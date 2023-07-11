Три машины – всмятку.

Самые опасные аварии в автоспорте – с носовыми ударами в бок стоящего болида с открытыми колесами. Две последние смертельные аварии случились именно так: и Антуан Юбер из «Ф-2» погиб после удара в монокок сбоку, и недавняя смерть Дилано ван’Т Хоффа в «Открытой Евроформуле» произошла по той же причине.

Потому каждая такая авария – неприятное событие в мире гонок. Они редкие, но с нынешними материалами даже самые прогрессивные конструкции самых прогрессивных болидов не всегда спасают.

Сэму Берду из «Ягуара» повезло. В Электропри Рима он ударил в стену, развернулся, замер на трассе – и словил удары машин Себастьяна Буэми (в хвост) и Эдоардо Мортатры (прямо в бок):

К счастью, скорости в «Формуле Е» на извилистых городских трассах совсем не такие, как на стационарных автодромах, и монокок справился. С Сэмом все в порядке!

Хотя неизвестно, что бы с ним стало, если бы в него приехало больше машин – Стоффель Вандорн и Паскаль Верляйн предпочли отрулить в стены, лишь бы увернуться:

Все в порядке, но прежде всего как же повезло Берду!