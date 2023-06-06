Напарница пыталась их остановить.

Гран-при Испании выдался сложным для всей гоночной Италии: пришлось смотреть за конфузом «обновленной с ускорением сроков «Феррари», а в перерывах между сессиями слушать шуточки про девушек. В прямом эфире Sky Sport Italia!

Маттео Бобби: Хотел сказать Давиде, что за ним ничего такой «Пакет обновлений». Если он повернется… Так, может…

Давиде Вальсекки: Уже знаю о них, но мне сказали, что я не смогу их протестировать.

Бобби: А, окей.

Давиде: Я пробовал…

Федерика Масолин (девушка рядом с Давиде): Я прошу политического убежища.

Карло Ванцини (комментатор за кадром): Осторожнее, ребята.

Давиде: Не можем протестировать, но можем смотреть, это честно.

Масолин: А мы можем посмотреть какие-то интервью вместо этих двух? Давайте послушаем Карлоса Сайнса. Ну пожалуйста. Давайте я побуду фильтром. О, у Фабио из наших соцсетей есть беспокойство за вашу физическую безопасность… Бобби и [Давиде] Вальсекки: «Они прибудут на следующий этап в целости и рабочем состоянии? Их жены оценят такие гэги?»

Бобби: Ну, дома мне, наверное, вмажут… Извини, Давиде.

Давиде: В детстве мне дважды оперировали глаза, я терял зрение, когда был ребенком… Глядя на такие вещи.

Последствия в личной жизни пока остаются тайной, но канал уже отстранил их как минимум на Гран-при Канады для дальнейшего выяснения обстоятельств. Пришлось извиняться!

«Мне очень жаль, поскольку после гонки я обменялся парой шуток в крайне дурном вкусе, используя неподходящие и неуважительные слова, – написал в соцсетях Вальсекки. – Я на самом деле не такой. Я бы хотел извиниться перед теми, кого обидел, перед женщинами и перед Sky».

«Я искренне извиняюсь перед каждым, кто мог почувствовать себя оскорбленным, и желаю перевыразить мое полное и глубочайшее уважение каждому и женщинам, – написал и Маттео Бобби. – 10 лет я комментирую «Ф-1» с друзьями на Sky, мы все стали семьей, и за 10 лет я еще не попадал в такую неприятную ситуацию. Я всегда думал, что мы учимся, пониманием и начинаем заново после ошибок. Случившееся поможет мне стать лучше как человек и как профессионал».

Трудно понять, насколько правдивы заявления о «не таком» и «первом разе» – в комментариях под видео на реддите появились десятки человек со словами «о, опять эти двое за свое», «как же мы устали», «Федерика уже прямо по горло сыта».

И ведь главные действующие лица – действительно «итальянские голоса «Ф-1» и вообще бывшие пилоты. Бобби, например – бывший тестер «Минарди» в «Ф-1» и чемпион FIA GT в 2003-м (основной класс) и 2006-м (класс GT2).

Давиде Вальсекки – еще более занятный персонаж: чемпион GP2 Asia и основной GP2 (прообраз нынешней «Формулы-2») и бывший тестер «Лотуса». Однако его гоночная карьера на том титуле фактически на том титуле и завершилась: он стал первым чемпионом серии, который после нее вообще никуда не перешел (даже в резервисты и на понижение). Зато с 2016-го его взяли комментировать молодежные серии – вообще как эксперта, но Давиде прославился прежде всего экспрессивными выкриками. Звучит это как-то так (это очень точная выжимка):

В последние пару лет с развитием F1 TV Вальсекки звали на международные трансляции все реже и реже.

Молчал только один – бывший пилот «Ф-1» и нынешний тест-гонщик всех программ «Феррари» Марк Жене, который представляет Скудерию на итальянском ТВ.

Между прочим, двое из действующих лиц – Вальсекки и Масолин – участники легендарного фото с Даниилом Квятом с Гран-при Венгрии:

«Снято, когда грустный Давиде Вальсекки вместе с коллегой Федерикой Масолин шли по своим делам, а Даниил Квят следовал в противоположном направлении, – комментировал автор Ким Илльман. – Один из моих любимых снимков с уик-энда – к слову, он стал самым популярным в инстаграме Федерики».

Спустя четыре года в паддоке из этого фото осталась одна Фередрика. Иронично.