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Мульт «Ф-1» по радио гонщиков – 👺: Хэмилтон чилит за рулем, пока его толкает напарник и команда, Перес – крысиный король!

Джордж Расселл Джордж Расселл
Льюис Хэмилтон Льюис Хэмилтон
ахахаха ахахаха
Мерседес Мерседес
Серхио Перес Серхио Перес
Формула-1 Формула-1
Ред Булл Ред Булл
Авто Авто

Смело!

У «Формулы-1» есть летняя традиция: во время перерыва собирать реальные радиопереговоры гонщиков из первой части сезона – и на их основе выпускать мульт с обыгрышами этих фраз «за пределами гонок». И иногда достается и звездам, и командам.

В этот раз особенно прошлись по «Мерседесу», Льюису Хэмилтону и Серхио Пересу из «Ред Булл»!

Сюжет с Хэмилтоном: Льюис за рулем приободряет тех, кто его подталкивает: «Я знаю, мы не там, где хотели бы быть, но… Давайте продолжать давить». (Радио с Гран-при Бахрейна)

А в следующем сюжете выясняется: один из «толкающих» – напарник Льюиса Джордж Расселл!

«Я все еще давлю как поехавший» – «Продолжай давить как поехавший» – отвечает тот же герой «Льюиса». Это вырезка из Гран-при Саудовской Аравии.

Интересный способ обыграть жалобы Хэмилтона на машину, правда?

Но Пересу досталось даже больше – у авторов мульта своеобразное понимание титула «короля улиц»:

«Король улиц! Мы доминировали весь уик-энд! Ах, отличная работа, парни!»

Как вам подколы своих звезд от «Ф-1»?

Вся суть стратегии «Феррари» – в гениальной карикатуре от «Ф-1»: Сайнс на ринге против гиганта вдвое выше и подпись «Бокс, Карлос»

Переса прославляют как «короля городских гонок «Ф-1» – и это миф. С каждой победой ему везло

Главная интрига трансферного лета «Ф-1»: останется ли все-таки Хэмилтон? «Мерседесу» стоит искать замену?

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