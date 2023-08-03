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Гоночный мир США – совсем другая планета: овалы, десятки сток-каров с моторами на 700 л.с, десятки гонщиков на каждое и целые свои вертикали NASCAR, не подчиняющиеся Международной автомобильной федерации…

Там выдают свои лицензии – и могут даже принять россиянина вроде Даниила Квята безо всяких дополнительных условий.

А могут выгнать за лайк под мемом об убийстве Джорджа Флойда. Серьезно – ровно это и случилось с 25-летним Ноа Грэгсоном: он отметился под этой картинкой…

(Это отсылка на диснеевскую «Русалочку» и песню краба Себастьяна оттуда: в припеве постоянно звучит фраза Under The Sea («под морем»), а тут переделали в созвучное «под коленом»).

На следующий день команда выпустила заявление о «несоответствии нашим ценностям, отстранении и немедленной замене».

Следом прилетело подтверждение от самого NASCAR:

«Ноа Грэгсон действиями в соцсетях нарушил Правила поведения члена из регламента 2023-го. NASCAR подвергает его отстранению на неопределенный срок».

Что же ответил сам герой?

«Я разочарован в себе, в недостатке внимания и действиях в соцсетях. Я понимаю суровость ситуации. Люблю и уважаю каждого. Я пытаюсь относиться одинаково ко всем вне зависимости от того, кто кем является. Я облажался – четко и ясно».

Кто вообще такой этот Ноа? 25-летний дебютант высшего дивизиона – это его первый полный сезон, а с 2021-го он появляется в Cup Series время от времени. За три года он накопил один финиш на пятом месте, 11-е и 12-е места – далеко не выдающиеся достижения.

Во втором дивизионе – Xfinity Series – он выиграл 13 гонок, занял второе место в общем зачете в 2022-м и третье – в 2023-м. В еще одном «миноре» – Craftsman Truck Series (гонки на пикапах) – у него 2 победы, 9 поулов и второе место общего зачета 2018-го.

Но фанатам NASCAR он известен даже не за гоночные таланты, а за скандальный характер и гонки на деньги семьи с криминальным бэкграундом.

Грэгсоны – семья предпринимателей из Лас-Вегаса. Прадед Ноа Оран мэрствовал в Вегасе целых 16 лет, а отца гонщика Скотта до мая 2019 года как влиятельного брокера недвижимости с состоянием в 270 миллионов долларов. Но в тот месяц Скотт отправился в тюрьму на двадцать лет (с условием сокращения срока до 8 лет за примерное поведение): ранее в подпитии стал виновником аварии, в которой погибла молодая мать троих детей и серьезно пострадали еще трое взрослых. Также бизнесмен выплатил семьям жертв 21 миллион долларов компенсаций.

До страшной ошибки Скотт успел многое вложить в карьеру сына. Ноа тренировался на том же треке, где когда-то свои первых успехов добивались чемпионы NASCAR Кайл и Курт Буш. Грэгсон-младший оказался под прицелом NASCAR Next — программы по опеке и продвижению молодых и перспективных спортсменов. Через нее прошли Кайл Буш и другой скандальный чемпион Кайл Ларсон. Буш же взял Ноа в свою команду для миноров – Kyle Busch Motorsports. После череды побед он перешел в команду другой легенды – Дэйла Эрнхардта-младшего.

И тут Ноа, кажется, немного словил звездную болезнь. После победы в Snowball Derby (важной гонке американских миноров) лез целовать вручающую трофей девушку – так вообще не принято и момент тут же окрестили попыткой домогательства:

А затем подрался с Харрисоном Бертоном после того, как оба заталкивали друг друга в стены так, что лишились шансов на победу в одной из гонок:

Следующий «разговор» – с Дэниэлом Хэмриком в следующем сезоне:

Также Грэгсон показал «характер» после одной из гонок в Майами, где потерял победу из-за кругового: пилот Дэвид Старр слишком отстал из-за прокола, Ноа не сумел его объехать, врезался в стену, а после финиша заявил: «Какие-то лохи каждую неделю мешаются», — не без огорчения заявил Грэгсон. Попутно он лайкал оскорбления в адрес Старра в своем инстаграме. С его позицией резко не согласилась команда Дэвида, которая назвала Ноа «привилегированным юнцом, сидящим в папочкином кошельке» и «чересчур самоуверенным треплом».

Будут ли жалеть в NASCAR по такому гонщику? Вероятно, в команде могут даже быть рады возможности быстро избавиться от скандалиста по формальным признакам без нарушения спонсорских контрактов и необходимости возвращать деньги.

Фото: Gettyimages.ru/Chris Graythen, Sean Gardner, Meg Oliphant