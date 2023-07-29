4 точки кипения.

Гран-при Бельгии закончился – 3 дня квалификаций, спринтов, дождевых заездов, хаоса и спорных моментов. Самые-самые спорные мы выделили для вас – один из них вообще все пропустили!

Квалификация к спринту: новое недоразумение между Расселлом и Хэмилтоном:

Между напарниками по «Мерседесу» уже возникали недопонимания в квалификациях – например, в Испании они вообще столкнулись на ровном месте на прямой.

И вот в субботу в Бельгии юный Джордж помешал семикратному чемпиону мира уйти на идеальную финальную попытку:

Джордж Расселл здорово сокрушался: «Тотальная неразбериха. Удивительно, что я вообще попал в третий сегмент спринт-квалификации – столько ошибок было допущено с моей стороны, а в конце еще и возникло недопонимание.

Мы сильно беспокоились из-за того, что время сессии заканчивалось – и я думаю, что в итоге у нас в запасе оставалось больше времени, чем мы ожидали. Я оказался слишком близко к машине впереди меня, а Льюис оказался слишком близко уже ко мне. Мы плохо провели сессию».

Льюис Хэмилтон решил, что несогласованность лишила его «поула»: «Я бы мог оказаться первым или вторым. Но у нас были проблемы с коммуникацией, было сложно понять, что происходит – мы подъехали к последнему повороту (на прогревочном круге) и там мимо нас проехали где-то семь других машин.

Мы думали, что у нас остается совсем мало времени (чтобы уйти на быстрый круг) и поэтому торопились и атаковали, но оказалось, что времени в запасе оставалось предостаточно».

Как вы считаете, кто же здесь виноват? Несогласованность, или все-таки странные действия Расселла?

Спринт: спорный штраф Хэмилтону за аварию с Пересом

Во время дождевого спринта Льюис Хэмилтон рвался за высокой позицией, упущенной в квалификации – и на его пути возник «Ред Булл» Серхио Переса. У семикратного чемпиона оставалось 5 кругов до финиша и не так много шансов добраться до спринтерского подиума – и он пошел в агрессивную атаку по влажной трассе достал до половины корпуса, а затем словил недостаточную поворачиваемость и не отвернул от Переса в момент смены направления.

В болиде «Ред Булл» образовалась дыра, Перес сошел:

А Льюиса Хэмилтона назначили виновным и наградили пятью секундами штрафа. Хотя в вердикте признали: Перес хоть и сохранил право диктовки траектории, но двигался наперерез:

«Хэмилтон пытался обогнать по внутреннему радиусу, – гласит вердикт. – Перес оставил не так много пространства на внутренней траектории, Хэмилтон заехал на поребрик и затем из-за недостаточной поворачиваемости въехал в машину Переса на влажной трассе. Стюарды считают, что Хэмилтон несет преимущественную вину за столкновение».

С бортовых камер действительно выглядит не совсем однозначно:

Но в момент контракта Серхио оставался впереди, и именно Льюис его атаковал:

«Перес ехал довольно медленно, он взял слишком широко и медленно ехал в 14-м повороте, – пояснил момент Льюис. – Мне удался отличный выход из поворота, я поравнялся с ним больше чем на полкорпуса, наши болиды ехали бок о бок, и в итоге мы столкнулись.

В общем и целом, это был гоночный инцидент – естественно, в нем не было ничего преднамеренного, – но стюарды увидели все иначе».

А как вы считаете, не слишком ли жестко оштрафовали Хэмилтона?

Спринт: Алонсо едва не вынес Хюлькенберга с мокрой трассы в дождь

Момент, не попавший в трансляцию и нарезку повторов, но замеченный стюардами: Фернандо Алонсо после пит-стопа сильно вильнул влево и едва не вынес атаковавшего Нико Хюлькенберга:

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Нико в итоге прорвался, Алонсо затем уплыл в гравий в преследовании, но судьи все равно вызвали его на слушания. Там №14 пояснил, что из-за брызг ничего не видел и специально смещался влево, чтобы улучшить обзор – а Хюлькенберг оказался в слепой зоне. В итоге отделался только официальным предупреждением – как считаете, не простили ли двухкратного чемпиона?

Гонка: Карлос Сайнс выдавил в стену Оскара Пиастри и остался без штрафа

На старте Гран-при пилот «Феррари» решил агрессивно атаковать лидеров и резко перестроился с внешней траектории на внутреннюю – однако заблокировал колесо и не смог нормально контролировать машину. Более того, на его линии уже оказался пилот «Макларена» Оскар Пиастри – он уехал в стену:

Оранжевый болид сломался и остановился, а сама «Феррари» прострадала с дырой в понтоне еще 20 кругов до схода.

А после финиша Карлос переложил ответственность на Пиастри:

«Я атаковал Льюиса [Хэмилтона] и, думаю, фактически завершил обгон в первом повороте. Я чисто попал на апекс и все такое.

Но, к сожалению, Оскар пытался совершить оптимистичную атаку, на мой взгляд. Жаль, ведь если посмотреть прошлые гонки в Спа, то видно, что в первом повороте происходят именно такие инциденты. Все пытаются проехать по внутренней траектории, из-за чего случаются аварии. В этот раз настала моя очередь стать пострадавшим.

Я не заезжал слишком глубоко [на торможении]. Я идеально попал на апекс и обогнал Льюиса. Если посмотреть мой онборд, да, я заблокировал колеса, однако не заехал глубоко

В какой-то момент пилот должен отступить. Он поравнялся с моими задними колесами и, считаю, он должен был отступить, а не я – пустить его в первом повороте, особенно с учетом того, что я фактически завершил маневр на Льюиса», – заявил Сайнс.

Оскар же менее категоричен:

«Я здорово сорвался с места и поравнялся с задним колесом Карлоса. Он довольно сильно сместился вправо, заблокировал шины, и мне пришлось избегать столкновения. Было трудно полностью отступить – мне нужно было либо оставаться там, где я был, либо попытаться больше поравняться. В первом повороте всегда плотно, и жаль, что гонка так закончилась.

Смещение вправо слегка меня удивило. Может, я мог затормозить чуть позже и больше поравняться. Но легко говорить задним умом. Как только я оказался в таком положении, стало трудно сместиться вперед или назад – я в каком-то смысле застрял. Я приложил все усилия, но мало что мог поделать. На мой взгляд, это типичный инцидент первого круга, первого поворота».

Вердикт судей – «расследование не требуется». Даже не гоночный инцидент! Согласны? Или все же Карлос заслужил наказание?