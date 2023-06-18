Жалко механиков и птичку.

Гран-при Канады полон происшествий с животными: каждый год под колеса болидов «Ф-1» попадают то местные сурки, то крайне наглые чайки – ведь автодром имени Жиля Вильнева находится на искусственном острове Нотр-Дам посреди реки Святого Лаврентия. Скорее гонщики там в гостях – для зверей это естественный ареал обитания.

В этом году без жертв опять не обошлось: Максу Ферстаппену в машину на 11-м круге прилетела птица:

Лидер гонки сразу же отметил ситуацию по радио, а после финиша чуть ли не первом же делом проверил, что в итоге с его «Ред Булл» – пернатое, видимо, слегка меняло баланс болида так, что Макс постоянно это чувствовал и не забыл о происшествии даже через 58 кругов!

«Она застряла в машине и была там, когда я заезжал [в закрытый парк], выглядело не очень. Жаль механика, которому пришлось ее вынимать», – сказал после медиа двукратный чемпион мира.

И правда, кадр из гаража после финиша выглядит очень печально:

«Это самый важный момент, что у него был – он сбил птицу, которая провела половину гонку за передним правым воздуховодом тормозов».

В прошлом мы десятки раз видели, как обертка от бутерброда вокруг антикрыла или в воздуховоде убивала темп машины на 2-3 секунды с круга, а столкновение с животными прямо разносило детали вдребезги. Почему же теперь Ферстаппен продолжил гнать, словно ничего не произошло?

Просто Максу и «Ред Булл» повезло с треком: автодром Монреаля в основном состоит из разгонов, прямых, замедлений и медленных поворотов. В скоростных частях важнее общая эффективность шасси в смысле ее обтекания воздухом, на замедлениях важнее всего работа тормозов, а в медленных поворотах – подвеска, механическое сцепление шин и уже потом прижимная сила. К тому же, основную ее часть новое поколение болидов «Ф-1» генерирует под днищем, а не на антикрыльях – следовательно, изменение такого баланса не приговаривает гонщика к дополнительному пит-стопу для очистки или сходу.

Если бы перья (или сама птица) застряли в тормозных воздуховодах – гонка Ферстаппена окончилась в тот же момент. Если бы разбила переднее антикрыло – пришлось бы делать внеплановый пит-стоп. На многих треках другого типа (вроде «Сильверстоуна» или «Спа») тоже пришлось бы останавливаться на долгую работу над машиной.

Отсутствие быстрых и среднескоростных поворотов позволило и дальше ехать с одним забитым аэродинамическим туннелем. И даже победить!

Фото: twitter.com/Charreljalving; globallookpress.com/IMAGO/Eibner/Memmler