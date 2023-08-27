«Формула-1» вернулась с перерыва – и за лето проблемы «Феррари» никуда не исчезли. Шарль Леклер, завоевавший поул в последний уик-энд перед каникулами, закончил квалификацию перед Гран-при Нидерландов поездкой в стену в 9-м повороте.

Монегаск признал, что совершил ошибку, однако, главным виновником всех бед назвал неуправляемый болид: «Я не требовал от машины слишком многого. У меня было время посмотреть онборд, и я не делал ничего необычного, как, к примеру, в Майами. В этот уик-энд болидом управлять тяжело, мы испытываем то сильную недостаточную, то избыточную поворачиваемость, условия были трудными.

Сейчас сложно понять, как болид будет реагировать в поворотах – в девятом и десятом у нас трудности. Есть две вещи, которые нужно улучшить, и пока мы это не сделали. Это не оправдание, я допустил ошибку, однако в этот уик-энд действительно тяжело», – с грустным лицом заявил Шарль в эфире итальянского Sky Sport.

«Феррари» ничего не помогало: «Машиной просто сложно управлять. Я страдал в 1-м, 9-м и 10-м поворотах еще с первой практики. Мы полностью перенастроили болид и, если честно, это не сильно помогло нам в этих трех поворотах», – рассказал Леклер. – Ты въезжаешь в эти повороты, отпускаешь педаль газа и посреди поворота по какой-то причине остаешься совсем без сцепления. Остается только верить в машину и надеется, что она снова поймает зацеп на выходе из поворота, но в этот раз этого не произошло. Я закончил в стене».

Шарлю осталось лишь вместе со всеми наблюдать за невероятными успехами Ферстаппена и мечтать о новом болиде для сезона-2024.

На остаток квалификации маршал любезно уступил лидеру Скудерии пляжное кресло – и родился материал для новых мемов!

Леклера сразу же сравнили с двукратным чемпионом Фернандо Алонсо.

Две легенды.

О чем же Шарль думал? Может, представлял, что никакого уик-энда в Нидерландах не было, и на самом деле он до сих пор наслаждается летним перерывом где-то на морском берегу...

А море там и правда совсем близко к трассе. Правда, средняя для августа температура воды в нем всего 14 градусов.

Если бы сериал Drive To Survive был ситкомом могло бы получиться отличное интро для старта нового сезона.

Только представьте, Шарль, сидящий на стульчике в траве и закадровый голос: «Привет. Да, это я. Вы, наверное, хотите узнать, как я оказался в этой ситуации...». А дальше флешбеки к комедийным пит-стопам «Феррари» на фоне бесконечной серии побед Ферстаппена.

Все выезды за пределы трассы в первом повороте Леклеру тоже припомнили.

Посчитали каждый: «Просто для статистики, Леклер в 6-й раз за день промахнулся в 1-м повороте».

Зарезервировали для него парковку.

И поправили конфигурацию трассы.

А ведь в гонке Шарля ждала еще одна немая сцена – пит-стоп без шин!

Следующий этап – домашний для Скудерии Гран-при Италии. Что же будет там?