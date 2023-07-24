Мастера из «Ред Булл».

До нового регламента под выравнивание машин пит-стопы быстрее двух секунд происходили в «Формуле-1» редко: пару раз за сезон. Гонка за срезкой времени на смену шин довела рекорд до умопомрачительных и почти невозможных 1,82 секунды (бригада «Ред Булл» на болиде Макса Ферстаппена во время Гран-при Бразилии 2019-го).

Затем с «Формулой-1» случился длительный простой из-за пандемии, ограничение бюджетов, технические директивы ФИА ради безопасности и увеличение покрышек. Каждое переднее колесо прибавило 2,5 кг, а каждое заднее – 3 кг за счет увеличения диска и объема «нерезиновых» внутренностей. Механикам пришлось тренироваться намного больше и фактически заново.

В начале предыдущего сезона шеф «Ред Булл» Кристиан Хорнер прогнозировал конец эры экспресс-обслуживания:

«Пит-стопы станут медленнее. Это логично, ведь колеса стали больше и тяжелее. Сомневаюсь, что мы сможем проводить пит-стопы меньше, чем за 2 секунды. Хотя надеюсь, что результаты упадут не сильно и время пит-стопа составит 2 с небольшим секунды. Это будет хорошим результатом».

В итоге теперь по-настоящему быстрые пит-стопы происходят раз в год: в 2022-м публике пришлось ждать 20 Гран-при в Мексике, чтобы увидеть, как «Макларен» выбивает 1,98 секунды.

Больше никто за заветную отметку не заступил.

Следующее «пробитие» произошло уже на Гран-при Венгрии силами «Ред Булл» – выходит, еще через 13 этапов. Болид Серхио Переса обслужили… За все те же 1,98 секунды!

И вновь близок только «Макларен»:

Колеса на болиде Оскара Пиастри поменяли всего за 2,01 секунды – в 0,03 секунды от лучшего результата! Кажется, в остатке сезона нас ждет грандиозная битва двух лучших бригад

Фото: Gettyimages.ru/Mark Thompson / Staff; formula1.com