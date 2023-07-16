Чемпионский разворот.

В пандемию во 2020-м «Формула-1» во время паузы в реальном чемпионате проводила виртуальный турнир в официальном симуляторе F1 2020 с большинством реальных гонщиков.

Некоторые, правда, вежливо отказались (их заменили юниоры, ребята из онлайн-чемпионата «Ф-1», селебы вроде футболистов «Реала» Тибо Куртуа и «Арсенала» Пьер-Эмерик Обамеянг), и только главный симрейсер пелотона Макс Ферстаппен высказался очень громко:

«Я никогда не буду играть в эту игру! Машины отличаются друг от друга и не равноценны».

Параллельно Макс катал в более серьезных симах iRacing и rFactor собственные турниры Real Racers Never Quit в составе виртуальной команды Team Redline – нынешний двукратный чемпион «Ф-1» выступает за нее уже почти пять лет. Раньше за нее ездил и Ландо Норрис, и время от времени в ней соревнуются очень много реальных профи.

За три года авторы игры постоянно ее улучшали, но для привлечения Ферстаппена сделали главное – купили у него место на шлеме!

Да, Макс всегда обожал FIFA и даже одно время входил в топ-20 мирового онлайн-рейтинга, но… Казалось, 19 июля время играть в F1 23 с командой на стриме все-таки пришло – сессию даже анонсировали официальным постером:

А за 30 минут до включения в соцсетях Team Redline появилось сообщение о «внезапной смене планов» на iRacing:

И правда: оказалось, Макс с ребятами гоняет на машинах GT3, а не на болидах «Ф-1»!

Держит слово!

Фото: Gettyimages.ru/Peter Fox, Mark Thompson