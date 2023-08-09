Мульт «Ф-1» по радио гонщиков – 👺: Хэмилтон чилит за рулем, пока его толкает напарник и команда, Перес – крысиный король!
Смело!
У «Формулы-1» есть летняя традиция: во время перерыва собирать реальные радиопереговоры гонщиков из первой части сезона – и на их основе выпускать мульт с обыгрышами этих фраз «за пределами гонок». И иногда достается и звездам, и командам.
В этот раз особенно прошлись по «Мерседесу», Льюису Хэмилтону и Серхио Пересу из «Ред Булл»!
Сюжет с Хэмилтоном: Льюис за рулем приободряет тех, кто его подталкивает: «Я знаю, мы не там, где хотели бы быть, но… Давайте продолжать давить». (Радио с Гран-при Бахрейна)
А в следующем сюжете выясняется: один из «толкающих» – напарник Льюиса Джордж Расселл!
«Я все еще давлю как поехавший» – «Продолжай давить как поехавший» – отвечает тот же герой «Льюиса». Это вырезка из Гран-при Саудовской Аравии.
Интересный способ обыграть жалобы Хэмилтона на машину, правда?
Но Пересу досталось даже больше – у авторов мульта своеобразное понимание титула «короля улиц»:
«Король улиц! Мы доминировали весь уик-энд! Ах, отличная работа, парни!»
Как вам подколы своих звезд от «Ф-1»?
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