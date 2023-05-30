Экономика самого щедрого заезда.

Самый высокооплачиваемый гонщик мира на данный момент – двукратный чемпион «Ф-1» Макс Ферстаппен: за один Гран-при он получает от «Ред Булл» примерно по $2 млн долларов.

Но существует гонка, где победитель одними только призовыми берет чуть ли не вдвое больше. Это главный заезд США – «500 миль Индианаполиса»: 200 кругов по легендарной «Старой кирпичнице». Ее провели уже в 107-й раз и разыграли $17 млн призовых.

Больше всех забрал победитель Джозеф Ньюгарден, на втором – триумфатор прошлого года Маркус Эрикссон: его обогнали буквально на последнем круге. Причем разница впечатляет: если Джозефу выписали $3,6 млн, Маркусу ушел только $1 млн.

Не удивляйтесь разнице между третьим Сантино Феруччи и остальными: распределение призовых в «Инди-500» зависит не только от финишной позиции.

Еще есть бонусы:

– лучшему новичку (в этом году – 50 тысяч Бенджамину Педерсену).

– обладателю поула (100 тысяч – Алексу Палоу).

– за позиции в чемпионате прошлого года (каждый раз новые, и больше всего досталось Уиллу Пауэру, Джозефу Ньюгардену и Скотту Диксону).

– количество кругов лидирования.

Те, кто участвуют только в «Инди-500» и не едут весь сезон «Индикара», получают меньше. Как и промахнувшиеся мимо топ-22.

Средняя выплата пилоту составила рекордные 500 600 долларов – формально деньги получают все, даже самая последняя Катерин Легг.

Но реально деньги увидят далеко не все – скорее всего, где-то пятерка самых «высокооплачиваемых».

Дело в особенностях формирования и распределения призового фонда «Инди-500». Он складывается автодромом Индианаполиса из продажи билетов (в этом году посещаемость – 330 тысяч человек!), спонсорства и трансляций. Его размер неизвестен заранее, потому все участники до клетчатого флага не знают, сколько денег на кону и достанется ли им что-то вообще – ведь призовые направляется как бы гонщикам, но не лично, а владельцам заявки машины.

Это обычно команды – то есть за Джозефа Ньюгардена деньги получила «Пенске» (кстати, та же семья владеет и «Индианаполисом», и «Индикаром»), а за Эрикссона – «Чип Гэнэсси».

Неужели пилот совсем ничего не получает?

Зависит от условий его контракта с командой: кто-то может распределять призовые по долям между организацией и гонщиком, кто-то договаривается забрать все сверху стоимости заявки и подготовки, кто-то – на фиксированные суммы.

Но по формату «все свыше заявки» работают только самые смелые, ведь стоимость подготовки машины – около $1 млн. То есть для получения призовых нужно только побеждать.

Чаще всего пилоты договариваются на процент от призовых, если они превышают определенную сумму – и условия могут отличаться у каждого. Но даже победителю редко достается больше четверти отправленного формально.

Больше получают только самые-самые прославленные звезды «Индикара» вроде шестикратного чемпиона Скотта Диксона.

«Как договоришься с командой, сделка – с ней, – объяснял в подкасте для Autosport Скотт после победы на «Инди-500» 2018-го. – Давайте скажем так, я не добрался до отметки в 50% от суммы призовых, но был весьма близок!

Но все-таки ребята из команды выполняют всю самую трудную работу, готовят мне машину – это общее дело. Но вообще кто на «Инди-500» думает о деньгах? Все мечтают о победе! Я б обменял весь выигрыш на победу по щелчку пальцев».

Тогда речь шла о призовых в размере 2,5 млн – скорее всего, около 1,5 млн остались команде. Менее звездные гонщики, скорее всего, получают условия и меньше 25%.

Вот почему в паддоке «Индикара» ходит стойкое убеждение: призовые деньги вообще видят финишеры в топ-5, остальное остается командам.

Фото: globallookpress.com/Panoramic