в своей мини-экскурсии по «Лусаилу».

Показал уютную столовую. Правда довольно маленькую, в сравнении с масштабом перестройки. Все механики не умещаются внутри одновременно, поэтому некоторым приходится обедать за столами, которые выставлены снаружи.

Комнаты гонщиков и босса команды светлые, просторные, с окнами в пол – настоящий люкс рядом с теми коморками, в которых обычно ютятся пилоты. Даже пахнет здесь вкусно. В комнате Логана Сарджента нашелся ароматический диффузор, а на полочке в офисе шефа «Уильямса» – свеча.

В офисе у инженеров тоже симпатично.

Но нашлись и проблемы. Внутри строений кругом недоделки: размазана краска, а с потолка свисают провода.

Ничего удивительного: ведь последние работы сдавались за пару дней до гонки, буквально в четверг перед заездами! Спасибо взгляду за кулисы от фотографа «Ф-1» Евгения Сафронова.

Еще одним неожиданным минусом оказался невыносимый холод. Да, пока одни насквозь промокают из-за 40-градусной жары (а гонщики зарабатывают тепловые удары), в медиацентре под кондиционерами северный полюс:

«Конечно, на «Лусаиле» не все было идеально. Отлично подчеркивает проблемы момент, когда я врезался в Стефано Доменикали в тот момент, когда мы оба были заняты попытками стереть конденсат с наших очков после того, как покинули кондиционируемую зону.

Самой большой проблемой для «формульных» медиа стал холод. Это, вероятно, прозвучит странно, но когда я в полдень четверга прибыл на трассу, температура в это время была приблизительно 106 градусов по Фаренгейту (41 по Цельсию), но мне выдали одеяло в качестве приветственного бонуса. Это было лучше, чем бутылка для воды, но не имело никакого смысла.

«Ты скоро все поймешь», – сказал мне ветеран «Ф-1» гуру коммуникаций «Ф-1» Энни Брэдшоу, которую наняли катарцы, чтобы «смазывать шестеренки» медиацентра. Она была права. Кондиционеры в медиацентре не регулировались (кажется, дело было в блоке управления, который «потерялся на почте»), – описал Сэйуорд.

Ким Ильман даже показал тот самый плед из «Икеи», который раздавали всем и уточнил, что температура внутри медиацентра держалась на отметке не выше 18 градусов по Цельсию.

У «Лусаила» есть всего месяц, чтобы исправиться до приезда своих старых гостей. Этап MotoGP пройдет здесь 19 ноября.

Фото: twitter.com/lusailcircuit; twitter.com/F1Tornello; twitter.com/MercedesAMGF1; twitter.com/virtualstatman; joesaward.wordpress.com; youtube.com/Evgeniy Safronov; youtube.com/Williams Racing; youtube.com/Kym Illman; Gettyimages.ru/Clive Rose