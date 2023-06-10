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Гонщики выглядывают из подмышек у баскетболистов: разница в росте – 60 см! Почему они такие маленькие?

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В «Ф-1» и MotoGP низкий рост – преимущество.

Главное фото уик-энда в Испании – пилот «Альфа Таури» Юки Цунода в компании игрока баскетбольного клуба «Вашингтон» Кристапса Порзингиса. Целых 62 см разницы – у гонщика «Ф-1» рост всего 159 см, а рост Порзингиса – 221 см.

Второй раз Юки позировас напарником Ником де Врисом –  у него 167 см. Вот как они смотрятся рядом с бывшим профессиональным баскетболистом Каспарсом Вецвагарсом (193 см) и игроком клуба «Даллас» Дависом Бертансом (208 см).

 
Дуэт пилотов «Альфа Таури» в этом году,Ю кстати, самый низкорослый в истории «Формулы-1» – их средний рост 164 см.
 
А помните великие кадры подиума Гран-при США 2021-го? Гигант Шакил О’Нил рядом с Хэмилтоном, Ферстаппеном и Пересом.
 

Гонщики даже  на тумбах кажутся крохами рядом со звездой американского баскетбола.

Высокий рост для баскетболистов – профессиональная необходимость, но в современной «Ф-1» рекордсмены – Алекс Албон и Эстебана Окона со 186 см. И они немного на грани допустимого в гонках.

Пилотам необходимо помещаться в тесный кокпит болида. Здесь не получится просто отодвинуть сиденье назад, как в обычном авто: размеры машины строго ограничены правилами:

Driving position in an F1 car
 
Любые экстремальные требования к росту вынудят команды проектировать и производить кокпиты и шасси с «нестандартными» характеристиками – у них будет особый баланс, и, возможно, трудности с прохождением крэш-тестов, если из-за роста площади поверхности придется немного экономить на толщине (ради попадания в лимиты массы). Причем уровень шлема обязательно должен находиться ниже уровня «гало» – иначе машину не допустят к гонкам.
 
Это Джек Дуэн из «Ф-2» ростом 183 см, и у него запас в машине Окона – буквально пара сантиметров, ведь между шлемом и измерительной балкой должно оставаться около 5 см!
 
 
Кроме того, в сжатом пространстве необходимо крутить рулем – людям с широкими плечами может прийтись тяжеловато. Хорошо, если при этом  локти и колени не будут упираться во внутренности кокпита и ограничивать движения!

Высокий рост может даже помешать переходу в «Ф-1», поэтому часто молодым гонщикам приходится уходить в кузовные гонки с машинами побольше «формульных». Поэтому все внимание сейчас приковано к воспитаннику юниорской программы «Макларена» Уго Угочукву. Парнишке всего 16 лет, а он уже на голову выше своего босса и любого сверстника.

(Его рост – предположительно около 190 см)

Рост важен еще и потому, что с дополнительными сантиметрами приходят и дополнительные килограммы костей, а вес играет большое значение. Хоть «Ф-1» и попыталась убрать различия планкой минимального веса в экипировке на уровне 85 кг, все не так просто.

Двух самых высоких пилотов и двух самых низких отличает разница в 10 кг. Вряд ли Эстебан и Алекс смогли бы весить немногим около 50-60 кг и быть в форме для управления болидом. А вот для Юки и Ника это не проблема. Недостающий до нормативов вес компенсируют балластом, что позволяет инженерам команды немного «играть» с балансом болида. Меньше вес пилота – больше простора для экспериментов, хоть и в зонах, заданных правилами «Формулы-1». Вместе с фактором большей свободы при производстве кокпита выходит неплохое преимущество.

В мотогонках рост и вес гонщиков имеют еще большее значение. Ребята вроде Дани Педросы ростом 157 см и весом 51 кг получают значительное преимущество – байкам нужно меньше топлива, а каждые 10 кг экономии на массе стоят до 0,05 секунды на круге из-за более эффективного разгона на прямых.

Рядом с Дани бывший игрок НБА Пау Газоль ростом 216 см!

А еще миниатюрные гонщики более «аэродинамичны»: они лучше «складываются» на байке так, что создают меньшее сопротивление воздушным потокам. В итоге скорость на прямых выше.

И при этом в MotoGP нет подобного «Ф-1» правила минимального веса – поэтому более высоким и тяжелым гонщикам приходится строго следить за телом и тренировками.

Вот так, например, выглядит Алеш Эспаргаро со своими 180 см роста.

Сравните с телосложением Марка Маркеса, который на 11 см ниже.

Самый высокий и тяжелый гонщик на решетке MotoGP Лука Марини настаивает на введении нового правила: «В минимальном весе есть много смысла. Это то, что давно должно было появиться в MotoGP, мне не понятно, почему этого до сих пор не произошло.

Лука – справа. Его рост -184 см

Это справедливее, почему более тяжелые гонщики должны расплачиваться за то, что просто дано им природой? По-моему, в этом нет никакого смысла и было бы лучше установить для всех минимальный вес. Это важно и для других гонщиков, потому что они смогут больше тренироваться и набирать больше мышц».

У Марини есть и мнение насчет того, почему чемпионат не торопится с введением ограничения: «Производителям это не нужно. Они хотят оставить все как есть, потому что не хотят думать, где расположить дополнительный вес, если у них маленький райдер, потому что это может повлиять на поведение байка».

С другой стороны, в мотоцикле MotoGP и так все упаковано плотнейшим образом – куда там добавлять возможные 10-15 кг балласта? Он и так сам весит около 150 кг без топлива – в данный момент инженерная задача выглядит труднорешаемой.

Потому невысокие и легкие гонщики ценятся выше. Но и требования к атлетизму выше: ведь им приходится тренироваться как сумасшедшим, чтобы укрощать технику высшего класса с меньшей массой.

Зато кадры с баскетболистами потом классные!

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Фото: twitter.com/AlphaTauriF1; instagram.com/marcmarquez93; instagram.com/vr46ridersacademyofficial; FORMULA 1; twitter.com/Circuitcat_es

1 комментарий

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Kanan Jarrus
макс 180? блин, перестать жить стереотипами, что гонщики ф-1 карланы типа хасбика
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