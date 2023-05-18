Опасная экзотика.

Мексика – поразительная страна: входит в топ-15 стран мира по размерам экономики, но некоторые регионы в ней остаются одними из самых опасных в мире. Например, штаты Тихуана и Нижняя Калифорния – там обитают несколько крайне агрессивных картелей, с которыми власти пока ничего не могут поделать.

И картели регулярно прорываются в обычную и спортивную жизнь страны. 19-20 мая в этих штатах проходил ралли-пробег Cachanillazo на мотовездеходах – традиционные групповые поездки по сложному рельефу для испытаний любительских UTV.

И под конец его прервали налетом посреди дневного пит-стопа в городке Сан-Висенте: подъехали несколько пикапов и внедорожников, из него вылезли вооруженные люди и расстреляли пелотон.

Последствия со стороны проезжающих мимо машин – всего пострадали 19 человек:

Власти предполагают, что столкновение – часть войны между картелями CJNG («Новый Картель Халиско») и «Синалоа» параллельно с возросшей активностью картеля Тихуаны CAF, а процессию мотовездеходов расстреляли по ошибке: гонщики тоже вооружились для самозащиты в опасных территориях. Раньше участники Cachanillazo никогда не попадали в переделки, хотя заезд проводят с 2018-го – после ожесточения противостояния пробег решили не отменять.