Такой стоит $2,3 млн.

Чем сейчас занимается один из самых любимых чемпионов «Формулы-1» последних 15 лет Дженсон Баттон? Гоняется в NASCAR и на «Ле-Мане», работает советником гонщков в «Уильямсе», управляет командой в серии электровнедорожников Extreme E, иногда экспертит и комментирует на Sky Sports F1, а еще финансирует сборку и разработку люксовых суперкаров в Radford Motors.

А еще Дженсон – давний фанат, покупатель и тестер нового возрожденного «Лотуса». И он наконец дождался собственного электрогиперкара Evija на 2011 л.с. – «мощнейшей серийной машины в истории», по заявлению производителя!

Всего «Лотус» планировал выпустить только 130 штук таких, а особенно выделить лишь восемь первых, которые обещали поставить еще в 2023-м (по цене в $2,3 млн). Одним из счастливчиков и оказался чемпион «Ф-1». Компания раскрасила его экземпляр в цвета ливреи «Брауна» BGP001 – за рулем которого Дженсон и взял в 2009-м титул!

«Лотус» развесил чемпионский номер Баттона по всей машине:

Еще, по заявлению производителя, в сиденье вставили алюминиевую полосу с гравировкой всех дат и побед Дженсона в «Ф-1». Фотки пока не представляли – наверное, хотят, чтобы Баттон увидел ее первым.

Насколько же крута Evija в принципе? Достаточно: она полностью электрическая – с четырьмя независимыми моторами на каждом колесе мощностью 503 л.с. каждый. Батарея от инженерного подразделения «Уильямса» обещает дальность хода в 400 км, а разгон до 100 км/ч предполагается «быстрее трех секунд», до 300 км/ч – за 9,1 секунды, а максималка – 349 км/ч. Просто масса машины достаточно приличная – 1700 кг. Для качественного удержания такой штуки на дороге и эффективного замедления в Evija поставили гоночные шины «Пирелли» Trofeo R и карбоново-керамические тормоза – примерно как в «Ф-1».

Сейчас «Лотус» – часть империи китайского концерна Geely: ему принадлежит доля в 51% акций, а остальное – владельцу малайского автопроизводителя Proton. Только базируется компания в Великобритании и британским же чемпионам выдает красивые выставочные экземпляры – классная маркетинговая кампания?

Фото: Lotus Cars; instagram.com/jensonbutton