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В главной гонке США $17 млн призовых делят на всех пилотов, но деньги доходят только до топ-5. Это как?!

Маркус Эрикссон Маркус Эрикссон
деньги деньги
Пенске
500 миль Индианаполиса
Чип Гэнасси
бизнес бизнес
Индикар Индикар
Джозеф Ньюгарден
Авто Авто

Экономика самого щедрого заезда.

Самый высокооплачиваемый гонщик мира на данный момент – двукратный чемпион «Ф-1» Макс Ферстаппен: за один Гран-при он получает от «Ред Булл» примерно по $2 млн долларов.

Но существует гонка, где победитель одними только призовыми берет чуть ли не вдвое больше. Это главный заезд США – «500 миль Индианаполиса»: 200 кругов по легендарной «Старой кирпичнице». Ее провели уже в 107-й раз и разыграли $17 млн призовых.

Больше всех забрал победитель Джозеф Ньюгарден, на втором – триумфатор прошлого года Маркус Эрикссон: его обогнали буквально на последнем круге. Причем разница впечатляет: если Джозефу выписали $3,6 млн, Маркусу ушел только $1 млн.

Не удивляйтесь разнице между третьим Сантино Феруччи и остальными: распределение призовых в «Инди-500» зависит не только от финишной позиции.

Еще есть бонусы:

– лучшему новичку (в этом году – 50 тысяч Бенджамину Педерсену).

– обладателю поула (100 тысяч – Алексу Палоу).

– за позиции в чемпионате прошлого года (каждый раз новые, и больше всего досталось Уиллу Пауэру, Джозефу Ньюгардену и Скотту Диксону).

– количество кругов лидирования.

Те, кто участвуют только в «Инди-500» и не едут весь сезон «Индикара», получают меньше. Как и промахнувшиеся мимо топ-22.

Средняя выплата пилоту составила рекордные 500 600 долларов – формально деньги получают все, даже самая последняя Катерин Легг.

Но реально деньги увидят далеко не все – скорее всего, где-то пятерка самых «высокооплачиваемых».

Дело в особенностях формирования и распределения призового фонда «Инди-500». Он складывается автодромом Индианаполиса из продажи билетов (в этом году посещаемость – 330 тысяч человек!), спонсорства и трансляций. Его размер неизвестен заранее, потому все участники до клетчатого флага не знают, сколько денег на кону и достанется ли им что-то вообще – ведь призовые направляется как бы гонщикам, но не лично, а владельцам заявки машины.

Это обычно команды – то есть за Джозефа Ньюгардена деньги получила «Пенске» (кстати, та же семья владеет и «Индианаполисом», и «Индикаром»), а за Эрикссона – «Чип Гэнэсси».

Неужели пилот совсем ничего не получает?

Зависит от условий его контракта с командой: кто-то может распределять призовые по долям между организацией и гонщиком, кто-то договаривается забрать все сверху стоимости заявки и подготовки, кто-то – на фиксированные суммы.

Но по формату «все свыше заявки» работают только самые смелые, ведь стоимость подготовки машины – около $1 млн. То есть для получения призовых нужно только побеждать.

Чаще всего пилоты договариваются на процент от призовых, если они превышают определенную сумму – и условия могут отличаться у каждого. Но даже победителю редко достается больше четверти отправленного формально.

Больше получают только самые-самые прославленные звезды «Индикара» вроде шестикратного чемпиона Скотта Диксона.

«Как договоришься с командой, сделка – с ней, – объяснял в подкасте для Autosport Скотт после победы на «Инди-500» 2018-го. – Давайте скажем так, я не добрался до отметки в 50% от суммы призовых, но был весьма близок!

Но все-таки ребята из команды выполняют всю самую трудную работу, готовят мне машину – это общее дело. Но вообще кто на «Инди-500» думает о деньгах? Все мечтают о победе! Я б обменял весь выигрыш на победу по щелчку пальцев».

Тогда речь шла о призовых в размере 2,5 млн – скорее всего, около 1,5 млн остались команде. Менее звездные гонщики, скорее всего, получают условия и меньше 25%.

Вот почему в паддоке «Индикара» ходит стойкое убеждение: призовые деньги вообще видят финишеры в топ-5, остальное остается командам.

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Фото: globallookpress.com/Panoramic

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