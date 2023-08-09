Приступил к заводской работе.

Даниил Квят все активнее возвращается в топовый мировой автоспорт: после перехода в сильную итальянскую «Према» для гонок во второй ступени чемпионата мира на выносливость (WEC) – прототипов LMP2. В новой серии Даниил быстро разжился подиумом, связями в команде, оперирующей заводской программой «Ламборгини» – и через нее заполучил место в итальянском проекте по завоеванию «24 часов Ле-Мана» – главного автомарафона мира. Сам Квят уже в 2023-м дебютировал там, и хоть в итоге сошел из-за аварии, получил ценный опыт и накат.

Опыт в гонках на выносливость крайне критичен для проекта вместе со знаниями Даниила о методах работы в топовых командах «Формулы-1» вроде «Ред Булл», «Феррари» и «Альпин» – Квят поработал с разными моторами и на разных симуляторах и заслужил похвалы от Феттеля за подбор настроек. Потому его и подписали в «Ламборгини» еще когда машины физически не существовало, а двигатель только дорабатывался на стенде – чтобы №26 успел помочь в доводке.

Машину реально показали только в июле на «Фестивале скорости» в Гудвуде:

Правда, тогда она находилась в состоянии «стендовый экземпляр» и еще не ездила.

Только в августе гиперкар «Ламборгини», наконец, вывезли на трек для реальных тестов – сперва для обкатки в Валлерунге, а затем – для полноценных двух испытательных дней на треке Имолы. Пилоты на троих преодолели 1500 км (дистанция больше одной стандартной гонки на выносливость из календаря чемпионата мира – только там их катают за 6-8 часов подряд).

Среди доводчиков помимо Квята – многолетний заводской гонщик «Ламборгини» Мирко Бортолотти и Андреа Калдарелли (еще относительно молодой – 33-летний – гонщик аж с десятилетним опытом в ГТ всевозможных видов от Японии до Европы и США).

Но Квята там тоже выделили:

И именно калибровкой и настройкой Квят с напарниками и занимался: по пресс-релизу «Ламборгини» и команды Iron Lynx, управляющей трековыми операциями, на тестах изучалась управляемость и выдачу мощности при разных режимах работы.

Также новый мотор знакомили со стандартной для класса гиперкаров коробкой передач Xtrac: она одинакова для всех производителей, но в категории – широкий набор моторов с всевозможным набором цилиндров и объемов. Потому гайдлайна по взаимодействию трансмиссии с силовой установкой нет, и все команды ищут собственные передаточные числа и настройки дифференциала для достаточной управляемости в поворотах и разгона на прямых – причем нужно учесть предпочтения как можно более широкого числа пилотов (ведь в одном экипаже – 3 гонщика).

Но, конечно, не все 1500 км – боевые: кроме длинных «гоночных» выездов, «Ламборгини» проверила антипробуксовочную систему и все схемы охлаждения, а также аэродинамический обвес. Калибровать пришлось даже ограничитель скорости на пит-лейн – когда начинаешь с нуля, приходится буквально выстраивать все с азов.

И тесты только начались: за остаток августа Квят вместе с напарниками продолжит тесты на треках чемпионата мира по гонкам на выносливость – французском «Ле-Кастелле» и на бельгийском «Спа».

Удачи Даниилу!

Источник: lamborghini.com; instagram.com/iron.lynx